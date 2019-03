Marcinko: Prezidentský pohár je pěkná věc, ale nebavíme se o něm

Celý hokejový Třinec v úterý fandil Vítkovicím, aby porazily Liberec, jehož Oceláři ještě mohou sesadit z první příčky. Jenže Vítkovičtí v 51. kole extraligy padli 1:3. „Hrajeme za sebe a oni také. Každý tým bojuje o svůj flek, aby to měl v play off co nejjednodušší,“ řekl třinecký kapitán Tomáš Marcinko.