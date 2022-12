Třinečtí hokejisté mají volno a dostali jasný pokyn: ležet doma

Nynější volno Oceláři plánovali už dříve, ale kouč upozornil, že je doba lehkých viróz, takže ho hokejisté potřebují. „V neděli bylo na některých vidět, že to nebyl z jejich strany úplně ideální zápas, že tam nějaký deficit síly je.“

K tomu proti Mladé Boleslavi nemohli kvůli zranění či nemoci hrát útočníci Petr Vrána, Tomáš Marcinko, Andrej Nestrašil a Vladimír Dravecký a bek Marian Adámek.

„Ale jsem moc rád, že do hry naskočil Marko Daňo, u něhož hrozil asi desetidenní výpadek,“ připomněl Zdeněk Moták nedávný útočníkův tvrdý střet a pochroumanou krční páteř. „Naši chlapci ve spolupráci s dalšími fyzioterapeuty ho dali dohromady, takže sundal límec a šel na led. To bylo pro nás důležité. Kluci svým přístupem ukazují, jak moc chtějí hrát, bojovat a vítězit. To je velice dobrá zpráva.“ A co další marodi?

Kapitán Petr Vrána chybí od začátku sezony. „Je to na delší dobu,“ podotkl Moták, leč jeho trable neprozradil. „Marci (Marcinko) má nějakou těžkou virózu. Nesty (Nestrašil) je zraněný v dolní polovině těla. Jak dlouho bude mimo, nevíme. Vlado Dravecký má zlomenou ruku.“

Kouč upozornil, že i když to jsou útočníci, mužstvo je potřebuje i při bránění. „Ale je dobré, že se nám ukazují další hráči, kteří teď místo nich chodí na oslabení,“ podotkl. „A zmínit musím i Adámka, který má zlomenou nohu, když lehl do rány.“

Útočník Libor Hudáček potvrdil, že marodka mužstvo trápí. „Dost nás hraje i nemocných, také jsem na minulý trip jel, aniž bych byl úplně zdravý. Bojujeme s tím. Hlavně že jsme teď vyhráli.“

Oceláři před Mladou Boleslaví z předešlých pěti zápasů čtyři prohráli a získali v nich z 15 možných bodů jen dva. Přesto se drží čtvrtí.

Třineckým nevyšel ani začátek sezony, první čtyři duely prohráli. Moták odmítá, že to bylo marodkou. „Chyběl nám už sice Vrána, ale po měsíci a půl přípravy a po Lize mistrů jsme se potřebovali zase trošičku dát dohromady. A první čtyři zápasy k tomu stačily,“ podotkl Moták. „Pak jsme měli poměrně slušné výsledky a i výkony byly dobré.“

Trenér Třince Zdeněk Moták.

Nyní v závěru první poloviny základní části Oceláři opět ztráceli. „Ale určitě jsme nebyli v těch zápasech slabšími. Bohužel, zlobí nás koncovka. Většinu gólů jsme vstřelili v přesilových hrách, ale jinak potřebujeme dát víc než jeden gól, víc než dva,“ upozornil Zdeněk Moták.

Ke všemu duely s Olomoucí (2:3 a 2:4) a v Praze se Spartou (0:1) prohráli v posledních dvou minutách.

„To jsme doplatili na špatnou obrannou hru, i když máme poměrně zkušené mužstvo,“ řekl Moták. „Byly to strašné chyby, které jsme potřebovali odstranit, což se nám proti Mladé Boleslavi povedlo.“

Útočník Aron Chmielewski podotkl, že příčina předešlých porážek byla v hlavách. „Tím to bylo,“ uvedl. „Trošku jsme byli nervózní. Doufám, že jsme se poučili.“

Třinečtí sondují možné posily

Co trenérovi ve hře Ocelářů chybí? „Vše je o práci, o mluvení, o komunikaci s hráči. Potřebujeme se dostat na společnou vlnu kvalitního a zodpovědného výkonu, aby na sto procent makalo všech jednadvacet hráčů, všichni na ledě musejí s prominutím držkou lehnout do rány,“ řekl Moták, který nemá rád výpadky ve hře. „Stává se, že hráči například pod dojmem, že mohli vstřelit branku, na chvilku vypadnou z role. Z frustrace potom nedobruslí protivníka, nedohrají ho.“

Třinečtí během sezony přivedli slovenského útočníka Samuela Bučka. Neuvažují o doplnění kádru i o zkušeného obránce?

„Přemýšlíme, skautujeme. Měli jsme pár tipů. Rádi bychom vletěli třeba do Jordána (obránce, který z Chabarovska zamířil do švýcarského Rapperswilu – pozn. red.). Ještě někoho bychom chtěli, ale je to otázka trhu,“ odpověděl Zdeněk Moták. „Švýcarsko je bohatá a krásná destinace, Švédsko je dobré hokejové místo, Finsko také. Zajímal by nás nějaký český silný bek, ale vše je v jednání. Zatím se nejeví nikdo, kdo by byl pro nás vhodný.“