Góly mi zvednou sebevědomí. Plzeňský Elson o adaptaci i překvapení z piva

V dramatickém závěru Kladno finišovalo, stáhlo náskok na rozdíl jedné branky, ale hosté výhru uhájili a bodovali ve třetím zápase v řadě. „Dva góly jsou super, věřím, že mě to nakopne a dál budu pomáhat týmu,“ hlásí dvaatřicetiletý útočník. Kanaďan posílil Škodu teprve před třemi týdny a při svém prvním evropském angažmá zatím stihl v novém působišti pět duelů.

Vstřelil jste první branky v novém klubu, jak moc to pomůže?

V každém zápase se snažím tlačit víc do brány a góly mi určitě pomohou zvednout sebevědomí. Chtěl bych podobně pokračovat i v následujících zápasech.

S Kladnem jste vedli o tři branky, přesto jste se museli o výsledek strachovat. Jaké byly pokyny trenérů před poslední třetinou?

Trenéři nás upozorňovali, že domácí se budou tlačit dopředu a umějí v závěru otáčet zápasy. Pokyny zněly zjednodušit hru, hrát víc odzadu. Dostali jsme sice dvě branky, ale v závěru se semkli a dovedli utkání do vítězného konce.

Fakta Místo Švéda Fin Hokejová Plzeň rychle zaplnila mezeru po odchodu švédského útočníka Söderlunda. Z klubu TPS Turku přichází do konce roku dvaatřicetiletý forvard Markus Nenonen. „Chtěli jsme rychle zareagovat na odchod Tima Söderlunda. Markuse jsme sledovali už během léta, takže jsme věděli, co od něj můžeme očekávat. Je to velmi zkušený hráč s dobrými fyzickými parametry. Měl by do naší hry přinést bojovnost a důraz,“ uvedl hlavní trenér HC Škoda Plzeň Josef Jandač.

Naplňuje aranžmá v Plzni vaše očekávání?

Když jsem nastoupil k prvnímu utkání v Litvínově, překvapilo mne, jak rychlý i tvrdý hokej se hrál. Zpočátku to pro mě nebylo jednoduché, šel jsem do zápasu prakticky rovnou z letadla. Věděl jsem, že se musím co nejrychleji adaptovat a snad se mi to daří. Postupně si zvykám na jiné kluziště i způsob hry.

Konzultoval jste s někým váš přesun do Plzně?

Bavil jsem se s hráčem Litvínova Jaredem McIsaacem, se kterým jsem dříve působil v Americe. Dostal jsem samé dobré reference, které mi potvrdil i bývalý spoluhráč David Špaček. Oba chválili českou extraligu. Zjišťoval jsem informace o městě, pak proběhla jednání s Martinem Strakou a velice rychle jsme se domluvili.

Pamatujete si na působení Ryana Hollwega v Plzni?

Potkávali jsme se v juniorských soutěžích v Americe. Nastupovali jsme proti sobě asi sedm let a dobře si vzpomínám na jeho tvrdou hru, díky níž se prosadil i do NHL. Ale že hrál v Plzni, to jsem nevěděl.

Je pro vás velkým problémem širší kluziště?

To je největší rozdíl, protože jsem předtím na takovém hřišti nikdy nehrál. Ale zrovna na Kladně je užší led a možná i to mi pomohlo k dvěma brankám.

Jak probíhá komunikace na ledě?

To je zatím taky trochu problém. Někdo na mě křičí česky, ale já nevím co (úsměv). Snažím se pomalu učit slovíčka, abych rozuměl. Zatím umím, pojď, pojď… Pak taky sprostá slovíčka a samozřejmě pivo (smích).

Plzeňské pivo už jste ochutnal?

Na týmové večeři jsem poprvé okusil čepované pivo ve velké sklenici. To mě tady nejvíc překvapilo a musím uznat, že je mnohem lepší, než v Americe.

Snažíte se odpoutat ze spodních pater tabulky. Cítíte po výhrách s Libercem a Kladnem, že jste na správné cestě?

Hned po příchodu jsem viděl, že tým má na víc. Ale nedařilo se střelecky a ztráceli jsme i dobře rozehrané zápasy. Nálada je po vítězných duelech samozřejmě lepší. Proti Kladnu jsme dali i víc gólů a věřím, že získáváme sebevědomí.