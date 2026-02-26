Tipsport extraliga 2025/26

Třinecký Hudáček o olympiádě: Dali jsme slovenský národ trošku dohromady

Petr Bílek
  9:00
Přechod z olympiády, z jeviště hokejových snů, zpátky do všedního extraligového kolotoče zvládl slovenský reprezentant Libor Hudáček excelentně. Dvěma gólovými přihrávkami vytáhl Třinec ke středeční výhře 3:1 v Kladně, pak s úsměvem popisoval kuriózní zranění Michala Kovařčíka svým bratrem a chrlil ze sebe ještě dojmy ze senzačního čtvrtého místa z Milána.

David Cienciala z Třince přijímá gratulaci ke gólu od spoluhráče Libora Hudáčka. Vlevo Marcel Marcel z Kladna | foto: ČTK

„Dali jsme slovenský národ trochu dohromady,“ těšilo pětatřicetiletého veterána, s 39 kanadskými body nejproduktivnějšího muže Ocelářů.

Co říkali spoluhráči na slovenský úspěch na olympiádě? Reprezentoval jste vy a obránci Marinčin s Kochem.
Že děkujou za kšilovky, které jsme jim koupili. (úsměv) Jinak nic, nebyl čas. Jasně, že nám pogratulovali a řekli, že jsme udělali skvělý výsledek. To bylo všechno.

Jak jste si vy užil olympiádu mezi nejlepšími hráči planety?
Těší mě, že se mi to v reprezentační kariéře podařilo. Že přijeli všichni hráči z NHL a mohli jsme si změřit síly. Ukázali jsme, že můžeme hrát v podstatě proti každému. Jsem jen a jen rád, že se nám podařilo dostat do top čtyřky. Ale závěr jsme trošku nezvládli. Pro mladé je to zase skvělá zkušenost, ponaučení. Viděli, co musíme zlepšit.

Povzbudí to slovenský hokej?
Pro náš hokej je dobré, že jsme trochu dali dohromady i slovenský národ. Poseděli, fandili, byly plné krčmy a restaurace. To nás potěšilo. Dostali jsme strašně moc zpráv a jsme rádi, že se nám to takhle podařilo.

Národ rozdělují politici?
Já bych toto nekomentoval. Radši.

Hlavní rozdíl mezi olympiádou a extraligou byla rychlost?
V Kladně to bylo ještě dobré. Na malém hřišti se hraje rychlejší hokej. Nebylo to sice rychlostně stejné jako na olympiádě, ale hokej je vymyšlený a pořád je to o jednom a tom samém. Já nebyl v podstatě tři dny na ledě, až před zápasem na rozbruslení. Cítil jsem první třetinu, že nohy nebyly ideální. Ale potom jsme to rozjezdili a hra byla na naší straně.

Řešili jste v kabině, že Ondřej Kovařčík zvedl tečí puk do obličeje svého bratra Michala, který musel na ošetření?
Ano, to byla klasika. Že brácha na bráchu, jen teď to trochu nevyšlo z hokejky na hokejku, ale z hokejky do tváře. Ale omluvil se mu, ránu zašili a klobouk dolů, že se Mišo vrátil s krytem a dohrál zápas. Jsme jen a jen rádi, že se nestalo nic vážného.

Jak se nahazovaly motory týmu po měsíční pauze?
Pro kluky to určitě bylo těžké. První polovina zápasu nebyla ideální, ale potom jsme rozjezdili nohy a bylo to z naší strany super. Využili jsme přesilovku a klobouk dolů před chlapci, co hrají oslabení. Ubránili to. Skvělý zápas pro nás.

I pro vás osobně, měl jste dvě asistence, první před prázdnou branku byla luxusní.
Počkal jsem si, Činel (Cienciala) skvěle zůstal před bránou, takže jsem mu mohl přihrát. Druhá asistence byla při přesilovce, otevřeli mi uličku a od Nestyho (Nestrašila) skvělá střela. Nebylo to podle mě nic extra. Jsem ale rád, že jsem pomohl týmu.

A stále bojujete o přímé čtvrtfinále, chybí vám bod.
Víme, že je to kolem čtvrtého místa nabité, potřebujeme sbírat body. Chtěli bychom být co nejvýš, určitě v top čtyřce, nejlépe druzí. Uvidíme. Jedeme do Brna, víme, že tam to bude velmi náročné. Dá se říct, že už nám začalo play off.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 48 25 5 7 11 153:108 92
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 48 22 5 8 13 132:97 84
3. Bílí Tygři LiberecLiberec 48 23 2 9 14 130:110 82
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 48 22 6 4 16 128:119 82
5. HC Oceláři TřinecTřinec 48 22 6 3 17 139:121 81
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 48 21 8 2 17 128:110 81
7. HC Sparta PrahaSparta 48 21 6 4 17 148:124 79
8. HC Kometa BrnoKometa 48 18 5 5 20 127:137 69
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 48 17 5 5 21 130:137 66
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 48 17 4 5 22 122:146 64
11. HC OlomoucOlomouc 48 18 3 3 24 112:141 63
12. Rytíři KladnoKladno 48 15 5 6 22 115:126 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 48 15 6 4 23 97:127 61
14. HC Verva LitvínovLitvínov 48 11 3 4 30 102:160 43
