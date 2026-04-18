Tipsport extraliga 2025/26

Bouchnout musí hned první střídání. Start série bude důležitý, tuší kouč Třince

Jiří Seidl
  13:16
Třinečtí hokejisté jsou zpátky. Po loňském výpadku rozehrají v sobotu v 18.00 své sedmé finále extraligy od roku 2018. Jaká je nálada v týmu? „Věřím, že dobrá,“ říká před zápasem v Pardubicích trenér Boris Žabka. „Snažili jsme se mužstvo připravit tak, aby vše bouchlo hned v prvním střídání.“
Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Zatímco Oceláři ze svých šesti předchozích startů ve finále pět vyhráli, Pardubičtí v minulých dvou letech neuspěli – nejprve s Třincem a pak loni s Brnem. Na titul čekají 14 let.

„Tohle je věc, která jde mimo nás. My se budeme soustředit na sebe,“ říká Žabka. „Musíme udělat všechno pro to, abychom byli úspěšní my. Soustředíme se na sebe, abychom byli mentálně i fyzicky připraveni. Důležitý bude dobrý vstup do celé série.“

Neokoukaný trenér ve finále. Žabka změnil Třinec, čím se liší od Varadi a Motáka?

Až do posledního semifinálového duelu mezi Pardubicemi a Spartou, nebylo jasné, zda Oceláři finále rozjedou doma, což by bylo proti pražskému sokovi, anebo venku.

„Z mého pohledu to je jedno,“ konstatuje útočník Libor Hudáček. „Pardubičtí by mohli být pod větším tlakem, když začínají doma, to může být pro nás i menší výhoda.“

V čem je největší síla Pardubic, jejichž nejlepším střelcem v play off je s osmi góly Roman Červenka? „Mají velkou útočnou sílu a vyrovnanost na všech pozicích, ať už to je defenziva, útok, nebo gólmani. Je to silný soupeř, ale já věřím, že jím budeme i my,“ odpovídá Žabka.

Třinecký kouč Boris Žabka sleduje páté čtvrtfinálové utkání s Hradcem.
Třinecký útočník Libor Hudáček s pukem mezi hráči Karlových Varů

„Je to kvalitní mužstvo, které je dlouho pohromadě, vědí, co mohou od sebe čekat, jsou to zkušení hráči. Nic nesmíme podcenit,“ burcuje útočník Miloš Roman.

Co bude pro úspěch rozhodující? „Jít do každého střídání jako tým, naprosto soustředěně, dát do hry vůli, týmovost a věřit si,“ má jasno Roman, který rozhodl dvě z pěti prodloužení, jež Třinečtí letos v play off vyhráli. „Stále říkám, že je úplně jedno, kdo gól dá, důležité je, jak utkání dopadne.“

Semifinále mezi Pardubicemi a Spartou bylo vyhrocené i mimo led, kdy fandové Pražanů vulgárně uráželi pardubického majitele Petra Dědka, leč ten se shodil mailem plným gramatických chyb, jímž vyzýval šéfy Asociace profesionálních klubů k rezignaci.

Musil jde do sedmého finále. Spoléhá na třinecký plán i podporu otce Františka

„My se soustředíme na sebe a nic mimo led nás nezajímá, jde o věci, které jdou mimo nás,“ odmítá komentovat vypjaté semifinálové chvíle Žabka. „Budeme dělat všechno pro to, aby každý jeden hráč měl čistou hlavu. Tým je zkušený, ví co chce. Půjdeme krok po kroku, střídání po střídání.“

Pro Žabku, který v prosinci nahradil odstoupivšího Zdeňka Motáka, to bude první finále v roli hlavního trenéra. „Pro mě je každý den v roli hlavního trenéra nový,“ usmívá se kouč. „Nesmírně si toho vážím, ale musím opakovat, že mi neskutečně pomáhá realizační tým. Na kamerách je hlavní trenér, ale vše je to týmová práce, bez které bych tady nebyl.“

Baráž

Finále

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Třinec
Pardubice
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Bouchnout musí hned první střídání. Start série bude důležitý, tuší kouč Třince

Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Třinečtí hokejisté jsou zpátky. Po loňském výpadku rozehrají v sobotu v 18.00 své sedmé finále extraligy od roku 2018. Jaká je nálada v týmu? „Věřím, že dobrá,“ říká před zápasem v Pardubicích trenér...

