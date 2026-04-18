Bouchnout musí hned první střídání. Start série bude důležitý, tuší kouč Třince

Zatímco Oceláři ze svých šesti předchozích startů ve finále pět vyhráli, Pardubičtí v minulých dvou letech neuspěli – nejprve s Třincem a pak loni s Brnem. Na titul čekají 14 let.
„Tohle je věc, která jde mimo nás. My se budeme soustředit na sebe,“ říká Žabka. „Musíme udělat všechno pro to, abychom byli úspěšní my. Soustředíme se na sebe, abychom byli mentálně i fyzicky připraveni. Důležitý bude dobrý vstup do celé série.“
Neokoukaný trenér ve finále. Žabka změnil Třinec, čím se liší od Varadi a Motáka?
Až do posledního semifinálového duelu mezi Pardubicemi a Spartou, nebylo jasné, zda Oceláři finále rozjedou doma, což by bylo proti pražskému sokovi, anebo venku.
„Z mého pohledu to je jedno,“ konstatuje útočník Libor Hudáček. „Pardubičtí by mohli být pod větším tlakem, když začínají doma, to může být pro nás i menší výhoda.“
V čem je největší síla Pardubic, jejichž nejlepším střelcem v play off je s osmi góly Roman Červenka? „Mají velkou útočnou sílu a vyrovnanost na všech pozicích, ať už to je defenziva, útok, nebo gólmani. Je to silný soupeř, ale já věřím, že jím budeme i my,“ odpovídá Žabka.
„Je to kvalitní mužstvo, které je dlouho pohromadě, vědí, co mohou od sebe čekat, jsou to zkušení hráči. Nic nesmíme podcenit,“ burcuje útočník Miloš Roman.
Co bude pro úspěch rozhodující? „Jít do každého střídání jako tým, naprosto soustředěně, dát do hry vůli, týmovost a věřit si,“ má jasno Roman, který rozhodl dvě z pěti prodloužení, jež Třinečtí letos v play off vyhráli. „Stále říkám, že je úplně jedno, kdo gól dá, důležité je, jak utkání dopadne.“
Semifinále mezi Pardubicemi a Spartou bylo vyhrocené i mimo led, kdy fandové Pražanů vulgárně uráželi pardubického majitele Petra Dědka, leč ten se shodil mailem plným gramatických chyb, jímž vyzýval šéfy Asociace profesionálních klubů k rezignaci.
Musil jde do sedmého finále. Spoléhá na třinecký plán i podporu otce Františka
„My se soustředíme na sebe a nic mimo led nás nezajímá, jde o věci, které jdou mimo nás,“ odmítá komentovat vypjaté semifinálové chvíle Žabka. „Budeme dělat všechno pro to, aby každý jeden hráč měl čistou hlavu. Tým je zkušený, ví co chce. Půjdeme krok po kroku, střídání po střídání.“
Pro Žabku, který v prosinci nahradil odstoupivšího Zdeňka Motáka, to bude první finále v roli hlavního trenéra. „Pro mě je každý den v roli hlavního trenéra nový,“ usmívá se kouč. „Nesmírně si toho vážím, ale musím opakovat, že mi neskutečně pomáhá realizační tým. Na kamerách je hlavní trenér, ale vše je to týmová práce, bez které bych tady nebyl.“