Krupp brzdí sparťanský optimismus: Teď je šťastný každý, nepředbíhejme

Moc dobře ví, jak probíhala minulá sezona. Nadšení, optimismus a první místo v tabulce na začátku zimy nahradily kupa zraněných, výsledkový propad a herní bída.

Přitom už tehdy Krupp před podzimní částí, když v Česku začínal, varoval: „Prahou musí protéct spoustu vody, než budeme mluvit o nějakém úspěchu.“

Jako by něco tušil...

Ale co letos?

Hodí se námitka, že teď je přece Sparta v jiné situaci? Posílená o hvězdy jako Marek Kvapil, Vladimír Růžička, Adam Polášek nebo Michal Řepík a s novými šéfy - sportovním ředitelem Petrem Tonem a manažerem Jaroslavem Hlinkou?

Trio, na které bude Sparta spoléhat. Zleva: Michal Řepík, Vladimír Růžička, Marek Kvapil.

„Ano, vedení chce dobrý tým, rozumí, že ho trochu předěláváme. Mluvil jsem s nimi. Bývá to tak, že to buď vyjde, shodneme se, nebo ne. Pak jako kouč jdete jinam. Já jsem rád, že jsem zůstal. Získali jsme několik talentovaných kluků, co nám rozšířili řady,“ kývne hlavou Krupp.

„Ale vidíme je dva týdny. Nechci, aby to znělo moc optimisticky, protože každý kouč i vedení vám v tuhle dobu řekne, že jsou šťastní, jak tým právě vypadá. Jenže před námi je ještě hodně hokeje, než budu hodnotit. Teď je to ok,“ dodává.

Přesto cítí, že v pražském klubu před novou extraligovou sezonou dřímá slušný potenciál. Letní tréninky si zatím pochvaluje, hráči dřou. Připouští i, že od Sparty očekává lepší herní obrázek.

„Řepík, Růžička, Kvapil nebo Polášek jsou dobří a zkušení hráči, na tréninku z nich cítím, že ví, co dělají. Jsou předurčeni, aby hráli v týmu velké role. S tím je spojena kvalita i typ hokeje. Budeme na puku, dávat góly,“ doufá.

A on jako vysoký lodivod bude na vše dohlížet.