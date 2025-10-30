Novotný skončí, nahradí ho Nedorost. Chci Crosbyho, ale to asi neklapne, směje se

Rozmýšlel jste se dlouho, když vám generální manažer klubu Stanislav Bednařík volal a nabídl vám tuto pozici?
Docela ano. Nebylo to tak, že bych to vzal na první dobrou. Přemýšlel jsem o tom z hlediska času, rodiny a tak dále. Navíc i práce v televizi mě baví, a to jsem věděl, že u toho musím skončit. Tam by to byl jasný střet zájmů, to nejde, aby extraligoví manažeři komentovali zápasy. Vím, kolik času zabere být sportovním manažerem. Už jsem ho v Mladé Boleslavi dělal, pokud tomu člověk chce dát sto procent, což já chci, tak je to opravdu náročné. Navíc budu mít na starost i naši akademii.
Zmínil jste práci televizního experta. Tam jste se našel?
Teď to dělám třetím rokem. Samozřejmě, že první rok se člověk učí. Všechno je pro něj nové a jsou to přímé přenosy, takže žádné vystřihávání toho, co jste řekl. Ale hokej sleduju, věřím tomu, že vím, co se okolo něj děje, časem jsem se s televizí naučil chodit a věci okecávat.
Už teď přemýšlíte, jak si složíte tým na další sezonu?
Nepřemýšlím, už to vím. Hned v tu dobu, kdy jsem přemýšlel, jestli práci vezmu, jsem si od vedení klubu vyžádal čísla, ve kterých se může pohybovat. Pak jsem si zjišťoval, které smlouvy máme platné, co tam mají hráči napsané. A bez toho, aniž byste měl nějakou svou vizi, to také nejde dělat. Takže jsem si dokázal načrtnout takový kádr, který by se mohl přibližovat tomu, aby byla sezona úspěšná.
Máte už v hlavě i jméno, koho byste chtěl do Motoru přivést?
Sidneyho Crosbyho, ale to asi neklapne. Musíte se koukat, co si můžete dovolit. Koukat na to, jestli bude daný hráč úspěšný, aby pak výsledná hra všechny bavila. Věřím tomu, že jsem si nabral takové kontakty, abych u týmu pozvedl jeho kvalitu.
Ale změny budou?
Určitě, to je normální. Bylo by to stejné, jako kdyby Jirka u týmu pokračoval a kádr skládal on. Ale už teď mohu říci, že rozhodně nezbourám polovinu kádru. V hlavě už tedy něco mám, ale jména po mně nechtějte. Nebylo by to fér, klukům se teprve rozjíždí sezona.
Například manažeři volejbalových extraligových celků mluví o tom, že domácí soutěž přijímá a bude nadále přijímat stále více cizinců, protože kvalitních českých hráčů je na trhu málo. Platí to i u vás v hokeji?
Samozřejmě, podívejte se například na Hradec Králové, kolik má cizinců. A také na ostatní týmy, na soupiskách je deset, dvanáct zahraničních jmen. Ale čeští rozdíloví kluci opravdu nejsou, je to nedostatkové zboží. I proto se k nám do vodí cizinci v takovém počtu.
Motoru se daří začleňovat do kádru A-týmu vlastní odchovance. To je určitě cesta, kterou chcete jako sportovní manažer pokračovat.
Kdo by nechtěl. Ti kluci zde vyrostli, znají zdejší prostředí a je to určitě cesta. Na druhou stranu se to musí projevit i na ledě. Neznamená, že když je někdo odchovanec, tak má automaticky garantované místo v sestavě. Musí týmu umět také přispět a musí to být vidět na předváděné hře.
Zmínil jste práci v mládežnické akademii Motoru. Budete ji chtít s A-týmem ještě víc provázat?
Už to funguje po hráčské stránce. V hlavě mám i další věci, které by se daly změnit a zlepšit. Zatím bych ale moc prozrazovat nechtěl. S trenéry mládeže na stadionu trávím spoustu času a vím, jak pracují. Rád bych, aby se i oni zapojili do naší práce, názorově či v trénincích. Chceme, aby do áčka chodili hrát další kluci. I když teď se nám opravdu v tomto ohledu daří, Štěpán Hoch hraje pravidelně, brankář Matyáš Mařík dostává šanci, útočníci Jakub Lev i Matyáš Humeník také nakoukli mezi dospělé a spousta hráčů je součástí tréninků. V tom chceme určitě pokračovat.