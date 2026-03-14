Tipsport extraliga 2025/26

Druhý gól v prodloužení za sebou? Věřil jsem si, přiznal Kovařčík. A teď Hradec

  12:30
Trpělivost, vytrvalost i sílu prokázali hokejoví Oceláři Třinec v předkole play off extraligy. Olomoučany sice vyřadili 3:0 na zápasy, ale pokaždé vyhráli jen o gól, dvakrát navíc v prodloužení... Ve čtvrtfinále narazí na Hradec Králové, který dvakrát v play off porazili – ve finále v roce 2023 a v semifinále o pět let dříve. Leč v této sezoně zdolali Královéhradecké jen jednou, doma 6:1. Jinak jim podlehli 1:4, 2:5 a 0:3.
Richard Nedomlel a Ondřej Kovařčík se radují z gólu Ocelářů.

Série na čtyři výhry začne 20. a 21. března v Hradci Králové a v Třinci bude pokračovat 24. a 25. března.

„Zatím na Hradec nemyslíme. Začneme se na něj připravovat, až se zase sejdeme,“ řekl třinecký útočník Ondřej Kovařčík, který druhý i třetí duel s Olomoucí rozhodl v prodloužení.

Jak řekl, tušil, že by souboj na olomouckém ledě mohl rozseknout...

„Před prodloužením jsem se ptal v kabině, jestli někdo dal gól ve dvou prodlouženích za sebou,“ usmál se Kovařčík. „Nechci říct, že bych si byl jistý, ale když jsem dal gól i minule, tak jsem si trochu věřil. Věděl jsem, že nějaká šance přijde, a chtěl jsem ji využít.“

Navíc uspěl v oslabení.

„Po odraženém puku jsme šli s Majem (Marianem Adámkem) dva na jednoho obránce, ale věděl jsem, že to bude těžké, protože oba jsme to měli na bekhend,“ popsal akci Kovařčík. „Jen jsem doufal, že mi puk nějak prohodí. Chtěl jsem ho dát brankáři mezi nohy, ale střela neměla razanci. Puk se odrazil zpátky ke mně, a tak jsem do něj plácl...“

Odešlo jádro, bojovnost chyběla, kritizoval kapitán Olomouce. Přemýšlí o budoucnosti

Hrdina série po utkání cítil hlavně úlevu.

„Věděli jsme, že soupeř bude houževnatý, bude bojovat, viset na nás. Jen je škoda, že jsme nepřidali nějaké góly z šancí, kterých jsme měli dost. Ale asi to tak mělo být,“ přemítal.

Dodal, že Olomoučané jim postup nesmírně ztížili. „A skvěle jim chytal Matěj Machovský, v některých zápasech předváděl neuvěřitelný výkon.“

Třinecký trenér Boris Žabka upozornil, že Olomouc byla jeden z nejsilnějších soupeřů, které v předkole mohli dostat, byť šla do předkola až z dvanáctého místa. „Ale dokázali jsme si s nimi poradit, všichni naši hráči odváděli skvělou robotu,“ pochvaloval si Žabka.

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Oceláři svého soka výrazně přestříleli – 46:20 v prvním duelu, který vyhráli 1:0, 51:20 ve druhém (3:2 v prodloužení) a 32:17 ve třetím (2:1 v prodloužení).

Kovařčík doufá, že tak vypjaté zápasy, a navíc vítězné, mohou třineckému mužstvu v další části sezony pomoci.

„Dokázali jsme si, že i když se zápasy nevyvíjejí podle našich představ a nejsou v pohodě, můžeme je dotáhnout k vítězství. Snad nám to dodá sebevědomí,“ přál si. „Byly to strašně těžké zápasy, takže jsme rádi, že teď trochu odpočineme.“

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
2:2
Kladno
Kometa
3:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Karlovy Vary
Hradec Kr.
Třinec

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Kladenští hokejisté oslavují výhru nad Spartou v prodloužení.

Jediným domácím týmem, který nezvládl úvodní zápas předkola extraligového play off, je hokejová Sparta. Ta prohrála po prodloužení 1:2 s Kladnem, vítězství zařídil tečí Piskáčkovy střely Robins....

