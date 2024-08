Od Jankova odchodu sbírá Třinec tituly. Teď je bojovný bek zpět...

„Pár lidí si do mě už samozřejmě rýplo, že po tom, co jsem odešel, Třinec vyhrával jeden titul za druhým. Vše má být, jak je, a co bylo, bylo. Teď jsem tady a udělám vše pro to, abych zapadl do kabiny a byl prospěšný týmu,“ prohlásil dvaatřicetiletý Jank, který v předešlých šesti sezonách hrál v Chomutově, Plzni a Hradci Králové.

V královéhradeckém celku byl minulé čtyři roky. Přiznal, že se mu neodcházelo snadno.

„Bylo to emotivní, Jako člověk moc nebrečím, ale po zápase v Pardubicích (Hradec Králové prohrál 2:3 a čtvrtfinále ztratil 1:4) mě to hodně vzalo. Tam jsem se už neudržel, slza ukápla, ale musím jít dál,“ řekl Jank.

Proč jste se rozhodl vrátit?

Oceláři jsou nejlepší organizace v republice, úspěchy z posledních let mluví za vše. Když jsem tenkrát odcházel, říkal jsem si, že udělám vše, abych se jednou vrátil. Další důvod je, že když chce hráč být nejlepší, musí se porovnávat s nejlepšími a furt se posouvat. A kde jinde než v Třinci?

Věříte, že vítězná série Ocelářů potrvá i dál?

(usmál se) Samozřejmě... Titul chce ale vyhrát každý, v třinecké kabině to kluci chtějí furt stejně a půjdou si za tím.

Jenže pravděpodobnost získat titul se s každým dalším snižuje...

Pokud by to někdo spočítal, tak bychom asi věděli, jaká ta pravděpodobnost je. Každopádně šance pro každého je stejná. Jde jen o to, co který tým v sezoně předvede a jak se připraví na play off, jaká je to rodina a jak táhne jeden za druhého.

Je titul pro vás obzvlášť velká motivace?

Když jsem odešel, Oceláři tituly vyhrávali... (smál se) Doufám, že se nám to podaří znovu. Ti kluci tady jsou neuvěřitelní, vytvořilo se tady něco výjimečného, co nikde jinde v republice není. Teď jsem do toho skočil a všechny informace a tu atmosféru nasávám. Jsem moc rád a vděčný, že tady mohu být.

Soupeři Třince každý rok posilují. Co vy na to?

Ostatní týmy nejsou v ničem pozadu, snaží se zlepšovat se ve všem a snaží se posouvat, jak získanými hráči, tak zázemím, vším. My musíme odevzdat maximum.

Jaké to je, hrát proti Třinci?

Nepříjemné. Těžko se skrz ten jejich val dostávalo, a když jejich kluci vjeli do útočného pásma, byl to jeden velký koncert, protože jsou neuvěřitelně šikovní. Dokážou si šance vytvořit a hlavně je proměnit.

Změnilo se něco v Třinci po těch letech, co jste tady nebyl?

Nic. (smál se) Všechno zůstalo při starém.

A hráči?

Hrál jsem tady s Dravcem, s Růžou (Draveckým, Růžičkou), do áčka už tehdy nakukovali Miloš Roman a Činel (Cienciala), s Mazim a Nedem (Mazancem a Nedomlelem) jsem hrál v Hradci. Se spoustou kluků jsem se znal, nepřišel jsem do něčeho neznámého.

Rok 2016: třinečtí hokejisté Peter Hamerlík (vlevo) a Bohumil Jank sledují puk.

Bavil jste se už s trenéry o vaší roli v týmu?

Na všechno je ještě spousta času. Vím, jaký jsem hráč, co mohu týmu nabídnout, musím odevzdávat sto deset procent. Od toho tady jsem. Nepočítejte s tím, že budu dělat kličky na modré čáře jako Karlsson. Jsem tady od úplně něčeho jiného.

Co můžete Třinci nabídnout?

Bojovnost, blokování střel, obětavost, týmovost, to mě vždy zdobilo, to je nějaká moje tvář po celou kariéru.

Ostatně na to vše Oceláři sázejí.

Přesně tak. Jsem rád, že jsem tu, a udělám vše, aby to bylo dobré.