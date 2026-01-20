Tipsport extraliga 2025/26

Ředitelka kladenského hokeje: Do sestavy nezasahuju, ptám se na ni Plekance

,
  10:16
Časopis Forbes ji dvakrát zařadil mezi nejvlivnější ženy Česka. Od května loňského roku stojí Renata Pánková v čele hokejového Kladna coby generální ředitelka. Jaké je převzít řízení slavného klubu s bohatou historií? Co ji po více než dvaceti letech přimělo vstoupit do zcela nového prostředí? A jak na zásadní životní změnu reagovala rodina? Nejen o tom mluvila v podcastu Prodloužení.

Nabídka převzít post generální ředitelky se ale neobešla bez váhání. „Nejtěžší je možnost volby. A v danou chvíli jsem ji měla, takže to bylo velmi složité rozhodnutí,“ přiznává Pánková. Na rozmyšlenou měla dva dny. Při přemítání ji nejvíce ovlivnilo, že ji přímo oslovil majitel klubu Tomáš Drastil, kterého vnímala jako úspěšného byznysmena.

Kladenské novinky: Rytíři mají ředitelku, finské experty a Kellyho Klímu

Hokej pro ni ale není neznámým prostředím. Její synové ho hrají odmalička, manžel zase trénuje. „Hokejem žiju dlouhodobě,“ říká. Zpráva o jejím nástupu do čela klubu však doma kromě nadšení vyvolala i překvapení. Nejvíc jí utkvěla právě reakce mladšího syna: „A ty jako budeš spolupracovat s Plekancem? To jsem na tebe teda pěkně zvědavý,“ vzpomíná s úsměvem.

Na domácí zápasy chodí pravidelně, na venkovní zatím méně. Času je málo a práce v klubu hodně, proto si vedení interně nastavilo pojem „nultá sezona“. „Ten vlak už byl rozjetý… Do hokejové sezony jsme naskočili později a všechno jsme začali vytvářet a měnit se zpožděním,“ vysvětluje Pánková.

Do sportovní stránky týmu však nezasahuje. „Od toho mají hráči své šéfy na lavičce, nepřísluší to mojí roli.“ Zajímá ji spíš přehled o fungování týmu – kdo je zraněný nebo jaká bude sestava na další zápas. „Na to se ptám právě Tomáše Plekance.“

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort ke 101. výročí Kladna a Renata Pánková, generální ředitelka klubu.

Přechod z byznysu do světa hokeje byl pro ni velkou změnou. Po více než dvaceti letech strávených v Budějovickém Budvaru, kde působila v mezinárodním managementu, se musela adaptovat na nové prostředí. Zásadní rozdíl vidí v tempu a pevném harmonogramu. „Sezona má jasný kalendář. Všechno probíhá velmi rychle a intenzivně. Nemůžete si dovolit věci odkládat, protože další den se zase hraje.“

Hokej i vrcholový management bývají často vnímány jako mužské prostředí, ona se tím ale nezaobírá. „Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, jestli jakékoli své pracovní rozhodnutí obhajuju proto, že jsem žena,“ říká. „Pro každou roli má být vždy zvolen ten nejlepší, nehledě na pohlaví.“

Ženám, které zvažují krok do vrcholového managementu, by poradila jediné: „Nebát se respektu ani pochyb. Je přirozené mít obavu nebo respekt k nové roli. Ale bez výstupu z komfortní zóny se nikdo neposune dál.“

O čem ještě Pánková mluvila?

  • Kdy a proč se jí v mládí změnil sen z medicíny na obchod a právo?
  • Jak funguje spolupráce s mentálním koučem z NHL a co týmu přináší?
  • Jaké zásady řízení z mezinárodního byznysu chce přenést do fungování hokejového klubu?
  • A na které sportovce se na olympiádě nejvíce těší?
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 42 22 4 6 10 132:95 80
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 42 19 3 8 12 115:88 71
3. HC Oceláři TřinecTřinec 43 19 6 2 16 130:112 71
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 42 18 7 1 16 108:99 69
7. HC Sparta PrahaSparta 41 17 5 3 16 127:108 64
8. HC Kometa BrnoKometa 42 17 4 5 16 116:112 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
