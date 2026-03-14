Série na čtyři výhry začne 20. a 21. března v Hradci Králové a v Třinci bude pokračovat 24. a 25. března.
„Zatím na Hradec nemyslíme. Začneme se na něj připravovat, až se zase sejdeme,“ řekl třinecký útočník Ondřej Kovařčík, který druhý i třetí duel s Olomoucí rozhodl v prodloužení.
Jak řekl, tušil, že by souboj na olomouckém ledě mohl rozseknout...
„Před prodloužením jsem se ptal v kabině, jestli někdo dal gól ve dvou prodlouženích za sebou,“ usmál se Kovařčík. „Nechci říct, že bych si byl jistý, ale když jsem dal gól i minule, tak jsem si trochu věřil. Věděl jsem, že nějaká šance přijde, a chtěl jsem ji využít.“
Navíc uspěl v oslabení.
„Po odraženém puku jsme šli s Majem (Marianem Adámkem) dva na jednoho obránce, ale věděl jsem, že to bude těžké, protože oba jsme to měli na bekhend,“ popsal akci Kovařčík. „Jen jsem doufal, že mi puk nějak prohodí. Chtěl jsem ho dát brankáři mezi nohy, ale střela neměla razanci. Puk se odrazil zpátky ke mně, a tak jsem do něj plácl...“
Hrdina série po utkání cítil hlavně úlevu.
„Věděli jsme, že soupeř bude houževnatý, bude bojovat, viset na nás. Jen je škoda, že jsme nepřidali nějaké góly z šancí, kterých jsme měli dost. Ale asi to tak mělo být,“ přemítal.
Dodal, že Olomoučané jim postup nesmírně ztížili. „A skvěle jim chytal Matěj Machovský, v některých zápasech předváděl neuvěřitelný výkon.“
Třinecký trenér Boris Žabka upozornil, že Olomouc byla jeden z nejsilnějších soupeřů, které v předkole mohli dostat, byť šla do předkola až z dvanáctého místa. „Ale dokázali jsme si s nimi poradit, všichni naši hráči odváděli skvělou robotu,“ pochvaloval si Žabka.
Oceláři svého soka výrazně přestříleli – 46:20 v prvním duelu, který vyhráli 1:0, 51:20 ve druhém (3:2 v prodloužení) a 32:17 ve třetím (2:1 v prodloužení).
Kovařčík doufá, že tak vypjaté zápasy, a navíc vítězné, mohou třineckému mužstvu v další části sezony pomoci.
„Dokázali jsme si, že i když se zápasy nevyvíjejí podle našich představ a nejsou v pohodě, můžeme je dotáhnout k vítězství. Snad nám to dodá sebevědomí,“ přál si. „Byly to strašně těžké zápasy, takže jsme rádi, že teď trochu odpočineme.“