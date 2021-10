11 vteřin a 5:0. Hokejoví Oceláři popřáli jubilantovi Peterkovi

Druhou a třetí branku vstřelili Roman Hrňa během jedenácti vteřin. Bylo to symbolické, protože číslo 11 nosil někdejší třinecký útočník a dnešní sportovní manažer klubu Jan Peterek, který včera slavil 50 let.



„Těch jedenáct vteřin jsem si ani neuvědomil, ale asi to byl osud,“ smál se třinecký útočník Miloš Roman. A výsledek 5:0, který připomíná padesátku? „Tak to už je úplně ideální,“ znovu se rozesmál Roman, který k včerejší výhře přispěl dvěma góly. To se mu povedlo po přibližně osmi měsících. „Mám z toho velkou radost, ale důležité jsou tři body. Rozdíly v tabulce jsou těsné, takže každý bod je důležitý.“

Oceláři hráli zodpovědně, výborně bránili a první tři branky dali po dorážkách. „Takové zápasy rozhodují detaily, malé osobní souboje, a my jsme si za tím dneska šli,“ řekl Miloš Roman.



„Měli jsme výborný pohyb, vyhrávali osobní souboje. Kluci byli důraznější,“ chválil výkon Zadina.



Hru svých spoluhráčů ocenil i brankář Marek Mazanec: „Ta nula je hlavně jejich zásluha.“

Ve třetí třetině se blýskl efektním zákrokem, když po Claireauxově střele hokejkou odrazil kotouč, který obloučkem padal za něj k horní tyči.

„Instinktivně jsem máchnul a trefil puk, ale podle mě šel stejně vedle, takže jsem na něj nemusel sahat, ještě jsem si ho tam mohl nafackovat,“ řekl Mazanec.

Naproti tomu si oddechl v 11. minutě, kdy Pláněk střílel od vlastní modré čáry a puk mu prošel pod tělem... Těsně vedle levé tyče. „To pro mě byla asi nejtěžší střela celého zápasu. To je takové – prvních sedm osm minut nic, pak taková dalekonosná rána, která ještě nabrala vítr od ledu. Mohl to být gól a pak i úplně jiný zápas.“