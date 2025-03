Plzeň chce utnout černou sérii předkol. Pro Pletku půjde o pikantní střetnutí

Úvodní dva zápasy série se odehrají v pátek a v sobotu na západě Čech. Indiáni, kteří čtyřikrát po sobě neprošli předkolem, touží utnout nepříznivou bilanci a konečně postoupit mezi posledních osm celků. Mladé Boleslavi mají co vracet, v sezoně 2021/22 podlehli Bruslařům ve vyřazovací části 2:3 na zápasy.

Pikantní série čeká plzeňského asistenta trenéra Václava Pletku, který právě v mladoboleslavském klubu začínal s hokejem a ještě minulou sezonu působil na lavičce středočeského klubu. „V minulé vzájemné sérii jsem přál samozřejmě Boleslavi, ale teď jsem tady a udělám všechno proto, abychom postoupili,“ hlásí Pletka.

Poslední třetina Mladé Boleslavi s Kladnem rozhodla, že sérii začínáte doma. Co říkáte na kolaps Bruslařů, kteří v závěrečné části sedmkrát inkasovali a připravili se o výhodu domácího prostředí?

Sledovali jsme výsledky, po dvou třetinách vedli Budějovice i Boleslav a my počítali s tím, že budeme začínat právě v Mladé Boleslavi. V průběhu poslední části jsem dostával do vysílačky informace, že Kladno dává jeden gól za druhým a moc nechápal, co se tam děje. Ale prostě to tak dopadlo a začínáme doma.

Je vůbec možné takto ztratit zápas?

Nejdřív jsem viděl jen góly a na utkání koukal, až když jsme přijeli z Olomouce. Za dvanáct minut dostat sedm branek je docela šílené. Ale nehledal bych v tom něco jiného, každý chce začínat play off doma před vlastními fanoušky. Jde o atmosféru i ekonomický profit z případného pátého zápasu.

Jak těžká série vás čeká?

Na výsledcích bylo vidět, že extraliga byla letos hrozně vyrovnaná. Nám se povedlo bodovat v posledních devíti zápasech a doufám, že jsme dobře připraveni. Pozitivní je, že bez dlouhodobých marodů máme k dispozici kompletní kádr, včetně Adama Měchury.

Přál jste si narazit právě na Mladou Boleslav?

Věděli jsme, že to tak může vyjít. Do Olomouce jsme jeli s tím, že chceme vyhrát poslední zápas a dobře se naladit na předkolo. Vyřazovací část je jiná soutěž, ale my jsme vlastně hráli play off od listopadu, kdy jsme potřebovali každý bod. Osobně se na to těším a věřím, že půjdeme dál.