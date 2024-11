Boj ze dna hokejové extraligy. Liberec vítá ve své hale Třinec

V sezonách 2018/19 a 2020/21 proti sobě nastoupili hokejisté Liberce a Třince ve finále extraligového play off, o to víc je pohled na aktuální tabulku překvapující.

Bílí Tygři jsou poslední, Ocelářům, kteří získali mistrovský titul v posledních pěti ročnících nejvyšší soutěže, patří se stejným počtem dvaceti bodů předposlední příčka. Liberec má ale o jeden odehraný zápas méně. „Mě hlavně štve, že se vůbec s někým pereme o místo na dně tabulky,“ řekl zkušený liberecký obránce Radim Šimek.

Páteční souboj pod Ještědem tak bude mít zcela odlišný náboj než někdejší finálové duely. V lepším rozpoložení do něj vstoupí domácí Tygři, kteří po reprezentační pauze dokázali i díky návratu vyléčených opor Šimka a kapitána Filippiho, přičemž výrazně pomohl i uzdravený mladík Pérez, vyhrát v Kladně a v prodloužení v Karlových Varech.

„Každý bod je pro nás teď cenný. Důležité je, že jsme zareagovali na výhru v Kladně a ze dvou venkovních duelů jsme si odvezli pět bodů, to je hodně dobré. Teď k nám přijede Třinec, měli jsme pět dní volna bez zápasu, odpočinuli si, od úterý jsme zase tvrdě trénovali a chceme tu dřinu přetavit v úspěch před domácími fanoušky,“ velí Šimek. ,

Třinečtí naopak v minulých dvou extraligových utkáních nestačili na Hradec Králové ani na Kladno a navíc vypadli v osmifinále Ligy mistrů se Spartou, když odvetu hráli ve středu doma, a na rozdíl od Tygrů tak neměli v týdnu tolik volna na trénink.

„Liberec se zvedl, do sestavy se mu vrátili důležití hráči a hraje doma. Nebude to nic snadného, ale my musíme koukat na sebe, dát do toho maximální bojovnost a hrát zodpovědně z obrany. Věřím, že když tohle budeme plnit, zvedneme i naši produktivitu a body si z Liberce odvezeme,“ přeje si asistent trenéra Ocelářů Jiří Raszka.

Bílí Tygři se kvůli sérii čtyř zápasů venku, navíc přerušené reprezentační přestávkou, vrací do své Home Credit Areny po hodně dlouhé době, naposledy v ní odehráli extraligový zápas 29. října proti Hradci.