Upřená branka ovlivnila výkon Vítkovic. Hráli jsme trpělivě, zářil hrdina Gríger

Vítkovičtí hokejisté vstřebávají prohru s Karlovými Vary, kterou si zkomplikovali cestu do play off. | foto: ČTK

Klíčový moment duelu se udál hned na začátku.

Už po třech minutách hry vystřelil od modré čáry vítkovický obránce Lukáš Kovář a puk skončil v brance.

Jenže sudí nejprve gól neuznali kvůli postavení Jana Hladonika v brankovišti. Realizační tým Vítkovic si vzápětí vyžádal trenérskou výzvu, neboť podle videa se Hladonik pohyboval na hraně brankoviště a brankáře Dominika Frodla neovlivnil.

Rozhodčí po přezkoumání videa trvali na svém, gól neplatil, navíc Vítkovičtí museli do čtyř, přičemž následnou početní výhodu Karlovarští využili...

Karlovarský brankář Dominik Frodl se marně natahuje po puku, který proti němu vyslal vítkovický útočník Roberts Bukarts.

„Jak jsem to viděl? Žádný kontakt Hladonika s brankářem, mírné zatlačení obránce zadkem, nemožnost se dostat z brankoviště. Proto jsme vzali trenérskou výzvu,“ líčil vítkovický kouč Václav Varaďa. „Rozhodčí mi říkal něco v tom smyslu, že hráč byl nabádán, aby odjel z brankoviště. Měl přijít hvizd, který by odkázal hru do středního pásma. Ten ale nepřišel,“ dodal Varaďa.

„Já slyšel pokyn rozhodčího, chtěl jsem udělat krok z brankoviště, ale byl tam tlak obránce,“ popsal situaci ze svého pohledu Jan Hladonik. „Výklad pravidel neznám, podle rozhodčích jsem asi byl v brankovišti. Tím to pro nás končí,“ podotkl útočník Vítkovic

„Samozřejmě měla ta situace vliv. Soupeř sehrál následnou přesilovku dobře, dostali jsme gól. To naši hru ovlivní,“ posteskl si vítkovický obránce Patrik Demel.

„Důležité bylo, že jsme první gól dali my. To se nám v sérii nedařilo, většinou jsme inkasovali jako první. Chtěli jsme tak začít, otupit tlak domácích,“ povídal karlovarský forvard Dávid Gríger, autor dvou branek, jenž přiznal, že na karlovarské střídačce nepanovala jistota ohledně situace ze 4. minuty.

„Doufali jsme, že gól nebude platit. Nikdy nevíte. Naštěstí neplatil. A my pak hráli trpělivě, podali jsme super týmový výkon. Tak se musí bojovat v play off,“ radoval se Gríger ze srovnání série.

Rozhodující páté střetnutí série mezi Karlovými Vary a Vítkovicemi se odehraje ve čtvrtek od 18.00 na západě Čech. Pokud se nerozhodne v základní hrací době, bude následovat prodloužení až do vítězné branky.