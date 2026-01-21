Plzeň šla do risku. Ovšem takového, jenž neviděli extraligoví fanoušci poprvé. V prodloužení odvolala gólmana, aby si vytvořila přesilovku čtyři na tři a zkusila duel rozhodnout.
Jenže obránce Petr Zámorský svou střelou trefil jen třinecký blok a hosté uháněli ve dvou na prázdnou branku.
Puk držel Ondřej Kovařčík, trochu s ním bojoval, než ho nakonec předal před ním jedoucímu Petru Sikorovi.
Jenže až ve chvíli, kdy už spoluhráč stál v útočném pásmu, zatímco on se pohyboval stále ve středním.
„Jde to za mnou. Vypnul jsem hlavu a vůbec mě nenapadlo, že by to mohl být ofsajd. Všem se omlouvám, zadrbal jsem tím zápas,“ smutnil po zápase Sikora.
Čárový rozhodčí na modré čáře nejprve rozpažil, plzeňští hráči na střídačce ale okamžitě zvedali ruce a signalizovali, že branka nemůže platit.
Domácí si tak museli vzít trenérskou výzvu, už z prvních opakovaných záběrů však bylo jasné, že s ní uspějí a prodloužení bude pokračovat.
„Kovy (O. Kovařčík) udělal všechno dobře, vybojoval puk, následně to byla čistě moje chyba. Neměl jsem tam vjíždět, v tu chvíli už s tím ale nešlo nic dělat. Takové věci se prostě nesmí stát,“ věděl Sikora.
„Je to pro něj nepříjemná situace, ale stávají se horší věci,“ hodnotil moment plzeňský útočník Michal Teplý, jenž na západ Čech přišel před aktuální sezonou právě z Třince.
Nakonec mohl být spokojenější, domácí totiž díky jedinému úspěšnému nájezdníkovi Matyáši Filipovi zvládli trestná střílení a radovali se z bodu navíc.
„Chybička v prodloužení a ofsajd nás stál extra bod. Jedna věc je, že se puk dal posunout dřív, ale nemůžeme takhle skočit do ofsajdu. To je prostě velká chyba, která by se neměla stávat,“ komentoval hostující kouč Boris Žabka.
Plzeň tak v přímém souboji uhájila druhé místo v tabulce, před třetími Oceláři má jednobodový náskok a tlačí na první Pardubice. Ty však mají zápas k dobru, navíc už ve středu večer mohou doma proti Kometě navýšit své vedení na deset bodů.