Tipsport extraliga 2025/26

Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se

Autor:
  11:10
Po mistru světa přebírá štafetu jiný světový šampion, ten juniorský. Na svou žádost v pozici sportovního manažera hokejistů českobudějovického Motoru skončí Jiří Novotný. Po této sezoně ho nahradí 43letý bývalý forvard a odchovanec klubu Václav Nedorost.
Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor.

Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor. | foto: MAFRA

Václav Nedorost v Masných krámech při seriálu Na ležáku.
Václav Nedorost, sportovní manažer mládeže u českobudějovického HC Motor.
Václav Nedorost
Václav Nedorost
39 fotografií

Rozmýšlel jste se dlouho, když vám generální manažer klubu Stanislav Bednařík volal a nabídl vám tuto pozici?
Docela ano. Nebylo to tak, že bych to vzal na první dobrou. Přemýšlel jsem o tom z hlediska času, rodiny a tak dále. Navíc i práce v televizi mě baví, a to jsem věděl, že u toho musím skončit. Tam by to byl jasný střet zájmů, to nejde, aby extraligoví manažeři komentovali zápasy. Vím, kolik času zabere být sportovním manažerem. Už jsem ho v Mladé Boleslavi dělal, pokud tomu člověk chce dát sto procent, což já chci, tak je to opravdu náročné. Navíc budu mít na starost i naši akademii.

Zmínil jste práci televizního experta. Tam jste se našel?
Teď to dělám třetím rokem. Samozřejmě, že první rok se člověk učí. Všechno je pro něj nové a jsou to přímé přenosy, takže žádné vystřihávání toho, co jste řekl. Ale hokej sleduju, věřím tomu, že vím, co se okolo něj děje, časem jsem se s televizí naučil chodit a věci okecávat.

České Budějovice udržely oporu. Lídr extraligové produktivity Olesen prodloužil smlouvu

Už teď přemýšlíte, jak si složíte tým na další sezonu?
Nepřemýšlím, už to vím. Hned v tu dobu, kdy jsem přemýšlel, jestli práci vezmu, jsem si od vedení klubu vyžádal čísla, ve kterých se může pohybovat. Pak jsem si zjišťoval, které smlouvy máme platné, co tam mají hráči napsané. A bez toho, aniž byste měl nějakou svou vizi, to také nejde dělat. Takže jsem si dokázal načrtnout takový kádr, který by se mohl přibližovat tomu, aby byla sezona úspěšná.

Máte už v hlavě i jméno, koho byste chtěl do Motoru přivést?
Sidneyho Crosbyho, ale to asi neklapne. Musíte se koukat, co si můžete dovolit. Koukat na to, jestli bude daný hráč úspěšný, aby pak výsledná hra všechny bavila. Věřím tomu, že jsem si nabral takové kontakty, abych u týmu pozvedl jeho kvalitu.

Ale změny budou?
Určitě, to je normální. Bylo by to stejné, jako kdyby Jirka u týmu pokračoval a kádr skládal on. Ale už teď mohu říci, že rozhodně nezbourám polovinu kádru. V hlavě už tedy něco mám, ale jména po mně nechtějte. Nebylo by to fér, klukům se teprve rozjíždí sezona.

Jiří Novotný jako jeden z českobudějovických trenérů na tréninku.

Například manažeři volejbalových extraligových celků mluví o tom, že domácí soutěž přijímá a bude nadále přijímat stále více cizinců, protože kvalitních českých hráčů je na trhu málo. Platí to i u vás v hokeji?
Samozřejmě, podívejte se například na Hradec Králové, kolik má cizinců. A také na ostatní týmy, na soupiskách je deset, dvanáct zahraničních jmen. Ale čeští rozdíloví kluci opravdu nejsou, je to nedostatkové zboží. I proto se k nám do vodí cizinci v takovém počtu.

Motoru se daří začleňovat do kádru A-týmu vlastní odchovance. To je určitě cesta, kterou chcete jako sportovní manažer pokračovat.
Kdo by nechtěl. Ti kluci zde vyrostli, znají zdejší prostředí a je to určitě cesta. Na druhou stranu se to musí projevit i na ledě. Neznamená, že když je někdo odchovanec, tak má automaticky garantované místo v sestavě. Musí týmu umět také přispět a musí to být vidět na předváděné hře.

Zmínil jste práci v mládežnické akademii Motoru. Budete ji chtít s A-týmem ještě víc provázat?
Už to funguje po hráčské stránce. V hlavě mám i další věci, které by se daly změnit a zlepšit. Zatím bych ale moc prozrazovat nechtěl. S trenéry mládeže na stadionu trávím spoustu času a vím, jak pracují. Rád bych, aby se i oni zapojili do naší práce, názorově či v trénincích. Chceme, aby do áčka chodili hrát další kluci. I když teď se nám opravdu v tomto ohledu daří, Štěpán Hoch hraje pravidelně, brankář Matyáš Mařík dostává šanci, útočníci Jakub Lev i Matyáš Humeník také nakoukli mezi dospělé a spousta hráčů je součástí tréninků. V tom chceme určitě pokračovat.

