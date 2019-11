Prohrát s bráchou? To ne, odmítá třinecký Matěj Stránský

Kdy naposledy v jednom utkání čtyřikrát bodoval, Matěj Stránský netuší. „Uf... Bylo to hodně dávno. Možná v Americe na farmě, ale vážně si to nepamatuji,“ přiznal šestadvacetiletý útočník.

Jak důležité je pro vás tak vydařené utkání jako s Brnem?

Byl jsem čtyři zápasy na suchu, takže už bylo třeba něco dát. Ale důležité jsou tři body. Navíc, když jsme hráli proti silnému soupeři, byť se mu teď nedaří. Ale změnili trenéra, tak jsme si řekli, že na ně vletíme.

Pomohlo vám, že máte za sebou vydařenou reprezentační akci, vítězství na Karjala Cupu?

To ano, ale mívám to spíše naopak. Když se vrátím z repre, tak mi to moc nejde, takže jsem rád, že tentokrát se mi dařilo. Trošku se uklidním a snad to tam bude padat dál.

Nyní hrajete čtyři zápasy v osmi dnech. Bude to snadnější, když máte všechny doma?V minulých dvou zápasech jste dali čtyři góly v přesilovkách. Takže hra v početní převaze vám už zase funguje?

Jo, začalo nám to tam trošku padat. Zjednodušili jsme hru, snažíme se puk jenom plácnout na bránu. Doufám, že to tak půjde dál.

To je dobře. Nemusíme cestovat, takže budeme mít prostor si trochu i oddechnout. Známe svoje těla, víme, co musíme udělat, abychom tu sérii zvládli. Program je náročný, ale je jedno, jestli hrajeme čtyřikrát nebo jenom jednou.

Dalším vaším soupeřem jsou Vítkovice. To by asi chtělo udržet formu z utkání s Brnem...

Určitě. Pro mě to je osobně hodně vyhrocený zápas. Teď jsme vyhráli čtyři zápasy v řadě, ale chceme valit dál, využít toho, že hrajeme doma. Na Vítkovice se musíme dobře nachystat, protože zvládly několik zápasů ve třetí třetině. Budeme muset hrát celých šedesát minut.

Třinec vs. Vítkovice Online reportáž ve čtvrtek od 18 hodin

Opět se na ledě potkáte s bratrem Šimonem, který patří k vítkovickým oporám. Vystrašil jste ho těmi čtyřmi body z duelu s Brnem?

Pokud vím, tak na tom zápase byl... Tak doufám, že jo. Uvidíme. Ale budu se připravovat jako na každý jiný zápas. Musíme podat kvalitní týmový výkon, protože proti nim nám už jedno utkání uteklo. (Třinečtí v této sezoně hráli už dvakrát v Ostravě, přičemž prohráli 3:4 a zvítězili 6:4 - pozn. red.)

Berete zápas s Vítkovicemi, kde jste začínal, jako ten nejvypjatější?

Neřekl bych, že je to zrovna nejvíce, ale když jsme tam ten první zápas prohráli, tak mě to štvalo. Asi dva dny jsem se s nikým nebavil. Nerad prohrávám a kór se svým bráchou.

Takže ani s bráchou jste se nebavil?

Ne (směje se).

A bratr? Ten by se s vámi bavil, pokud byste ho porazil?

Jo, brácha to bere trochu s nadhledem. Ale tím, že jsem starší, s ním vážně nerad prohrávám.