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Rusové lákají Slováky na turnaje: Politicky nás podporují. Svaz dialog i účast odmítá

Slovenští hokejisté se sjíždí k brankáři Samuelu Hlavajovi.

Z hokejového společenství pod hlavičkou IIHF zůstávají vyloučeni, při hledání zápasů pro reprezentaci musí dál vymýšlet alternativní řešení. V srpnu Rusové pořádají turnaj s názvem Ovečkin Cup,...

14. března 2026  12:10

Forman: Plekance klidně do druhé lajny! Není senzace, že trápíme Spartu

Kladenský kapitán Miloš Forman diskutuje s rozhodčím během utkání se Spartou.

Kladno, to je ten hit předkola! Jeho kapitán Miroslav Forman se ale diví, že se tomu někdo diví: „Všichni z toho dělají senzaci, že trápíme Spartu, ale my opravdu šli do série vyhrát.“ Hokejoví...

14. března 2026  11:25

Gudas dostal za faul kolenem trest na pět zápasů, Matthews má po sezoně

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Obránce Radko Gudas dostal od disciplinární komise NHL trest zákazu startu na pět zápasů za faul kolenem na Austona Matthewse. O výsledku řízení s kapitánem Anaheimu informovalo vedení NHL na webu...

14. března 2026  8:52

Mistr byl nad naše síly, uznal Čihák. Bulíř se nechtěl vymlouvat na chyby jednotlivců

Trenér Českých Budějovic se loučí. Porážka s Brnem byla jeho posledním zápasem...

Prohrávali na svém ledě už 0:2. Pak ale Jihočeši u svého Motoru zařadili vyšší rychlostní stupeň a dokázali srovnat. Kometu chvílemi pořádně drtili. I tak to nestačilo. V 53. minutě zápasu propálil...

14. března 2026  7:30

St. Louis otočilo zápas proti Edmontonu, LA loupilo na ledě Islanders

Robert Thomas (18) slaví s Camem Fowlerem vítězný gól St. Louis.

Do pátečních dvou zápasů hokejové NHL zasáhl z Čechů jen útočník Ondřej Palát, jenž s Islanders před domácími fanoušky nestačil na Los Angeles těsně 2:3. V dalším duelu Edmonton neudržel dvougólové...

14. března 2026  4:09,  aktualizováno  4:45

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahájilo svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

13. března 2026  20:45,  aktualizováno  22:45

Budíček v pravý čas. Sparta odvrátila konec a kouče těšilo: Puky najednou lítaly

Hokejisté Sparty se radují z důležitého gólu proti Kladnu.

Devětadvacet minut hry v přesilovkách a nic. Žádný gól. Ani ťuk. Až když hokejové Spartě teklo do bot, vstřelila Kladnu své první branky v početních výhodách v předkole extraligového play off. V...

13. března 2026  22:29

Těžká cesta pro Kladno i pikantní varianty. Jak můžou vypadat čtvrtfinálové dvojice?

Bitka v zápase Sparty s Kladnem.

Už jen dva týmy bojují o poslední volné místo. A ještě výrazně promluví do složení dvojic čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Jaké jsou varianty, kdo na koho v nejlepší osmičce může narazit?...

13. března 2026  11:27,  aktualizováno  22:19

Slavia se udržela ve hře, sérii proti Zlínu rozhodne pátý zápas. Litoměřice postupují

Hokejisté Slavie Jake Gricius (vlevo), brankář Jaroslav Pavelka a Marek Berka...

Litoměřice jsou třetím semifinalistou první hokejové ligy. Stadion proti Vsetínu vyrovnal 11 sekund před koncem třetí třetiny, zvítězil 2:1 v prodloužení a díky třetí výhře ve čtvrtfinálové sérii...

13. března 2026  21:45

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

13. března 2026  17:15,  aktualizováno  21:24

Jedno na cestu a jedno pro kustody Motoru. Flek po postupu Brna sháněl piva

Kometa Brno slaví gól do sítě Českých Budějovic. Zleva Arttu Illomäki, zády...

Třetím postupujícím z předkola play off extraligy je Kometa Brno. O pokračování obhájce titulu rozhodli brankami Adam Zbořil a Kristián Pospíšil, když Brno zvládlo i druhý duel na ledě soupeře,...

13. března 2026  21:21

