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Tipsport extraliga 2026/27

Flynnova show v generálce. Třinec táhl k výhře nad Vítkovicemi bilancí 1+5

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  19:37
Rozhodčí odtrhává třineckého útočníka Marka Daňa od vítkovického Anthonyho...

Rozhodčí odtrhává třineckého útočníka Marka Daňa od vítkovického Anthonyho Nellise. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký útočník a kapitán Martin Růžička se snaží zblokovat střelu...
U mantinelu se přetlačují o puk vítkovický obránce Joe Leahy a třinecký útočník...
Vítkovický útočník David Cienciala (v bílém) a třinecký obránce Patrik Koch se...
Vítkovický útočník Jan Hladonik střílí první gól přípravného utkání s Třincem.
6 fotografií
Hokejisté Třince porazili v extraligové generálce Vítkovice 6:3 a přípravu na start nejvyšší soutěže zakončili s bilancí pěti výher a jedné porážky. Mužem zápasu byl útočník Oscar Flynn, jenž si připsal gól a pět asistencí a podílel se tak na všech brankách Ocelářů.

Vítkovice se ve Werk areně dostaly zásluhou Jana Hladonika v první třetině do vedení, domácí ale třemi góly ve druhé části otočili skóre ve svůj prospěch.

Třinec následně navýšil vedení až na 5:1, na čemž se podílel i dvougólový Marko Daňo. Prohru hostů zmírnil i David Cienciala, jenž do Vítkovic přišel v létě právě z Třince.

Oceláři do extraligy vstoupí v úterý v Karlových Varech, Vítkovice o den později přivítají Kladno.

Přípravné zápasy
9. 9. 2026 17:00
HC Oceláři Třinec HC Oceláři Třinec : HC Vítkovice Ridera HC Vítkovice Ridera 6:3 (0:1, 3:0, 3:2)
Góly:
28:42 Flynn (J. Galvas)
34:58 Koch (Flynn, Voženílek)
37:52 Daňo (Flynn, Voženílek)
42:00 Daňo (Voženílek, Flynn)
46:10 Voženílek (Flynn, Marian Adámek)
54:44 M. Růžička (Flynn, Koch)
Góly:
11:09 Hladonik (Nellis)
51:08 Cienciala (Š. Stránský, Demel)
56:20 Nellis (Cienciala, J. Zbořil)
Sestavy:
Mazanec (Čelko) – Marian Adámek, Marinčin (A), J. Galvas, Koch, D. Musil, Pyrochta, Žuffa – Nestrašil (A), Lazovský, O. Kovařčík – M. Růžička (C), Voženílek, Daňo – Kurovský, Roman, Flynn – Mojžiš, Řehák, Hrehorčák.
Sestavy:
Hrachovina (Švančara) – Holland, J. Zbořil (C), Kňažko, Leahy, Wesley, Demel, Brůna – Š. Stránský, Hrivík (A), Cienciala – Kalus (A), Nellis, Abdul – Yetman, Hladonik, Fasner – Bernovský, Šír, Maciaś.

Rozhodčí: Obadal, Šír – Lederer, Blažek

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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