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Tipsport extraliga 2026/27

Úleva v Litvínově, hvězdný Ondřej Kaše je fit: Útok 3K? Ukážeme ještě víc

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  7:37
Ondřej Kaše na střídačce Litvínova.

Ondřej Kaše na střídačce Litvínova. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. nový asistent...
Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. vlevo...
Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. V bílém...
Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. Vlevo David...
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Úleva hokejového Litvínova. Lídr Ondřej Kaše je zpátky. Zranění z přípravy proti Karlovým Varům, které vyvolalo emoce, ho o start extraligy neobralo. Naskočil do generálky v Mladé Boleslavi a asistencí pomohl k výhře 2:1.

„Ze začátku jsem měl trochu těžší nohy, ale postupně jsem se do toho dostával. Bylo to lepší, než jsem si myslel,“ svěřil se na klubovém webu mistr světa z Prahy 2024.

Když ho koncem srpna srazil karlovarský kapitán Jiří Černoch už v 10. sekundě zápasu, Kaše musel odstoupit. Spolupráci v útoku s dvěma Davidy, tedy svým bratrem a navrátilcem z NHL Kämpfem, tak oživil až v posledním testu léta.

„Bylo pro mě strašně důležité, že jsem se vrátil, protože jsme s kluky neodehráli ještě ani jeden zápas. Snažil jsem se nějak dát dohromady co nejrychleji, abych aspoň tenhle zápas stihl.“

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Letka 3K bude jedním z lákadel, která extraliga nabídne. Potkali se už v Chomutově. „Těšil jsem se na souhru s bráchou a Davidem Kämpfem. Pocit z toho mám docela dobrý a doufám, že to dál bude mít spíš vzestupnou tendenci než opačnou,“ věří autor 59 gólů v NHL. „Na začátku jsme se trochu hledali, to je úplně normální. Druhá a třetí třetina z naší strany nebyla úplně špatná. Pořád ale doufám, že máme ještě na víc, než jsme ukázali.“

Léto zakončila Verva s vyrovnanou bilancí tří vítězství i proher. „Poslední výhra byla strašně důležitá pro tým a doufám, že se to odrazí i do základní části. Určitě si to zasloužíme,“ myslí si třicetiletý hvězdný útočník. „Nálada je super, všechno klape, jak má. Všichni děláme všechno, jak máme, a je to vidět i v týmovosti. Třeba v oslabení kluci odváděli hodně dobrou práci.“

I forčekingem Litvínov trápil Mladou Boleslav, byl dotěrný jako vosy. „Je to hokej, kterým se chceme prezentovat. Hráli jsme takhle před dvěma třemi sezonami, takže snad takhle nastoupíme i do prvního zápasu s Brnem.“

Poslední seč. Litvínov opožděně uctí legendu

Rozlučka po šesti letech! Hokejový Litvínov se opožděně rozloučí se svojí legendou Michalem Trávníčkem, pro kapitána extraligových šampionů z roku 2015 připravil akci Poslední seč. V exhibičním utkání proti sobě v neděli nastoupí Trávníčkův výběr Tr5 proti Olympu Praha.

Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Michal Trávníček.

Buly zápasu je v 15.30, za tým Michala Trávníčka nastoupí František Lukeš, Viktor Hübl, Vojtěch Kubinčák či Peter Jánský, Olymp Praha přiveze Martina Dejdara, Sagvana Tofiho, Jiřího Tlustého nebo Tomáše Rolinka. Na střídačce se objeví Radim Rulík či Jiří Šlégr.

Trávníček odehrál v Litvínově 21 extraligových sezon, devět z nich s kapitánským céčkem. Nastoupil do 1 076 zápasů, což je historický rekord klubu. V elitní soutěži si připsal 357 kanadských bodů za 146 gólů a 211 asistencí. Skončil bez fanfár v létě 2020, což chce teď nové vedení Vervy napravit.

Lístky na exhibici stojí 150 a 250 korun, už v 11 hodin startuje předsezonní Vervování, setkání fanoušků s klubem a autogramiáda celého týmu.

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2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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