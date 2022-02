Třinečtí hokejisté bojují o první místo už i s bronzovými Slováky

„Neodehráli jsme špatné utkání, ale jsme na nule,“ komentoval prohru třinecký trenér Václav Varaďa. „Měli jsme to hodně těžké, protože domácí urputně bránili, my jsme se nechali odvést od naší hry.“

A co řekl k návratu úspěšných slovenských reprezentantů do týmu?

„Kluci by určitě rádi slavili ještě o něco déle, ale nahnali jsme je do tréninku ve středu odpoledne, aby pak nešli rovnou na ostro do utkání,“ uvedl Václav Varaďa.

Obránce Martin Marinčin podotkl, že oslavy v Bratislavě minulý týden v úterý byly i tak dost dlouhé. „Až mě překvapilo, kolik lidí přišlo. Všichni jsme si to užili. Ale jakmile jsem opustil Bratislavu, tak jsem tam vše nechal a zaměřil se na Třinec. I s ním chceme něco dokázat,“ řekl Marinčin.

Oceláři během olympiády bez reprezentantů Slovenska odehráli osm zápasů. Získali v nich 14 bodů z 24 možných. „Sledoval jsem kluky přes internet z Číny, jak se jim daří, a vedli si dobře,“ uvedl Martin Marinčin.

V jakém stavu tedy mužstvo našel? „Pořád tam je síla. Jdeme si za výhrami,“ odpověděl.

A Třinečtí jsou stále ve hře o prvenství po základní části. Tři kola před koncem mají 108 bodů, o dva méně než Hradec Králové.

„K prvnímu místu se ale neupínáme. Zbývající zápasy chceme odehrát velmi dobře a uvidíme,“ podotkl trenér Varaďa.

„Každý chce být první,“ řekl Marinčin. „Ale my se díváme na nejbližší zápas, který chceme vyhrát.“

Ten Oceláře čeká ve středu od 18.00 v Liberci.

Vítkovice v Litvínově marně dotahovaly

Vítkovičtí hokejisté, jimž chyběl nemocný trenér Miloš Holaň, ve včerejším 57. kole extraligy dvakrát dotáhli vedení Litvínova, ale na další dvě trefy domácích už nestačili reagovat a prohráli 2:4.

„Hru se nám podařilo vyrovnat od desáté minuty,“ řekl vítkovický trenér Radek Philipp. „Litvínovští byli lepší v předbrankovém prostoru, kam si chodili pro góly. Nám takový důraz chyběl.“

Další duel Vítkovičtí odehrají v úterý od 18.00 v Chomutově proti Kladnu.