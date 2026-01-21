Tipsport extraliga 2025/26

Unikátní chyba Třince, gól zmařil bizarní ofsajd. Všem se omlouvám, kál se Sikora

Autor:
  10:13
Ve fotbalové metrice očekávaných gólů by se tato situace blížila maximální hodnotě jedna. Jenže vyloženou šancí třinečtí hokejisté pohrdli. Navíc v prodloužení, kdy mohli utkání rozhodnout a z Plzně si odvážet dva body. „Všem se omlouvám, zadrbal jsem tím zápas,“ mrzelo útočníka Petra Sikoru po prohře 1:2 po nájezdech.
Petr Sikora dává gól, pro ofsajd ho však sudí nakonec odvolali.

Petr Sikora dává gól, pro ofsajd ho však sudí nakonec odvolali. | foto: ČTK

Hráči Plzně slaví s hrdinou duelu brankářem Nickem Malíkem vítězství nad...
Matyáš Filip (Plzeň) rozhoduje utkání s Třincem proměněným nájezdem proti Marku...
Matěj Kubiesa slaví se spoluhráči vyrovnávací gól na 1:1 ve 39. minutě utkání...
Michal Teplý slaví se spoluhráči gól v utkání proti Třinci.
9 fotografií

Plzeň šla do risku. Ovšem takového, jenž neviděli extraligoví fanoušci poprvé. V prodloužení odvolala gólmana, aby si vytvořila přesilovku čtyři na tři a zkusila duel rozhodnout.

Jenže obránce Petr Zámorský svou střelou trefil jen třinecký blok a hosté uháněli ve dvou na prázdnou branku.

Puk držel Ondřej Kovařčík, trochu s ním bojoval, než ho nakonec předal před ním jedoucímu Petru Sikorovi.

Jenže až ve chvíli, kdy už spoluhráč stál v útočném pásmu, zatímco on se pohyboval stále ve středním.

„Jde to za mnou. Vypnul jsem hlavu a vůbec mě nenapadlo, že by to mohl být ofsajd. Všem se omlouvám, zadrbal jsem tím zápas,“ smutnil po zápase Sikora.

Čárový rozhodčí na modré čáře nejprve rozpažil, plzeňští hráči na střídačce ale okamžitě zvedali ruce a signalizovali, že branka nemůže platit.

Plzeň před Třincem uhájila pozici. Hradec v nájezdech udolal Spartu

Domácí si tak museli vzít trenérskou výzvu, už z prvních opakovaných záběrů však bylo jasné, že s ní uspějí a prodloužení bude pokračovat.

„Kovy (O. Kovařčík) udělal všechno dobře, vybojoval puk, následně to byla čistě moje chyba. Neměl jsem tam vjíždět, v tu chvíli už s tím ale nešlo nic dělat. Takové věci se prostě nesmí stát,“ věděl Sikora.

„Je to pro něj nepříjemná situace, ale stávají se horší věci,“ hodnotil moment plzeňský útočník Michal Teplý, jenž na západ Čech přišel před aktuální sezonou právě z Třince.

Matyáš Filip (Plzeň) rozhoduje utkání s Třincem proměněným nájezdem proti Marku Mazancovi.

Nakonec mohl být spokojenější, domácí totiž díky jedinému úspěšnému nájezdníkovi Matyáši Filipovi zvládli trestná střílení a radovali se z bodu navíc.

„Chybička v prodloužení a ofsajd nás stál extra bod. Jedna věc je, že se puk dal posunout dřív, ale nemůžeme takhle skočit do ofsajdu. To je prostě velká chyba, která by se neměla stávat,“ komentoval hostující kouč Boris Žabka.

Plzeň tak v přímém souboji uhájila druhé místo v tabulce, před třetími Oceláři má jednobodový náskok a tlačí na první Pardubice. Ty však mají zápas k dobru, navíc už ve středu večer mohou doma proti Kometě navýšit své vedení na deset bodů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 42 22 4 6 10 132:95 80
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 43 19 4 8 12 117:89 73
3. HC Oceláři TřinecTřinec 44 19 6 3 16 131:114 72
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 42 20 2 6 14 113:100 70
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 42 20 3 4 15 109:108 70
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 43 18 7 1 16 109:100 69
7. HC Sparta PrahaSparta 42 17 5 3 16 128:109 64
8. HC Kometa BrnoKometa 42 17 4 5 16 116:112 64
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 45 17 4 4 20 119:134 63
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 42 16 5 3 18 114:116 61
11. HC OlomoucOlomouc 44 17 3 2 22 100:126 59
12. Rytíři KladnoKladno 43 14 4 5 20 106:116 55
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 42 14 4 4 20 88:113 54
14. HC Verva LitvínovLitvínov 44 11 3 4 26 94:144 43
Zobrazit více
Sbalit

