Flynnova show v generálce. Třinec táhl k výhře nad Vítkovicemi bilancí 1+5

Vítkovice se ve Werk areně dostaly zásluhou Jana Hladonika v první třetině do vedení, domácí ale třemi góly ve druhé části otočili skóre ve svůj prospěch.
Třinec následně navýšil vedení až na 5:1, na čemž se podílel i dvougólový Marko Daňo. Prohru hostů zmírnil i David Cienciala, jenž do Vítkovic přišel v létě právě z Třince.
Oceláři do extraligy vstoupí v úterý v Karlových Varech, Vítkovice o den později přivítají Kladno.
28:42 Flynn (J. Galvas)
34:58 Koch (Flynn, Voženílek)
37:52 Daňo (Flynn, Voženílek)
42:00 Daňo (Voženílek, Flynn)
46:10 Voženílek (Flynn, Marian Adámek)
54:44 M. Růžička (Flynn, Koch)
11:09 Hladonik (Nellis)
51:08 Cienciala (Š. Stránský, Demel)
56:20 Nellis (Cienciala, J. Zbořil)
Mazanec (Čelko) – Marian Adámek, Marinčin (A), J. Galvas, Koch, D. Musil, Pyrochta, Žuffa – Nestrašil (A), Lazovský, O. Kovařčík – M. Růžička (C), Voženílek, Daňo – Kurovský, Roman, Flynn – Mojžiš, Řehák, Hrehorčák.
Hrachovina (Švančara) – Holland, J. Zbořil (C), Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Brůna – Š. Stránský, Hrivík (A), Cienciala – Kalus (A), Nellis, Abdul – Yetman, Hladonik, Fasner – Bernovský, Šír, Maciaś.
Rozhodčí: Obadal, Šír – Lederer, Blažek