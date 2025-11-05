Tipsport extraliga 2025/26

V Pardubicích až do roku 2028. Červenka podepsal novou dvouletou smlouvu

Dvojnásobný hokejový mistr světa Roman Červenka podepsal novou dvouletou smlouvu s Pardubicemi. Devětatřicetiletý útočník má nyní s Dynamem kontrakt do května 2028, Východočeši o tom informovali na klubovém webu.

Roman Červenka je zpátky v sestavě Pardubic. | foto: ČTK

„Roman Červenka stále jednoznačně patří mezi nejlepší hráče celé extraligy, platný je i na vrcholných reprezentačních akcích. Všem nám dokazuje, že má i v pokročilém hokejovém věku obrovský přínos pro tým a my jsme moc rádi, že u nás bude pokračovat,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.

Reprezentační kapitán Červenka přišel do Pardubic loni ze Švýcarska a v minulé sezoně nasbíral včetně play off 65 bodů v 65 zápasech. Týmu pomohl k postupu do finále play off, ve kterém Východočeši prohráli s Brnem. V této sezoně má na kontě čtyři branky a 15 asistencí ve 14 utkáních.

V Pardubicích až do roku 2028. Červenka podepsal novou dvouletou smlouvu

5. listopadu 2025  13:53

