Páté finále nám nesedlo. Ale titul moc chceme, je to jako droga, řekl Nestrašil

„Já vystřelil, gólman udělal zákrok. Jdeme dál,“ nechtěl se 33letý forvard v momentu nějak vrtat.

„Velkou šanci jsem pak měl i ve druhé třetině, Kundrc (obránce Tomáš Kundrátek) rovněž. Možná jsme propásli nějaké momentum, ale pořád to byl vyrovnaný zápas, mohli jsme to strhnout na svoji stranu,“ mínil Nestrašil.

Když naopak ve 30. minutě klání otevřel skóre pardubický Lukáš Radil, nepropadali hosté nějaké panice. „Že je první gól klíčový, je trochu klišé. Minule jsme ho dali my a zápas prohráli, o tom to úplně není,“ podotkl Nestrašil.

Horší už bylo, že druhá branka v síti třineckého gólmana Kacetla padla dle identické šablony po nahrávce do mezikruží zpoza branky. Radila takhle vybídl Tomáš Zohorna, autora druhé trefy Lukáše Sedláka zase našel Tomáš Hyka.

„Pardubice to takhle hrají pravidelně, ale my to měli špatně rozebrané,“ komentoval Nestrašil obě situace. „Dokonce myslím, že jednou jsme tam byli jen čtyři, že někdo zapomněl vystřídat. A volný hráč dával gól,“ doplnil.

Pardubický útočník Richard Pánik překvapil rozehrávajícího brankáře Třince Ondřeje Kacetla.

Po třetím zásahu z hole Martina Kauta v početní výhodě Dynama se trenéři Ocelářů rozhodli dodat mužstvu impuls střídáním brankářů, mezi tyče místo Kacetla zamířil Mazanec.

„Máme dva skvělé gólmany. Mazi měl v sérii s Budějovicemi tři nuly, pak tam šel proti Spartě Káca a též se mu dařilo. Teď jsme mu nepomohli. Možná to i pro něj bude dobré, že si odpočine a bude ready, pokud tam v Třinci zase půjde,“ přemítal Nestrašil.

Myšlenku, že by měly Pardubice mít Třinec díky výhře v pátém utkání „na lopatě“, protože málokdo v takovém případě ještě dokáže sérii zlomit pro sebe, rázně odmítl.

„Doteď se taky nikdy nestalo, že tým z 0:3 otočil na 4:3. To jsou statistiky, díky kterým se trošku méně bojím létat, protože vím, že to je nejbezpečnější forma cestování. Ale ve finále je to jen statistika,“ glosoval útočník.

„Odpočineme si a připravíme se na šestý zápas. Z naší strany to tentokrát asi nebyl úplně ideální výkon. Je to 3:2 pro Pardubice, jedeme zase domů. Ve finále máme před sebou minimálně jeden, maximálně dva zápasy. A já doufám, že dva.“

Řemen z motoru Ocelářům, stále ještě úřadujícím šampionům, podle něho rozhodně nespadl, fyzickou ani mentální únavu si nikdo v jejich kabině nepřipouští.

„Vyhrát titul je jako droga, potřebujeme ji. Pardubice ho chtějí - ale to my taky. A ještě víc,“ uzavřel Nestrašil.