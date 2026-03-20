Tipsport extraliga 2025/26

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Jiří Seidl
  9:13
Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale minulost. Jaká je současnost?
Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Třinecký brankář Marek Mazanec se vrhá po puku v předkole play off s Olomoucí.
Dohady před brankářem Olomouce Matějem Machovským.
Olomouc - Třinec, vhazování ve třetím utkání předkola.
Souboj na vhazování v duelu Olomouc - Třinec.
10 fotografií

„Soupeř se vyznačuje bruslivým hokejem, na něm mají postavenou svou hru. Mají na to typy hráčů,“ upozornil třinecký asistent trenéra Jiří Raszka.

„Očekávám rychlý hokej, hodně napadání, hodně protiútoků. Na to se musíme připravit,“ prohlásil třinecký útočník Ondřej Kovařčík. „Královéhradečtí hrají pořádně útočný hokej, hru mají založenou na protiútocích a hlavně na velkém pohybu.“

Raszka dodal, že je čeká trochu jiná série než v předkole s Olomoucí. Navíc tentokrát budou začínat v hale protivníka – v pátek v 18.30 a v sobotu od 18.00. Mimochodem, také předešlé dva souboje v play off s Hradcem Králové rozjížděli Oceláři na jeho ledě a pokaždé tam dvakrát vyhráli.

Čtvrtfinále extraligy Hradec Králové– Oceláři Třinec

V královéhradecké ČPP Aréně se týmy utkají v pátek od 18.30 a v sobotu od 18.00, případně 27. a 31. března od 18.00.

Zápasy ve Werk Aréně v Třinci jsou na programu v úterý od 18.00 a ve středu od 17.00, případně 29. března od 15.00.

V základní části extraligy Oceláři porazili Hradec Králové doma 6:1, ale jinak mu podlehli venku 1:4 a 0:3 a doma 2:5.

V extralize se dosud obě mužstva utkala 64krát, přičemž Oceláři zvítězili ve 34 utkáních a mají i příznivější skóre 164:142.

„Přesto bychom raději začínali doma, ale pokud tam aspoň jeden zápas uhrajeme, výhoda bude na naší straně. Díky tomu, že jedeme ven, můžeme mít i trošku odlehčenou hlavu. Ale uvidíme,“ řekl Kovařčík.

V základní části Oceláři porazili Hradec Králové jen jednou ze čtyř duelů.

„Ty zápasy nebyly z naší strany nejlepší, ale známé pořekadlo říká, že play off je jiná soutěž,“ usmál se Raszka. „Hradec teď nějakou dobu odpočíval a my odehráli dobrou sérii v předkole. Takže je i otázka, pro koho to bude výhoda.“

Asistent kouče připustil, že i Třinečtí si po výhře nad Olomoucí 3:0 mohli oddechnout. „Teď jsme měli tři čtyři tréninky, které vypadaly dobře, takže věřím, že budeme na Hradec nachystaní. Bude rozhodovat defenziva, kdo ji lépe zvládne.“

Raszka podotkl, že soupeř je nebezpečný mimo jiné rychlým přechodem do útoku. „Každý zápas se dostanou do tří čtyř brejků. Rozhodující faktor bude, abychom si je v obraně pohlídali.“

Přesto, bylo nyní třineckým tématem i to, jak zlepšit produktivitu?

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

„Asi narážíte na sérii s Olomoucí,“ zmínil Raszka souboj, v němž Oceláři celkově soupeře přestříleli 129:57, ale dali jen šest gólů. „Poměr střel i vyložených šancí byl na naší straně, což je potěšitelné, bohužel neskončily gólem. Olomouc ale hraje trošičku jiným stylem. Pro nás bylo těžší prosazovat se hlavně v předbrankovém prostoru a na tom jsme se teď snažili pracovat.“

Královéhradečtí jsou nebezpeční i tím, že nemají žádného elitního kanonýra, jehož by museli Oceláři uhlídat. Nejlepším střelcem je Radovan Pavlík se 14 góly a nejproduktivnějším hráčem je Lukáš Radil, který dal 13 branek a na 20 nahrával.

„Chystáme se na celý jejich tým, ale to bychom dělali, i kdyby nějakého vyloženého střelce měli,“ podotkl Raszka. „Připravujeme se na hru, jakou se vyznačují i v přesilovkách a oslabeních.“

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím Raszkou.

A trenér brankářů Jaroslav Kameš bádá, jak překonat Stanislava Škorvánka, který v základní části odchytal 44 zápasů, z nichž bylo 28 vítězných. Tolik výher žádný jiný extraligový gólman nemá.

„Škorvánek je jeden z hlavních faktorů Hradce, proč mají tak skvělou sezonu,“ řekl Raszka. „Chystáme se i na něj, pokusíme se mu to udělat těžké. Budeme muset být silní v prostoru před brankou, aby střely, které na něj půjdou, neměl čisté, aby je neviděl, protože toho opravdu spoustu pochytá. I vyložené šance.“

Zatímco do přípravy se po zranění vrátil obránce Patrik Koch, na marodce zůstává útočník Marko Daňo. Tento týden chyběli i nejproduktivnější hráč týmu v předkole obránce Marian Adámek a trenér Boris Žabka.

„U Borise šlo o jednodenní absenci z rodinných důvodů,“ uvedl Raszka. „Pokud jde o hráče, tak Patrik je připravený hrát. Majo je nemocný, vrátí se během několika dnů, nejde o nic vážného. U Marka uvidíme.“

Vstoupit do diskuse

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.