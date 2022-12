Třinec zničil Brno v přesilovkách. Dva góly posvětilo až video

„Před zápasem jsme hráče upozorňovali na třinecké přesilovky. Nechtěli jsme hloupě faulovat. Bohužel jsme v oslabení hned v první třetině dostali dva góly, což určilo ráz utkání,“ prohlásil brněnský trenér Patrik Martinec.

„Problém byl, že jsme nehráli disciplinovaně,“ povzdechl si obránce Tomáš Kundrátek, který poprvé v kariéře nastoupil proti Třinci, z něhož před sezonou do Brna odešel.

Kundrátek měl v pondělí 33. narozeniny a fanoušci mu mohutným skandováním přáli, ale i děkovali za předešlé sezony v Třinci. „Moc mě to potěšilo. Trochu jsem to zaregistroval, protože jsem byl zrovna na ledě,“ uvedl obránce, jemuž ale nebylo do řeči, pokud šlo o utkání. To pouze hlesl: „Těžký zápas.“

4 přesilové hry využili hokejoví Oceláři Třinec ve včerejším extraligovém utkání s Kometou Brno.

Cenný byl i první třinecký gól, který sudí ve 13. minutě uznali Romanovi, byť těsně před ním pískli. S videorozhodčím zkoumali, zda celý puk přešel brankovou čáru.

„Spartě asi před měsícem také uznali gól, který padl těsně po odpískání, protože puk šel směrem na branku,“ připomněl Andrej Nestrašil. Podle pravidel sudí mohou gól po přerušení hry uznat v případě, že neviděli puk, ale s pomocí zkoumání videa prokážou, že skončil v brance dokončením nepřerušené akce.

Video posvětilo i čtvrtý gól Ocelářů po trenérské výzvě hostů, kteří žádali prozkoumat, zda domácí nedovoleně nebránili brankáři.

Co na to trenéři? „Nechci dostat pokutu. Mám na to svůj názor, ale bohužel situaci nemohu komentovat,“ řekl Patrik Martinec.

„To je na rozhodčích. Mají svoje kolegy u videa. Musíme jejich verdikt přijmout,“ uvedl Vladimír Országh. Třinecké do konce roku čekají ještě dva duely – ve středu od 18.00 v Kladně a v pátek doma od 17.00 s Libercem.

Vítkovice utkání pondělního kola předehrály už v říjnu, přičemž na ledě Sparty Praha podlehly 2:3 v prodloužení. Zítra od 17.30 přivítají Mladou Boleslav a rok završí 30. prosince od 18.00 v Olomouci.