Třinec se vrátil po pauze vítězně. U tří gólů byl obnovený druhý útok

„Není úplně jednoduché dostat se do hry po dvanácti dnech bez zápasu,“ připomněl pauzu asistent třineckého trenéra Vladimír Országh.

U tři góly se postaral druhý třinecký útok Marko Daňo – Libor Hudáček – Andrej Nestrašil.

„Dnes to vyšlo na ně, ale není to jen o nich. Produktivní je i první útok,“ podotkl Országh. „Pro nás trenéry není podstatné, kdo dá gól, hlavní je konečný výsledek. Ale je dobře, že jim to dnes vyšlo, protože po delší době hráli zase spolu.“

101 minut a 44 vteřin drželi Třinečtí čisté konto v extralize, než v úterý dostali gól

Hudáček upozornil, že na tréninku se jim moc nedařilo. „Ale důležité je, že jsme se prosadili v zápase. Tak musíme pokračovat,“ podotkl Hudáček, který dal dva góly a spoluhráčům připravil i několik šancí.

Andrej Nestrašil se do hry vrátil po měsíci. Jak byl spokojený? „Nechci mluvit sprostě,“ usmál se. „Bylo to na... Těžké. Když jste zranění v horní části těla, můžete aspoň bruslit, dělat nohy, ale já měl zranění na tak blbém místě, že jsem čtyři týdny vůbec nebruslil. Snad to bude příště lepší.“

Přesto si připsal dvě asistence a v přesilovce pěti proti třem, kterou Třinečtí hráli 105 vteřin, měl dvě nadějné střely. Jednou minul branku a podruhé... „Puk trefil gólmana do hlavy. Nebýt toho, asi by šel do brány. Byly to pěkné nahrávky od Hudyho (Hudáčka).“

Karlovarského útočníka Tomáše Redlicha mrzelo, že když za stavu 3:1 zvládli dlouhé oslabení ve třech, dostali čtvrtý gól. „Ztratili jsme puk na modré, blbě vystřídali,“ komentoval třetí třetinu Redlich. „Nebýt toho gólu, mohlo to být jiné.“

Asistenta kouče Karlových Varů Vojtěcha Šika mrzel výpadek ve druhé třetině. „To jsme ztráceli kotouče, špatně vyhodnocovali situace a soupeř odskočil. Do třetí třetiny jsme změnili formace, což nám pomohlo,“ uvedl Šik.

Dvě třetiny hráli Třinečtí s přehledem. Předváděli krásné akce jako u prvního gólu, kdy se Čukste parádně uvolnil na modré čáře, puk potáhl a křižnou přihrávkou našel u vzdálenější pravé tyče volného Daňa, který střílel do odkryté branky.

„Ve třetí třetině jsme si utkání zbytečně zkomplikovali. Trochu jsme znervózněli, ale podstatné je, že bereme všechny body,“ oddechl si Vladimír Országh.

„Soupeř už hrál vabank. Dva jeho hráči stáli na naší modré. Zabrali, dali dva góly a my museli znovu zapnout,“ řekl Libor Hudáček.

Třinecké polevení ve třetí třetině přišlo už poněkolikáté v této sezoně. „Spíš to od nás byla taková nezodpovědnost,“ namítl Andrej Nestrašil. „Dřív bychom za takového stavu hráli už velmi jednoduše a nechali soupeře, aby se do nás tlačil. Možná pořád ještě moc vymýšlíme, když tak vedeme. Doufám, že se z toho poučíme.“

Třinecké do konce roku čekají ještě čtyři zápasy. Užve čtvrtek od 17.30 nastoupí v Ostravě proti Vítkovicím, které v úterý prohrály v Hradci Králové 3:4 v prodloužení a jsou druhé.