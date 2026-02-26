„Dali jsme slovenský národ trochu dohromady,“ těšilo pětatřicetiletého veterána, s 39 kanadskými body nejproduktivnějšího muže Ocelářů.
Co říkali spoluhráči na slovenský úspěch na olympiádě? Reprezentoval jste vy a obránci Marinčin s Kochem.
Že děkujou za kšilovky, které jsme jim koupili. (úsměv) Jinak nic, nebyl čas. Jasně, že nám pogratulovali a řekli, že jsme udělali skvělý výsledek. To bylo všechno.
Jak jste si vy užil olympiádu mezi nejlepšími hráči planety?
Těší mě, že se mi to v reprezentační kariéře podařilo. Že přijeli všichni hráči z NHL a mohli jsme si změřit síly. Ukázali jsme, že můžeme hrát v podstatě proti každému. Jsem jen a jen rád, že se nám podařilo dostat do top čtyřky. Ale závěr jsme trošku nezvládli. Pro mladé je to zase skvělá zkušenost, ponaučení. Viděli, co musíme zlepšit.
Povzbudí to slovenský hokej?
Pro náš hokej je dobré, že jsme trochu dali dohromady i slovenský národ. Poseděli, fandili, byly plné krčmy a restaurace. To nás potěšilo. Dostali jsme strašně moc zpráv a jsme rádi, že se nám to takhle podařilo.
Národ rozdělují politici?
Já bych toto nekomentoval. Radši.
Hlavní rozdíl mezi olympiádou a extraligou byla rychlost?
V Kladně to bylo ještě dobré. Na malém hřišti se hraje rychlejší hokej. Nebylo to sice rychlostně stejné jako na olympiádě, ale hokej je vymyšlený a pořád je to o jednom a tom samém. Já nebyl v podstatě tři dny na ledě, až před zápasem na rozbruslení. Cítil jsem první třetinu, že nohy nebyly ideální. Ale potom jsme to rozjezdili a hra byla na naší straně.
Řešili jste v kabině, že Ondřej Kovařčík zvedl tečí puk do obličeje svého bratra Michala, který musel na ošetření?
Ano, to byla klasika. Že brácha na bráchu, jen teď to trochu nevyšlo z hokejky na hokejku, ale z hokejky do tváře. Ale omluvil se mu, ránu zašili a klobouk dolů, že se Mišo vrátil s krytem a dohrál zápas. Jsme jen a jen rádi, že se nestalo nic vážného.
Jak se nahazovaly motory týmu po měsíční pauze?
Pro kluky to určitě bylo těžké. První polovina zápasu nebyla ideální, ale potom jsme rozjezdili nohy a bylo to z naší strany super. Využili jsme přesilovku a klobouk dolů před chlapci, co hrají oslabení. Ubránili to. Skvělý zápas pro nás.
I pro vás osobně, měl jste dvě asistence, první před prázdnou branku byla luxusní.
Počkal jsem si, Činel (Cienciala) skvěle zůstal před bránou, takže jsem mu mohl přihrát. Druhá asistence byla při přesilovce, otevřeli mi uličku a od Nestyho (Nestrašila) skvělá střela. Nebylo to podle mě nic extra. Jsem ale rád, že jsem pomohl týmu.
A stále bojujete o přímé čtvrtfinále, chybí vám bod.
Víme, že je to kolem čtvrtého místa nabité, potřebujeme sbírat body. Chtěli bychom být co nejvýš, určitě v top čtyřce, nejlépe druzí. Uvidíme. Jedeme do Brna, víme, že tam to bude velmi náročné. Dá se říct, že už nám začalo play off.