18. dubna 2026  13:16

Příběhy bitev o Pensylvánii: Sbohem, Mario! Jágrova zrada a Crosby v pisoáru

Premium
Jaromír Jágr a Sidney Crosby sledují kotouč.

Znovu naplno vzplane jedna z nejtřaskavějších hokejových rivalit. V prvním kole Stanley Cupu se utkají Pittsburgh Penguins s Philadelphia Flyers a dá se čekat, že rozžhavené vášně budou z ledu šlehat...

18. dubna 2026

Pastrňák boduje i mimo led. Vyniká módou, přezdívka Pasta je nejlepší v NHL

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu gól.

Český útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins má nejlepší přezdívku v NHL a druhý nejlepší módní styl. Vyplývá to z ankety, kterou mezi hokejisty zámořské soutěže uspořádala hráčská asociace NHLPA....

18. dubna 2026  11:41

Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde...

Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race, jehož papírově největším favoritem je jednoznačně Remco...

17. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  18. 4. 10:18

Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá

Útočník Jihlavy Lukáš Lhoták

V půlce ledna narukoval do jihlavské Dukly po letech strávených ve Švýcarsku, od té doby hokejový útočník Lukáš Lhoták pálí jako u Verdunu: sedm gólů ještě v základní části první ligy, sedm v play...

18. dubna 2026  9:43

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

18. dubna 2026  8:47

Rulík dál mění nominaci před MS, povolal dva světové šampiony a jednoho sparťana

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění nominaci na tréninkový kemp. Na jaké hráče ukázal? A co...

18. dubna 2026  8:34

Bostonu nestačila trefa Pejšové, v souboji nejlepších týmů PWHL uspěl Montreal

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL.

Česká hokejistka Daniela Pejšová se střelecky prosadila v souboji dvou nejlepších týmů zámořské soutěže PWHL. Boston však nedotáhl obrat ve skóre a nakonec na ledě Montrealu prohrál 2:3 v prodloužení.

18. dubna 2026  8:08

Neokoukaný trenér ve finále. Žabka změnil Třinec, čím se liší od Varadi a Motáka?

Premium
Třinecký trenér Boris Žabka během zápasu semifinále play off proti Karlovým...

Všímáte si toho také? Zase zůstávají tak trochu v ústraní. Pardubice a Sparta strhávaly reflektory na sebe, po vypjaté sedmidílné sérii padala z obou stran slova o předčasném finále. Minulost ale...

18. dubna 2026

Strach o diváka, pak euforie. Nečekaný hrdina Litvínova: Každý zápas bude bitka

Ondřej a David Kaše jedou pogratulovat střelci vítězné branky Ondřeji Balážovi.

Dvojitá úleva hokejového Litvínova. V extraligové baráži si v pátek zajistil proti Jihlavě první bod a šťastný konec měl i kolaps fanouška, kvůli čemuž se o víc jak deset minut oddálil start...

17. dubna 2026  23:43

Litvínov - Jihlava 3:2. Verva zvládla drama! První barážový duel rozhodlo prodloužení

Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.

Hokejisté Litvínova mají v extraligové baráži první bod. Ale že to byla fuška! S vítězem první ligy, Duklou Jihlava, v prvním zápase baráže dvakrát prohrávali, nakonec vývoj utkání otočili až v...

17. dubna 2026  18:50,  aktualizováno  22:55

Čeští hokejisté opět porazili Německo. V Karlových Varech inkasovali až v závěru

Čeští hokejisté slaví gól proti Německu.

Po prvním přátelském zápase zvládli úspěšně i druhý. Čeští hokejistí stejně jako ve čtvrtek také dnes porazili tým Německa. Výběr trenéra Radima Rulíka zvítězil 4:1, góly vstřelili Pytlík, Voženílek,...

17. dubna 2026  16:50,  aktualizováno  19:45

