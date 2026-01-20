Ředitelka kladenského hokeje: Do sestavy nezasahuju, ptám se na ni Plekance

Nabídka převzít post generální ředitelky se ale neobešla bez váhání. „Nejtěžší je možnost volby. A v danou chvíli jsem ji měla, takže to bylo velmi složité rozhodnutí,“ přiznává Pánková. Na rozmyšlenou měla dva dny. Při přemítání ji nejvíce ovlivnilo, že ji přímo oslovil majitel klubu Tomáš Drastil, kterého vnímala jako úspěšného byznysmena.
Kladenské novinky: Rytíři mají ředitelku, finské experty a Kellyho Klímu
Hokej pro ni ale není neznámým prostředím. Její synové ho hrají odmalička, manžel zase trénuje. „Hokejem žiju dlouhodobě,“ říká. Zpráva o jejím nástupu do čela klubu však doma kromě nadšení vyvolala i překvapení. Nejvíc jí utkvěla právě reakce mladšího syna: „A ty jako budeš spolupracovat s Plekancem? To jsem na tebe teda pěkně zvědavý,“ vzpomíná s úsměvem.
Na domácí zápasy chodí pravidelně, na venkovní zatím méně. Času je málo a práce v klubu hodně, proto si vedení interně nastavilo pojem „nultá sezona“. „Ten vlak už byl rozjetý… Do hokejové sezony jsme naskočili později a všechno jsme začali vytvářet a měnit se zpožděním,“ vysvětluje Pánková.
Do sportovní stránky týmu však nezasahuje. „Od toho mají hráči své šéfy na lavičce, nepřísluší to mojí roli.“ Zajímá ji spíš přehled o fungování týmu – kdo je zraněný nebo jaká bude sestava na další zápas. „Na to se ptám právě Tomáše Plekance.“
Přechod z byznysu do světa hokeje byl pro ni velkou změnou. Po více než dvaceti letech strávených v Budějovickém Budvaru, kde působila v mezinárodním managementu, se musela adaptovat na nové prostředí. Zásadní rozdíl vidí v tempu a pevném harmonogramu. „Sezona má jasný kalendář. Všechno probíhá velmi rychle a intenzivně. Nemůžete si dovolit věci odkládat, protože další den se zase hraje.“
Hokej i vrcholový management bývají často vnímány jako mužské prostředí, ona se tím ale nezaobírá. „Nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, jestli jakékoli své pracovní rozhodnutí obhajuju proto, že jsem žena,“ říká. „Pro každou roli má být vždy zvolen ten nejlepší, nehledě na pohlaví.“
Ženám, které zvažují krok do vrcholového managementu, by poradila jediné: „Nebát se respektu ani pochyb. Je přirozené mít obavu nebo respekt k nové roli. Ale bez výstupu z komfortní zóny se nikdo neposune dál.“
