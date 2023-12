Chraňme krky! Uvidíte, že v NHL to bude povinné. Varaďa o změnách i přísnosti

Jako hráč uspěl v NHL, jako trenér slavil v extralize tři tituly. Nyní vede Pardubice, které s přehledem vládnou domácí soutěži. S Dynamem postoupil i mezi nejlepší osmičku v Lize mistrů.

Respektovaný kouč pro iDNES Premium vypráví o budování dynastie, přísnosti nebo chráničích krku, kterou po nedávném neštěstí nasadili někteří pardubičtí hokejisté v čele s reprezentanty Sedlákem a Hykou. „Jsem hrdý, že jdou naši kluci příkladem,“ těší Varaďu.

Už jsou nákrčníky nebo roláky v Dynamu povinností?

Zůstávám u osobního rozhodnutí, ale zkouší je čím dál víc kluků. Řekl jsem jim, proč by to měli mít nebo jak by se měli chovat. Jako trenér můžete utvářet jejich charakter, vést je kariérou, ale finální rozhodnutí dělají oni sami. Respektuji ho, zároveň ale musí vědět, že to může ovlivnit i život mimo led. (přemýšlí) Je hrozné, že to takhle musím říct...

Zasáhla vás Johnsonova smrt?

Bylo mi ouzko, když jsem to viděl. Sevřel se mi žaludek. Jako aktivní hráč bych to asi měl v hlavě. Může to být mžik, spadnete, někdo upadne na vás a ochrana krku je velmi důležitá. Přál bych si, aby se prosadilo její zavedení. Jsem rád, že naši kluci už ukazují cestu, že rolák není fajnová, ale potřebná věc.