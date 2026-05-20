Přímý postup nebude. Šéfové extraligy i o zákulisí vztahů s Dědkem a Hadamczikem

Dědek chce totiž koupit marketingová a televizní práva na extraligu a nabízí za ně téměř deset miliard za 15 let, z toho 1,8 miliardy slibuje svazu.
Reakce extraligy? „Pro mě je zarážející, že nabídka přišla, protože přesahuje veškerá smluvní ujednání mezi extraligou a svazem. Trošku si myslím, že si bere svaz jako rukojmí,“ vykládá Tůma, prezident Asociace profesionálních klubů. „V tuhle chvíli to vypadá jako zájem ovládnout extraligu i český hokej. A pak z pozice marketingového partnera říkat, kdo co má dělat. Nemyslím, že jsme někde v roce 2000, že bychom se takhle podřizovali.“
Ředitel extraligy Loukota k tomu dodává: „Jde také o to, jestli opravdu smyslem je ta práva převzít, protože z minulosti víme, že měl jen tlačit na konkurenta, aby zvýšil peníze, takže my si chceme být opravdu stoprocentně jistí, že to někdo myslí vážně.“
A co dalšího se řešilo ve studiu?
Přímý sestup a postup. Proč ho extraliga odmítá připustit? A neškodí si, když se Jihlava s novým stadionem a movitým majitelem nedokáže dostat do nejvyšší soutěže, zatímco extraligu hrají kluby se starými zimáky?
„Pokud půjdeme cestou, že kdo má stadion, může hrát extraligu, tak to není správné. Nový zimák není garance toho, že to bude fungovat,“ říká Tůma a obecně k jednání s první ligou dodává: „Já jsem přesvědčený, že přes baráž se dostat dá. Pokud chci postoupit, měl bych pro to něco udělat. Ale brekem se tam ještě nikdo nikdy nedostal.“
Tůma s Loukotou rovněž mluví o kvalitě rozhodčích, kterým je potřeba zvednout plat, o novinkách pro příští sezonu včetně toho, proč zatím nejde spustit kamerový systém na dokonalé odhalování ofsajdu.
