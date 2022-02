Pětice hokejových reprezentantů z Třince už míří na olympiádu do Pekingu

Potěšilo je, že nemuseli cestovat do Litvínova? „Není to nějaká radost, protože klub je také prvořadý a chceme uspět,“ řekl třinecký obránce Marinčin. „Ale před námi je olympiáda, takže jsem trenérovi Varaďovi vděčný, že se k tomu takto postavil. V Třinci ale máme dost silné mužstvo, aby nadcházející zápasy zvládlo i bez nás.

Slovenská trojice hned po nedělní prohře s Plzní 0:1 odjela na sraz do Bratislavy. A pokud všechny testy dopadnou dobře, dnes odletí do Číny.

Bude těžké přeorientovat se z extraligy na olympijský turnaj? „Každý tam jede motivovaný, připravený odevzdat co nejvíce,“ odpověděl útočník Miloš Roman. „Samozřejmě tempo bude možná někde jinde, když máme ve skupině Švédsko, Finsko a Lotyšsko. Hned si musíme nastavit hlavy na první zápas.“

Slováci začnou 10. února s Finy a další den se střetnou se Švédy. S Lotyši svou skupinu C uzavřou 13. února.

„Je super, že z Třince jede tolik hráčů na olympiádu. Věřím, že se nám všem pěti bude dařit,“ prohlásil Martin Marinčin, který se pro Třinec před touto sezonou rozhodl také proto, aby měl blíže do reprezentace, než tomu bylo ze zámoří, kde působil v AHL, v celku Toronto Marlies, což je farma Maple Leafs. Takže je spokojený?

„Pozvánku do Pekingu jsem dostal,“ usmál se obránce. „Podařilo se to i díky tomu, že Třinec je kvalitní mužstvo, super organizace.“

Miloš Roman podotkl, že až nyní začíná myslet na olympijský turnaj. „Předtím jsem se soustředil jen na zápasy, které jsme hráli s Třincem,“ uvedl. „Dopředu jsem se vůbec nedíval, protože když člověk nemá v hlavě jen ten jeden daný zápas, tak mohou přijít zranění.“

Teď už může na reprezentační souboje směle pomýšlet. „Nominace mě velice potěšila. Nevěděl jsem, co očekávat, ale jsem rád, že to přišlo. Snad si to užiju,“ řekl.

Čeho mohou Slováci na hrách dosáhnout? „Máme tam zkušenější i mladší hráče. Můžeme hrát atraktivní hokej, útočný, ale i poctivě do obrany. Na minulém mistrovství světa v Rize jsme ukázali, že když hrajeme týmově, můžeme porazit i silné soupeře,“ řekl Roman.

Ten do Třince jezdil už jako dítě, kdy ho i s bratrem na tréninky pravidelně vozila maminka z Kysuckého Nového Mesta.

„Moc si vážím toho, co pro mě udělali. Bez nich bych nebyl tam, kde jsem. Tehdy, když jsme s bráchou byli mladší, jsme olympiádu sledovali v televizi. Je krásné patřit teď mezi olympioniky,“ potěšilo Miloše Romana.