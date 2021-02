Třinci jsme nechali strašně moc prostoru, litoval vítkovický Irgl

„Přestali jsme bruslit a dali soupeři strašně moc prostoru,“ přemítal nad obratem Zbyněk Irgl. „V první třetině jsme byli pořád v obranném pásmu domácích, napadali jsme je, nenechali je hrát. Od druhé třetiny nám to nefungovalo. Bohužel.“

Proč?

Vědět to, tak to určitě neděláme, ale tak to někdy je.

V první třetině jste měli i poměrně dost šancí zvýšit náskok. Byl problém, že jste vedli jen 1:O?

Samozřejmě, protože každý gól, který bychom dali navíc, by byl plusový. Ale hlavní problém byl v tom, že jsme najednou Třinci nechali až moc prostoru. Když ho dáte takovým hráčům, tak ho umějí využít.

Třinec se natolik zlepšil, anebo jste polevili?

Nevyšel nám začátek druhé třetiny. Tam byla obrovská chyba, že jsme nechali soupeře dát dvě branky, tam se to lámalo. Poznamenalo nás to. Poté jsme začali nesmyslně couvat a přestali hrát naši hru, kdy chceme být aktivní, i když hrajeme do obrany.

Třetí a čtvrtý gól jste dostali při hře čtyři na čtyři. I při ní měli Oceláři více volnosti?

To jsme spíše špatně sehráli. V útočném pásmu jsme ztratili puk a jeden protihráč jel do tří. A k tomu měl čas zastavit, podívat se a rozehrát.