Vstoupit do diskuse

20. kolo

Kompletní los

21. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 18 12 3 1 2 59:36 43
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 18 9 1 3 5 39:31 32
3. HC Kometa BrnoKometa 19 10 0 2 7 51:49 32
4. HC Dynamo PardubicePardubice 19 8 2 2 7 53:45 30
5. HC OlomoucOlomouc 19 9 1 1 8 44:45 30
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 19 9 1 0 9 57:51 29
7. HC Sparta PrahaSparta 20 8 2 1 9 57:52 29
8. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 18 7 4 0 7 47:42 29
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 19 7 3 2 7 54:52 29
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 19 9 0 2 7 47:46 29
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 19 8 1 2 8 48:51 28
12. Rytíři KladnoKladno 19 5 1 3 8 42:54 20
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 5 1 1 11 37:49 18
14. HC Verva LitvínovLitvínov 19 3 1 1 14 30:62 12
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Nejen kulturní akce a zápasy prvoligových hokejistů Dukly Jihlava, ale také další významné sportovní události. To vše by měla hostit Horácká aréna, nová multifunkční hala v Jihlavě, kde se v sobotu...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Třinec přehrál Budějovice a upevnil vedení, zvítězil i Litvínov. Kladno zvládlo nájezdy

Hokejová extraliga nezastavila ani na svátek, hrálo se na šesti stadionech. Třinec upevnil vedení, když porazil České Budějovice 6:3, zvítězil i poslední Litvínov. Přestřelku v Karlových Varech...

Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se

Po mistru světa přebírá štafetu jiný světový šampion, ten juniorský. Na svou žádost v pozici sportovního manažera hokejistů českobudějovického Motoru skončí Jiří Novotný. Po této sezoně ho nahradí...

30. října 2025  11:10

Marchand se na čas loučí s NHL. Pomůže kamarádovi, jemuž tragicky zemřela dcera

Zaslechl tragickou zprávu, tak ani chvilku nepřemýšlel a rozhodl se okamžitě odjet. Kanadský hokejista Brad Marchand poprosil Floridu, aby jej do víkendu uvolnila z tréninků i zápasu. Kvůli...

30. října 2025  10:45

Na olympiádu v roli outsidera? NHL už Česku nevěří, Rulík se dívá i po Evropě

Olympijské úvahy mu zaměstnávají hlavu už teď. Nad finální nominací prý denně usilovně dumá, skládá si různé varianty. „Dal jsem si dohromady přibližnou kostru,“ přiznal Radim Rulík. Nepřekvapí, že...

30. října 2025

Proti Spartě tentokrát bez šance. V útoku jsme slabší, povzdechl si kouč Vítkovic

Před týdnem v Praze dokázali dotáhnout proti Spartě z 0:4 na 4:4 a vybojovat aspoň bod po prohře 4:5 v prodloužení. Ve středeční dohrávce 19. kola extraligy vítkovičtí hokejisté doma stejnému soupeři...

30. října 2025  7:35

Columbus nasázel šest branek Torontu, čtyři body brali Coyle s Olivierem

Ve středu měla NHL napilno, čtvrteční program naopak nabídl jen jediné utkání. Se druhým startem ve dvou dnech se lépe vypořádal Columbus, když na domácím ledě rozstřílel Toronto 6:3. Čtyři asistence...

30. října 2025  5:35,  aktualizováno  6:12

První Češi v NHL: Kluk ze vsi neměl vlastní brusle. Pak Pouzara velebil i Gretzky

Premium

A teď čerstvá zpráva z týmu Oilers: První útok znovu nastoupí ve složení Kurri, Gretzky, Pouzar... Cože? Proč zase cpou k Waynovi toho veterána z Československa? Tah kouče Glena Sathera řada...

30. října 2025

Jihlava na novém stadionu opět padla, Slavia prodlužuje vítěznou sérii

Hokejisté Jihlavy ani ve třetím domácím utkání v nové hale nedokázali v první lize zvítězit, byť tentokrát získali v duelu s Litoměřicemi alespoň bod za porážku 1:2 v prodloužení. Stadion tak i druhý...

29. října 2025  22:12

Vítkovice - Sparta 1:4 hosté stoupají tabulkou. Výhru řídil dvěma góly Shore

Druhou výhru v řadě zapsali hokejisté pražské Sparty. V dohrávce 19. kola bez větších potíží dobyli led Vítkovic. V Ostravě Pražané triumfovali 4:1, dva góly zařídil kanadský útočník Devin Shore....

29. října 2025  17:20,  aktualizováno  20:35

Kurovský zaplatí za urážky sudích, komise strhla z platu i filmujícímu Křepelkovi

Útočník Daniel Kurovský z Třince dostal od disciplinární komise hokejové extraligy pokutu ve výši 10 000 korun za slovní napadání rozhodčích v prodloužení utkání 18. kola v Plzni. O deset procent...

29. října 2025  19:26

Není prostor zkoušet, vysvětloval Rulík nominaci. Má Dobeš šanci na olympiádu?

Když po tiskové konferenci, na níž představil tým pro nadcházející turnaj Euro Hockey Tour ve Finsku, předstoupil před novináře, bylo jasné, že se oproti zažitým pořádkům tentokrát pověnuje dvěma...

29. října 2025  15:50

Čajan jako ve snu: první nula v extralize, reprezentace a gratulace od Orcta

Možná je čas se štípnout. Úterý – první extraligová nula kariéry. Středa – první pozvánka do národního týmu. Litvínov se v extralize souží, jeho brankář Pavel Čajan září. Ze zámoří se vracel, aby ho...

29. října 2025  15:01

Ryšavý se proměnil ve střelce. Jágr znovu chyběl: Rozhoduje se ze dne na den

To je proměna! V Liberci nedal za 12 zápasů ani gól, po přesunu do Kladna se hokejový útočník Martin Ryšavý rozstřílel. Za čtyři zápasy čtyři trefy, neušetřil ani „své“ Tygry. I díky jeho zásahu...

29. října 2025,  aktualizováno  12:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.