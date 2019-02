Bodovou sérii Růžička neřeší. Důležité je, že hrajeme jako tým, tvrdí

V nedělním utkání se Spartou se už zdálo, že bodová série Martina Růžičky skončí. Druhou asistenci u vítězného gólu Arona Chmielewského mu sudí připsali až dodatečně...

„Měli v tom nějaký zmatek,“ smál se třinecký útočník, který v předchozích osmi zápasech dal šest gólů a na pět nahrával.

Odmítl, že by se o přihrávku hlásil. „To ne. To je na rozhodčích, jestli mi ji doplní, nebo ne.“

V úterý má šanci svou sérii prodloužit, jelikož Třinečtí od 17.30 doma dohrávají utkání 29. kola extraligy s Karlovými Vary.

Pro Oceláře to bude třetí duel během čtyř dnů. „Doufám, že to zvládneme,“ uvedl Růžička. „Dobře zregenerujeme. V pondělí jsme měli dobrovolný trénink, takže to bude úplně v pohodě.“

V případě výhry nad Karlovými Vary v normální hrací době získáte v čele ligy tříbodový náskok. Je to velká motivace?

My hlavně koukáme na to, abychom vyhráli každý další zápas. To, že jsme první, je super, ale my chceme především vyhrávat.

Vám osobně se daří držet výbornou bodovou sérii.

Cítím se lépe a lépe. Důležité však je, že hrajeme jako tým, že sbíráme body, takže vše jde lépe i jednotlivcům. Pokud jde o ty moje body, tak těžím z práce výborných spoluhráčů. Tak to je.

V neděli jste se na výhru nad Spartou ale hodně nadřeli, že?

Byl to těžký zápas a bylo úplně jedno, kdo gól dá. My jsme se chtěli revanšovat za sobotní prohru ve Vítkovicích (2:3). Tam jsme si nezasloužili prohrát. Skousnout tu porážku nebylo úplně jednoduché. Proti Spartě to však byl super výkon.

Ztratili jste v souboji s Vítkovicemi hodně sil?

Oba minulé zápasy byly velmi těžké. V neděli nás to mohlo poznamenat i psychicky, protože jsme v Ostravě nebyli horší, a přesto jsme jim tam body nechali. O to více nás to mrzí a štve.

Ale ukázalo se, že ta prohra na výkon se Spartou vliv neměla.

Jsem rád, že jsme to vyhodili z hlavy a vyhráli. To bylo důležité.

Ukazuje i to na sílu třineckého mužstva?

Samozřejmě. Ta síla v tom týmu je a my to víme.

Sparta měla nejvíce šancí při vašich přesilovkách a gól dala těsně po jedné z nich. V další ujel Smejkal, jehož brankář Hrubec vychytal. Čím to bylo?

Přesilovky v poslední době nehrajeme vůbec dobře. Víme, že na nich musíme pracovat.

Vítkovicím i Spartě jste dali dva góly, ale měli jste spoustu šancí.

Vítkovicím jsme body darovali, tam šlo spíše o naše chyby. Je však jasné, že v každém zápase nám to padat nebude. Musíme ale umět vyhrávat i tak jako se Spartou, kdy jsme to zvládli na dva góly.

V závěrečných pěti minutách jste měli co dělat, když sudí vyloučili Musila na pět minut a do konce zápasu. Byly to těžké chvíle?

Úplně jednoduché to nebylo, ale kluci sehráli oslabení výborně a Spartu jsme k ničemu nepustili. Ale pomohlo nám, že soupeř se v závěru rovněž nechal vyloučit, takže dvě minuty jsme hráli čtyři proti čtyřem.