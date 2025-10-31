Uzdravený Čerešňák je zpět. Pardubická marodka je však stále početná

Pokud byla v minulé sezoně řeč o tom, že kádr pardubických hokejistů sžírá vysoký počet zraněných hráčů, tak v té současné se musí lidé v klubových kancelářích ze zoufalství točit na hlavách. I v případě, že nebudeme počítat dlouhodobou absenci Martina Kauta, neodehrálo Dynamo v kompletním složení snad jediný zápas.
V poslední době mělo na marodce minimálně pět lidí (s Kautem šest) a neustále někdo přibývá. Jako třeba Robert Kousal v posledním utkání proti Plzni (1:3), když schytal nepříjemnou ránu do ruky a musel během druhé třetiny odstoupit.
„Trenéři musí na tyhle změny reagovat. Pravidelně se mění složení všech útoků a speciálních formací, což je velmi složité. Ale nevymlouváme se a věříme, že se nám tyhle problémy povede překonat,“ pronesl Sýkora pro klubový web.
Už v pátečním domácím utkání proti Kladnu (od 18 hodin) konečně přijde poměrně velká náplast. Vrací se totiž Čerešňák, slovenský lídr obrany, do útoku by se pak měl velmi pravděpodobně zapojit Tomáš Vondráček.
Neznamená to však, že sestava se zase nebude lepit. I s ohledem na čtvrteční utkání béčka ve Zlíně lze opět očekávat juniory. Třeba Tomáš Rolinek mladší a Oleksij Jevtěchov se ve zmíněném duelu s Plzní při své extraligové premiéře blýskli prvními body za nahrávku a gól.
„Zaslouží si pochvalu. Nebylo to pro ně vůbec jednoduché, ale neztratili se. Je vidět, že naše cesta nese ovoce. Věřím, že pro mladé hráče přijdou další šance,“ říkal Sýkora.
V úterý jich hrálo celkem pět. Spolu s výše uvedenými obdržel nominaci ještě Vít Macek, Marek Chaloupka a Matúš Válek. To kvůli dalšímu důležitému duelu rezervy doma s Táborem (2:3 po prodloužení), která potřebovala své nejlepší hráče, kteří jinak zastávají extraligovou pozici ve čtvrté lajně.
„Musím moc poděkovat trenérům áčka, že teď trochu upozadili své cíle a souhlasili s pomocí v první lize. Potřebujeme se v ní zachránit, protože je to důležitá součást naší koncepce. A taky velká investice,“ upozornil Sýkora.
V žádném případě však nestaví extraligové výkony na druhou kolej. Čtvrté místo a 30 bodů po devatenácti zápasech nejsou úplně to, co by si představoval.
„Není to optimální, ale všechno, co jsme probírali, je taková řetězová reakce. Samozřejmě chceme hrát dobrý hokej, sbírat body a bavit diváky, ale jde o dlouhodobý proces, který směřuje k nejdůležitější fázi sezony. Věřím, že se v pravý čas herně i výsledkově zvedneme,“ nepochyboval Sýkora.