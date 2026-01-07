Tipsport extraliga 2025/26

Třinec i přes závěrečný tlak porazil Karlovy Vary a posunul se na druhé místo extraligy

  16:50aktualizováno  20:26
Hokejisté Třince porazili v dohrávce 39. extraligového kola Karlovy Vary 6:3. Oceláři vyhráli i pátý zápas pod novým trenérem Borisem Žabkou a posunuli se na druhé místo o bod před Plzeň. Na vedoucí Pardubice, které odehrály o zápas méně, mají Slezané sedmibodové manko. Třinec se rychle ujal vedení a ve druhé třetině zvyšoval Hudáček už na 5:0, hosté však v závěru dokázali snížit po gólech Šťastného a Jonese. Triumf domácích nakonec pojistil trefou do prázdné branky Michal Kovařčík.
Hokejisté Třince se radují z prvního gólu, který vstřelil Marko Daňo (druhý zleva).

Za středečním triumfem vykročili Třinečtí ve Werk Areně hned v první třetině, kterou vyhráli 3:0, po 35 minutách pak měli na své straně už pětibrankový náskok. Po dvou gólech vstřelili Marko Daňo a Michal Kovařčík, Daňo zaznamenal navíc i asistenci.

V brance Ocelářů nastoupil Mazanec, jenž v probíhající sezoně neodešel dosud z domácího ledu s porážkou. Jeho tým začal dobře i tentokrát. Už na začátku páté minuty našel Flynn před brankou nekrytého Daňa, který poslal kotouč karlovarskému gólmanovi Frodlovi do protisměru nad rameno a otevřel skóre. O minutu a půl později už byl rozdíl ve skóre dvougólový, když si po kombinaci v přečíslení dvou na jednoho připsal trochu šťastný zásah Michal Kovařčík.

Nový třinecký kouč Žabka: Práci mám založenou na dobrých vztazích s hráči

Energie se mohl vrátit do zápasu v polovině třetiny během početní převahy. I s přispěním třineckého brankáře ale Oceláři první komplikaci zápasu ustáli. Hosté se z úvodní studené sprchy postupně přece jen trochu oklepali a vytvořili si pár slibných příležitostí, ale necelé tři minuty před první přestávkou je poslalo ještě více do kolen další přečíslení dvou na jednoho v podání domácích, které po Ciencialově nahrávce zakončil Dravecký.

Tři minuty po začátku druhé části měli hosté k dispozici další přesilovku, ale se stejným výsledkem jako při první početní výhodě. Vzápětí dostali stejnou možnost také Oceláři, ale navázali v tomto ohledu na poslední zápasy a potvrdili, že přesilovka je pro ně v současnosti obtížnou disciplínou. Mnohem nebezpečnější byli domácí při hře pět na pět.

V polovině zápasu nachytal Daňo brankáře Frodla střelou z takřka nulového úhlu a navýšil skóre už na 4:0. Když pak Hudáček ve 35. minutě přidal dělovkou další zásah, Frodl přenechal místo v brankovišti svému kolegovi Královi. Energie se pak přece jen dočkala alespoň dílčí radosti, když se v závěru druhého dějství blýskl krásnou individuální akcí Minárik, na jejím konci si pohrál s Mazancem a snížil.

Ve třetí třetině už hráli domácí ve větší pohodě, ale definitivně rozhodnuto ještě zdaleka nebylo. Hudáček si vysloužil potlesk diváků, když si sám před brankářem Králem prostrčil hokejku s pukem mezi nohama, zakončil však mimo branku. Hosté dohráli utkání se ctí. V 55. minutě se vydal dopředu Šťastný a trochu šťastnou střelou snížil na 2:5.

V čase 58:36 se Západočeši dostali dokonce už na rozdíl dvou branek zásluhou využité přesilovky a gólu Jonese. Energie to pak zkusila ještě s hrou bez gólmana, Michal Kovařčík ale trefil prázdnou branku a definitivně potvrdil výhru Třince trefou na 6:3.

Tipsport extraliga 2025/26
7. 1. 2026 17:00
Konec zápasu
K. Vary : Třinec 3 : 6
(0 : 3, 1 : 2, 2 : 1)
Góly:
38:50 J. Minárik (M. Kočí , H. Egle), 54:38 D. Šťastný, 58:36 N. Jones (O. Beránek, H. Egle)
Góly:
4:07 M. Daňo (O. Flynn, T. Kundrátek), 5:37 M. Kovařčík (A. Nestrašil), 17:17 V. Dravecký (D. Cienciala, D. Kurovský), 30:34 M. Daňo, 34:59 L. Hudáček (M. Daňo, D. Musil), 58:53 M. Kovařčík (O. Kovařčík, M. Marinčin)
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - T. Kundrátek, D. Musil - A. Nestrašil, M. Kovařčík , O. Kovařčík - M. Daňo, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , M. Roman, P. Hrehorčák - V. Dravecký, D. Cienciala, D. Kurovský
Sestavy:
D. Frodl (34:59 D. Král) - J. Jaks, D. Moravec - R. Mamčics, T. Dello - M. Kočí , D. Mikyska - J. Myšák, O. Beránek, J. Černoch - D. Šťastný, J. Bambula, N. Jones - R. Sapoušek, P. Tomek, H. Egle - V. Jiskra, F. Koffer, J. Minárik - A. Lukošik

Vyloučení: 2:3, Využití: 1:0, V oslabení: 0:0, Zásahy brankářů: 23:23, Počet diváků: 4 523 (75 % z kapacity 6 000)

39. kolo

40. kolo

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 38 21 3 5 9 120:85 74
2. HC Oceláři TřinecTřinec 39 18 6 1 14 118:96 67
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 38 18 3 6 11 107:75 66
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 38 19 2 2 15 94:96 63
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 37 17 5 1 14 99:87 62
6. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 3 14 114:96 59
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 37 17 1 5 14 94:89 58
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 41 16 4 2 19 109:118 58
9. HC OlomoucOlomouc 40 16 3 2 19 93:115 56
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
11. HC Kometa BrnoKometa 38 15 2 5 16 100:105 54
12. Rytíři KladnoKladno 39 11 4 5 19 91:113 46
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 37 12 3 3 19 75:100 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 39 11 2 4 22 85:121 41
