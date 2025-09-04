Premium

Tipsport extraliga 2025/26

Třinecké vítězství řídil O. Kovařčík, derby pro Vary. Pardubice porazily své béčko

Autor: ,
  20:50
Třinečtí hokejisté porazili v generálce na nový ročník extraligy doma Slovan Bratislava 4:2. Hattrickem a jednou asistencí se na výhře podílel útočník Ondřej Kovařčík. V západočeském derby vyhrály Karlovy Vary nad Plzní 4:1 a Pardubice zvítězily v Chrudimi nad svým B-týmem 6:3.
Fotogalerie3

Třinečtí hokejisté po vítězné generálce na extraligu po proti Slovanu Bratislava. | foto: ČTK

Oceláři se dostali do vedení v polovině úvodní části, kdy se prosadil Ondřej Kovařčík. Ve 14. minutě sice vyrovnal v přesilové hře Tomáš Královič, ale 117 sekund před první pauzou také v přesilové hře opět skóroval Kovařčík.

Po 41 vteřinách prostřední třetiny odpověděl Ján Petriska, vzápětí dovršil Kovařčík hattrick a za 12 sekund uzavřel výsledek David Cienciala. Do extraligy vstoupí Oceláři ve středu doma proti Olomouci.

Třinecký útočník Ondřej Kovařčík během přípravného duelu se Slovanem Bratislava.

Karlovarští otevřeli skóre ve 3. minutě díky brance obránce Adama Rulíka, který netradičně nastoupil ve čtvrtém útoku. Plzeň vyrovnala 17 sekund před koncem první třetiny, kdy využil přesilovou hru Jan Schleiss.

V čase 54:06 vrátil Energii vedení v početní výhodě pěti proti třem Ondřej Beránek a v pokračující klasické přesilovce pojistil náskok Jan Šír. Výsledek pečetil 20 vteřin před koncem trefou do prázdné branky Filip Koffer.

Karlovy Vary odstartují sezonu ve středu doma proti Vítkovicím, Plzeň se představí v Liberci.

Pardubice pokračují v laufu, zvítězila i Olomouc. Liberecký Zachar dal hattrick

V Chrudimi se jako první prosadil záložní tým Dynama, v čase 4:15 jej dostal do vedení Dominik Hrníčko. Stav otočil brankami ve 14. a 18. minutě Patrik Poulíček. V polovině utkání zvýšil náskok Jan Stránský a po 130 sekundách závěrečné části upravil Tomáš Vondráček už na 4:1.

Za 15 sekund sice zkorigoval skóre Štěpán Rájek, ale ve 46. minutě odpověděl z trestného střílení Lukáš Sedlák. Za 68 sekund skóroval za prvoligový výběr ještě Tomáš Urban, poslední slovo však měl 21 sekund před koncem Jan Mandát.

Pardubice čeká za šest dnů v extralize doma derby s Hradcem Králové.

Přípravné zápasy
4. 9. 2025 17:00
HC Oceláři Třinec HC Oceláři Třinec : HC Slovan Bratislava 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)
Góly:
09:23 O. Kovařčík (Jank, M. Kovařčík)
18:03 O. Kovařčík (Hudáček, J. Galvas)
22:00 O. Kovařčík (Hudáček)
22:12 Cienciala (O. Kovařčík, M. Kovařčík)
Góly:
13:07 Královič (Šimun, Takáč)
20:47 Petriska
Sestavy:
Mazanec (32. Kacetl) – Adámek, Marinčin, Nedomlel, Kundrátek, Jank, J. Galvas, Koch – M. Růžička (C), Nestrašil, Flynn – Kurovský, Hudáček, Daňo – Cienciala, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Vrána (A), Roman – Dravecký (A).
Sestavy:
Andrisík (Kiviaho) – O'Connor, Brincko, Acolatse, Maier, Královič, Fatul, Ličko – Solenský, Elson (A), Dmowski – Takáč (A), Peterek, Varga – Petriska, Marcinko (C), Kukumberg – Jendek, Preisinger, Šimun.

Rozhodčí: J. Gebauer, Kika – Lederer, Kapitanov

Počet diváků: 2076

Přípravné zápasy
4. 9. 2025 17:00
HC Energie Karlovy Vary HC Energie Karlovy Vary : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)
Góly:
02:17 Rulík (Dello, David Moravec)
54:06 O. Beránek (Jaks, Jones)
55:27 Šír
59:40 Koffer (Sapoušek)
Góly:
19:43 Schleiss (Holešinský, Simon)
Sestavy:
Frodl (D. Král) – Dello, David Moravec, Jaks, D. Mikyska, Myšák, Mamčics, Anton – O. Beránek (A), Černoch (C), Čihař – Šťastný, Jones, Minárik – Sapoušek, Jiskra, P. Tomek – Koffer, Šír (A), Rulík.
Sestavy:
Malík (Růžička) – Merežko, Percy, Jeřábek (C), Rubins (A), Zámorský, Malák, Kvasnička – Holešinský, Lalancette, Měchura – L. Strnad, V. Petman, Simon – Šalda, Filip, Schleiss (A) – O. Pšenička, Šiler, I. Sedláček.

Rozhodčí: Mejzlík, Kostourek – Krejbich, Ondráček

Přípravné zápasy
4. 9. 2025 18:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Dynamo Pardubice HC Dynamo Pardubice 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)
Góly:
04:15 Hrníčko
42:25 Rájek
47:04 Urban
Góly:
13:58 Poulíček
17:52 Poulíček (Gazda)
30:34 Stránský (Vondráček)
42:10 Vondráček
45:46 Sedlák
59:39 Mandát
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář, Chabada, Švec, Nedbal, Voženílek, Hrádek, Koudelka, Rájek – Kelemen, Rákos, Žalčík – Pochobradský, Fiala, Urban – Kalužík, Hrníčko, Formánek – Rouha.
Sestavy:
Vomáčka (Will) – Dvořák, Čerešňák, Hájek, Gazda, Ludvig, Tourigny, Mikliš, Košťálek – Lauko, Sedlák, Mandát – Kousal, Sobotka, Smejkal – Stránský, Poulíček, Vondráček – Kondelík, Herčík.

Rozhodčí: Bernat, Wagner – Hájková, Juránek

Počet diváků: 713

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
