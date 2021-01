Třinečtí střelci se zasekli. A mužstvo se nadále souží

„Byl to asi náš nejhorší zápas v sezoně,“ povzdechl si třinecký trenér Marek Zadina. „Rozhodla první třetina.“ Tu Pardubičtí vyhráli 3:0, přičemž třetí gól dal tři vteřiny před jejím koncem Anděl střelou k pravé tyči. „S tím gólem, nebo i bez něj, byla ta třetina velmi zlá. Z naší strany byla víc než bídná, tak si nemůžeme dovolit hrát,“ řekl třinecký útočník Tomáš Marcinko.

„Ztratit tak dobře rozehraný zápas by byla naše hloupost a chyba,“ prohlásil pardubický útočník Lukáš Anděl.

„V první třetině jsme proměnili šance, využili nějaký brejk a výborný byl Klouček v bráně,“ v tom viděl důvody pardubické výhry hostující trenér David Havíř.

„Přehrávali nás, lépe se pohybovali, byli rychlejší, vyhrávali osobní souboje,“ uznal Marek Zadina.

Oceláři se trápí nejen herně, ale zejména střelecky. Když Michal Kovařčík snížil na 1:3, dali Oceláři gól po 95 minutách. Další už nepřidali.

8 zápasů za sebou už hokejisté Třince naplno nebodovali.

„Vypracujeme si spoustu šancí ale nyní nás trápí produktivita. Kluci chodí před branku na odražené kotouče, ale nejsme schopni je dotlačit ke gólům,“ uvedl Marek Zadina.

„Když nedáme gól, tak to musíme zkoušet dále. Někdy se to třetí čtvrtou střelou prolomí, jindy potřebujete možná sedm osm pokusů. Ale musíme pracovat na sto procent a dělat to, co máme. Je to pro nás jistá lekce,“ řekl Tomáš Marcinko.

Třinečtí v pátek poprvé postavili do útoku kanadské posily – Jacka Rodewalda a Taylora Leiera.

Rodewald dal o sobě vědět dvěma vyloučeními během pěti minut. Leier se postupně dostal i ke dvěma střelám. Na obou bylo znát, že od loňského března nehráli... „Mají toho už dost odehraného. Jejich životopis hovoří za vše,“ řekl třinecký centr Tomáš Marcinko, jenž měl nové hráče na křídlech do doby, než trenéři začali míchat útoky. „Ještě potřebují čas na aklimatizaci, ale oba jsou šikovní. Určitě nám pomohou a my se budeme snažit pomoci jim. Důležité je, že už mají premiéru v extralize za sebou.“

Podobně hovořil Marek Zadina: „Byl to jejich první zápas po dlouhé době. Věříme, že budou přínosem a čím více budou hrát, tím půjdou jejich výkony nahoru.“