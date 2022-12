Úleva, bylo to těžké období, říkal po vítězném derby hradecký bek Pavlík

„Určitě úleva velká, protože když prohrajete pětkrát za sebou, tak psychika jde trochu dolů,“ poznamenal Pavlík po výhře 4:0 nad Pardubicemi, kterou Mountfield uťal dokonce pětizápasovou sérii bez výhry, „chci být dobrým kapitánem, dobrým lídrem pro kluky a tým dovést k dalším výhrám.

Bylo to pro vás těžké období?

Těžké v tom, že liga jede stále dál a body se dál ztrácejí. Takže teď opravdu úleva z toho, že jsme vyhráli, ale musíme u toho zůstat.

Udělali jste oproti předchozím, prohraným zápasům v duelu s Pardubicemi, které navíc vedly ligu, něco jinak?

Tady je třeba říct, že tenhle zápas je specifický pro oba týmy bez ohledu na to, jak na tom jsou. I proto jsme věřili, že bychom to mohli prolomit, vyhrát a dostat se z toho horšího období, které jsme prožívali.

Jak těžké je připravit se na zápas poté, co jste v těch předcházejících soupeře většinou přehrávali, ale žádné body z toho neměli?

Jde o to se semknout a hrát dál. Skoro každý zažil období, kdy měl blbou šňůru a prohrál čtyři pět zápasů. Je to o tom, aby člověk dělal malé věci. Potom to přijde, ta hrana se překlopí.

V Lize mistrů byl kapitánem Kevin Klíma. Proč vy až v extralize?

Protože bych se s nikým nedomluvil anglicky, tam mám handicap.

Výsledek 4:0 je nejvyšší výhrou v derby po pěti lety. Jak taková výhra chutná?

Vidím to i tak, že vedle té výhry třeba góly dávali kluci, kteří jich letos zatím moc nenastříleli. Třeba právě to je pro ně i pro nás o to cennější.

Přestože soupeř z Pardubic má letos daleko lepší formu i výsledky, vy jste jeho hráče pustili do minima šancí, což platí i pro jejich obávaný první útok. Nějaká speciální příprava právě na tento útok?

Samozřejmě vždycky vidíme nějaká specifika, víme, že je to asi jedna z nejnebezpečnějších lajn v lize, ale kluci, kteří byli proti nim právě na ledě, tak se jim věnovali a odvedli skvělou práci. Máme skvělé bruslaře, ti je dokázali z nebezpečnmých míst vyhnat.

Nakonec jste od Pardubic nedostali ani jediný gól, k čemuž hodně pomohl brankář Kiviaho. Co říkáte na jeho výkon?

Že se zvedá zápas od zápasu a že chytal výborně.

Vy jste mu to ale dost ulehčili, Pardubice měly málo šancí.

To nevím, kolik jich měly, ale my jsme se snažili mu pomoct tak, jako on pomáhá nám.