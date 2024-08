Nedorost zažil osmnáct operací. Jsem hrdý, kolikrát jsem se zvládl vrátit

První start ve slavné NHL. V týmu posledního vítěze Stanley Cupu, jako centr jeho první formace. A na úvodní buly proti legendárnímu Mario Lemieuxovi. Zážitek, na který jednoduše nejde zapomenout.

„Bylo mi devatenáct, já si to vůbec neužil. Tlak byl obrovský a já si jen přál, abych to už bylo za mnou a nic jsem nezkazil,“ tvrdí 42letý hokejový útočník Václav Nedorost.

Budějovický rodák a odchovanec v utkání zazářil. V dresu Colorada vedle dalších slavných jmen Joea Sakica a Milana Hejduka v utkání dal gól a zapsal asistenci. V úvodní sezoně v NHL poznal, co musí zlepšit. „Nebyl jsem na to připravený fyzicky, silově ani v hlavě,“ přiznává.

Skvěle rozjetou kariéru velkého talentu brzdila hlavně nekončící série zranění. Ta začala kolem dvacátého roku věku. „Po první sezoně v NHL jsem odjel na dva měsíce na chatu, kde jsem poctivě makal. Fakt jsem rubal, až jsem si oddělal obě kolena. Tak moc jsem chtěl uspět a nepustit šanci, až jsem to přepálil. Neměl jsem nikoho, kdo by mi s tím poradil,“ lituje.

A tak začaly trable, které postupovaly a prakticky jen střídaly části jeho těla. „Nejhorší byla kolena. Kulhal jsem, týden jsem trénoval, týden ne. Přecházel jsem to, až mě to stejně doběhlo,“ přibližuje.

Kvůli tomu se počet jeho startů v NHL zastavil těsně před stovkou. S pevnějším zdravím by jich bylo rozhodně víc, stejně jako dalších úspěchů. „Odehrál jsem dvacet sezon a v nich jsem měl osmnáct operací. A to nepočítám další zranění, kdy jsem vypadl na měsíc a víc. Jen zlomenin moc nebylo, ty se mi staly dvě,“ vypočítává.

Nejvíc si Nedorost vytrpěl s koleny. „Měl jsem šest měsíců sádru na levém, to samé pak na pravém, abych dostal zánět z kloubů,“ líčí.

Co si prožil hbitý útočník, to by odradilo řadu sportovců, kteří by své kariéry už nikdy neobnovili. To však pro Nedorosta neplatí. Nikdy se nevzdal a vždy toužil po návratu.

„První dny po operacích byly těžké, ale pak jsem si stanovil plán přípravy a už jsem jel znovu. Skončil jsem až ve 37 letech v Plzni, kdy jsem věděl, že už to k tomu není. Jak jsem cítil, že už jsem jen průměrný a neumím rozhodnout zápas, tak jsem to zabalil,“ hlásí.

Zlatým gólem rozhodl finále

Forvard tím skočil rovnou na konec úspěšné kariéry. Kromě NHL hrál i sedm let KHL, v ukrajinském Donětsku dělal dokonce kapitána. V Česku působil kromě Budějovic a Plzně také v Liberci.

„Jsem hrdý, že jsem přes to všechno vydržel válčit do sedmatřiceti a snad jsem nebyl průměrný. Byl o mě zájem, to pro mě bylo důležité. Dnes vidíme, že se hráči mnohdy nezvládnou vrátit na svoji úroveň ani po jedné operaci. Celkově ale vím, že to mohlo být ještě lepší,“ bilancuje.

Hráč draftovaný do NHL jako 14. na startu nového tisíciletí využil v úvodu kariéry zlaté časy českého hokeje. „Vyhráli jsme olympiádu, pak mistrovství světa dospělých i juniorů. Poptávka po českých hráčích byla vysoká. Teď je to pro naše kluky těžší, přednost mají zámořští hráči a ti ze Skandinávie. Ale i díky posledním úspěchům by se to mohlo znovu zlepšit,“ přemítá.

Václav Nedorost (42 let) Narodil se v Budějovicích, dětství trávil na hřištích na sídlišti Vltava. Tam chodil také první dva roky na základní školu, než přestoupil do hokejové třídy na základní školu Grünwaldova. Po 9. třídě přešel na střední školu cestovního ruchu na Senovážném náměstí. Tu však nedokončil, protože už v 16 letech začal hrát za ligový tým Motoru. Jako čtrnáctého v pořadí ho draftovalo Colorado, v NHL si zahrál i za Floridu. Celkem posbíral v nejslavnější lize světa 99 utkání. Dvakrát vyhrál s českým týmem šampionát do 20 let. Sedm let strávil v KHL, v české extralize hrál ještě za Liberec a Plzeň. Kariéru mu výrazně ovlivnila zranění, podstoupil řadu operací, trápila ho hlavně kolena. Má o rok staršího bratra Davida, který také hraje hokej. Je ženatý, s manželkou Lenkou vychovávají tři syny

Na začátku nového tisíciletí byl Nedorost také u dvou českých titulů hráčů do 20 let. Ve druhém případě navíc vstřelil vítězný gól ve finále. „První rok jsem byl ve třetí lajně, hrál s o dva roky staršími, neměl takovou pozici. Druhý rok už to bylo jiné, skvěle nám to vyšlo s Pavlem Brendlem a Zdeňkem Blatným. Měli jsme výborný tým, řada kluků pak hrála v NHL,“ vzpomíná.

Nedorost patřil k hráčům, na které byla radost se dívat. Technický, s ladným bruslením. „Všichni říkali, že to hezky vypadá, že se nenadřu. Ale já byl strhaný jako kůň. Když jsem neměl sílu, tak jsem nikomu neujel. Po operacích jsem měl za pět sekund prázdné nohy. Ale je fakt, že jsem to měl geneticky dané. Nejstarší syn bruslí stejně,“ uvádí.

Po konci kariéry se přesunul do role manažera. Působil v Mladé Boleslavi, nyní pracuje u budějovické mládeže.

„Nejlepší manažer musí odhadnout, co bude za dva roky. Současnost vidí všichni. Hokej se zrychluje, důležité je bruslení. Kondice je základ, dovednosti jsou žádané. Už není prostor se postavit na dvě nohy a přemýšlet, co s pukem. Jsem zvědavý, kde až se to zastaví. Extraliga se hodně posunula, ale trend udává NHL,“ myslí si.

Václav Nedorost už si zvykl i na pozici televizního experta. „Při prvním natáčení jsem byl nervózní. Je to přímý přenos, dával jsem si pozor. Spisovná čeština se tolik neřeší, ale radši obcházím těžší slova. Hokej sleduji, mám přehled, takže pak jsem se už nemusel ani tolik připravovat,“ naznačuje.

Zatím se mu vyhýbají vážnější přeřeky nebo chyby. Vzpomíná však, jak se zamotal do otázky Radimu Rulíkovi a zopakoval ji dvakrát.

Před kamerami nechce exhibovat. „Někteří se snaží být zajímaví za každou cenu nebo vytahují extra zajímavé perličky. To by mi nebylo přirozené,“ komentuje.