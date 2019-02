Konečně. Plzeňský útočník Nedorost je na ledě, po třech měsících

V pátek se ale zablýsklo na lepší časy. Nedorost si poprvé zatrénoval s týmem, už mohl střílet, přihrávat, srážet se na ledě. „Když jsem zkusil vlézt na led před třemi týdny, neudržel jsem hokejku v jedné ruce,“ líčí 36letý Nedorost.

Cítíte teď spíš úlevu, že jste konečně na ledě, nebo velkou únavu po takové pauze?

Musím říci, že mě to bavilo! Kluci se divili, jaké mám nadšení. Ale postupně to opadalo, protože tři měsíce bez ledu jsou úmorné. Sice jsem chodil do posilovny, ale tohle nic nenahradí. Přestal jsem se smát, protože nohy rychle odcházely.

Je to podobné, jako když se jde v létě poprvé na led?

Je to ještě horší. V přípravě dřete, jste neustále v zápřahu, máte sílu celého těla a na zátěž jste připravení. Já měl teď ale šest týdnů sádru od prstů až po rameno, kromě kola nemohl dělat nic. V těchhle letech jsem přišel skoro o všechno, co jsem v létě natrénoval. Teď to bude bolet, ale já jsem zvyklý, za sebou mám 17 operací a nespočet dalších zranění... Je mi jasné, že první tréninky i zápasy budou utrpení.

Tohle zranění byla novinka ve vašem bohatém chorobopisu?

Ano. Bolel mě loket, dostal jsem do něj zřejmě zánět šlach, který se pak rozšířil do celého řetězce předloktí. Nešlo ani udržet hokejku. Doufám, že už jsem z toho venku, protože to bylo hodně dlouhé.

18 zápasů v extralize zatím stihl plzeňský útočník Václav Nedorost v této sezoně.

Jak blízko je návrat do zápasů?

To ještě nevím. Kluci hrajou parádně, jen blázen by sahal do sestavy. Já potřebuji nabrat fyzičku, natrénovat situace dva na dva, tři na tři, abych necítil žádné omezení. Při zápase se nikdo nebude ptát, jestli mě něco bolí, musím být připravený na sto procent. Takhle si to řekneme i s našimi trenéry.

Nicméně naskočit do takhle rozjetého týmu je pro vás asi velké lákadlo, nebo ne?

Kluci hrají skvěle, krásně se na to dívá. Jen doufám, že svým příchodem, ať je to za týden či za dva, jim to nebudu kazit a ještě přispěju.

Play off je teď hlavní motivace?

Samozřejmě. Budu se do toho snažit dostat tak, abych před play off stihl ještě nějaké zápasy odehrát, byl připravený co nejlépe a byl hlavně týmu nějak platný.

Alespoň děti měly poslední týdny radost, že je táta doma?

Ono to tak nebylo. Kromě těch šesti týdnů se sádrou jsem byl doma méně, než kdybych hrál. S kondičním koučem jsme měli program i večer. Spíš jsem doma prudil, moje paní si zase užila...