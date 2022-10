Jeřábek po premiéře proti Plzni: Byl jsem nervózní, zápas jsme ubojovali

A pro vás osobně to bylo jak náročné?

Svým způsobem jsem trochu nervózní byl. Speciální to bylo. Jsem rád, že mám tu premiéru proti Plzni za sebou. Ale ještě mě bude čekat první duel v Plzni. Uvidíme, jaký bude.

Hecoval jste se před zápasem s někým z plzeňských hráčů?

Ne. Akorát jsem si zavolal s kustodem, s Petrem Šulanem. Chtěli jsme se soustředit sami na sebe.

Odměnu pro spoluhráče za výhru jste vypsal?

Tu vypisuje někdo z hráčů před každým utkáním. U mě to dnes bylo automatické. A ještě jsem tu částku do týmové pokladny navýšil.

Byla rozhodující druhá třetina, kdy jste využili dvě přesilovky a odskočili na 3:1?

Asi jo. Ty dva góly v přesilovkách asi rozhodly. Ale vyšly nám nejen ony. Hlavně jsme začali dělat ty maličkosti, každý začal být na svém postu zodpovědný a dělat jednoduché věci, které vedou k vítězství. Doufám, že v tom budeme pokračovat, i když závěr zápasu jsme si zbytečně zkomplikovali.

Plzeňští v početní převaze pěti proti třem snížili a v závěru hráli bez brankáře, že?

Když jsme dostali gól v těch třech, tak přesilovka Plzně ještě pokračovala. Ale Andrej Nestrašil tam udělal výbornou akci a soupeř ho fauloval (Kodýtek ho seknul – pozn. red.). Ten zápas jsme ubojovali.

Dá se říct, že po pomalém rozjezdu sezony se už zvedáte?

Je tady hodně zkušený tým, abychom si k tomu něco řekli a zlepšovali se. Což doufám budeme i nadále.

Byl pro vás povzbuzením gól, který jste dal Davosu?

Jo, byl. Potěší, ale nejsem tady úplně od toho, abych střílel góly. Důležitá je moje práce vzadu a pomoc přihrávkou nebo podpořením útoku. To je primární věc, na které jsem se snažil dělat.

A proti Plzni jste měl dvě asistence.

Je to stejné jako gól, i nahrávka potěší. Důležitý byl dnes i náš gól na jedna jedna. To jsme se hned do zápasu vrátili. Nemuseli jsme dlouho dotahovat. Uklidnilo nás to.

V obranné dvojici hrajete většinou s Lotyšem Karlisem Čukstem. Domlouváte se anglicky, anebo jste oprášil ruštinu z KHL?

Jenom anglicky. Dělali jsme si srandu, že spolu může mluvit i rusky, ale pro ostatní kluky je angličtina lepší. A Karlis má paní, teď nevím, jestli z Ameriky nebo Kanady, takže anglicky mluví skoro jako rodilý mluvčí.