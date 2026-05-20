Tipsport extraliga 2025/26

Přímý postup nebude. Šéfové extraligy i o zákulisí vztahů s Dědkem a Hadamczikem

Robert Rampa
Vysíláme   11:20
V dubnu prezident hokejového svazu Alois Hadamczik vyzval veřejnost, aby se kvůli „neférové“ baráži obrátila na vedení extraligy. „Maily nám přišly. Útoky na rodinu, na osoby...“ vykládají v exkluzivním rozhovoru v pořadu Rozstřel nejvyšší zástupci soutěže Jan Tůma a Martin Loukota. Vyjádřili se i k aktuálnímu boji o moc s majitelem pardubického klubu Petrem Dědkem a k chystanému návrhu na změnu na svazu, která by extraligu významně umlčela.

Dědek chce totiž koupit marketingová a televizní práva na extraligu a nabízí za ně téměř deset miliard za 15 let, z toho 1,8 miliardy slibuje svazu.

Reakce extraligy? „Pro mě je zarážející, že nabídka přišla, protože přesahuje veškerá smluvní ujednání mezi extraligou a svazem. Trošku si myslím, že si bere svaz jako rukojmí,“ vykládá Tůma, prezident Asociace profesionálních klubů. „V tuhle chvíli to vypadá jako zájem ovládnout extraligu i český hokej. A pak z pozice marketingového partnera říkat, kdo co má dělat. Nemyslím, že jsme někde v roce 2000, že bychom se takhle podřizovali.“

Hosty pořadu Rozstřel jsou (zleva) prezident APK Jan Tůma, ředitel hokejové extraligy Martin Loukota a moderátor Roberte Rampa.
Ředitel extraligy Loukota k tomu dodává: „Jde také o to, jestli opravdu smyslem je ta práva převzít, protože z minulosti víme, že měl jen tlačit na konkurenta, aby zvýšil peníze, takže my si chceme být opravdu stoprocentně jistí, že to někdo myslí vážně.“

A co dalšího se řešilo ve studiu?

Přímý sestup a postup. Proč ho extraliga odmítá připustit? A neškodí si, když se Jihlava s novým stadionem a movitým majitelem nedokáže dostat do nejvyšší soutěže, zatímco extraligu hrají kluby se starými zimáky?

„Pokud půjdeme cestou, že kdo má stadion, může hrát extraligu, tak to není správné. Nový zimák není garance toho, že to bude fungovat,“ říká Tůma a obecně k jednání s první ligou dodává: „Já jsem přesvědčený, že přes baráž se dostat dá. Pokud chci postoupit, měl bych pro to něco udělat. Ale brekem se tam ještě nikdo nikdy nedostal.“

Tůma s Loukotou rovněž mluví o kvalitě rozhodčích, kterým je potřeba zvednout plat, o novinkách pro příští sezonu včetně toho, proč zatím nejde spustit kamerový systém na dokonalé odhalování ofsajdu.

APK reaguje na Dědkovu nabídku: Schůzka teď není smysluplná, dodejte podklady

O čem se ještě mluvilo?

  • Hledá a najde extraliga svého kandidáta na prezidenta svazu, který by se postavil za dva roky ve volbách Hadamczikovi?
  • Připadá si vedení extraligy jako mafie, jak skandovali nespokojení fanoušci během baráže v Jihlavě?
  • Za kolik si extraliga představuje, že prodá marketingová a televizní práva?
  • Jaký návrh na změnu přišel ze Středočeského kraje, který by dal větší moc do rukou prezidenta svazu a omezil vliv extraligy?
  • Jakou novinku představí rozhodčí od příští sezony?
MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Přímý postup nebude. Šéfové extraligy i o zákulisí vztahů s Dědkem a Hadamczikem

