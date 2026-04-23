Tipsport extraliga 2025/26

Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

  11:25
Šlo o nejvíce sporný moment třetího finále hokejové extraligy. Předcházel třetímu třineckému gólu proti Pardubicím ofsajd, nebo ne? Podle Asociace profesionálních klubů (APK) nikoliv.

„Přestože z televizních záběrů mohla akce působit sporně, záběry z kamery na modré čáře ve WERK areně v systému brankového videorozhodčího, které mají k dispozici i realizační týmy, jasně potvrzují, že třinecký Tomáš Kundrátek při přechodu do útočného pásma nebyl v postavení mimo hru a rozhodnutí čárového rozhodčího z ledu bylo správné,“ stojí v prohlášení APK.

Třinecký Marko Daňo překonává v prodloužení pardubického brankáře Romana Willa.
Andrej Nestrašil posílá do pardubické brány vyrovnávací gól na 4:4.
Choreo třineckých fanoušků použilo jako motiv slezskou orlici.
Marian Adámek a Patrik Hrehorčák se přetlačují před třineckou bránou s pardubickým Janem Stránským.
Z opakovaných záběrů České televize byla situace velmi těsná, nicméně se zdálo, že Kundrátek už byl krátce před nahrávkou od Michala Kovařčíka v útočném pásmu.

„Pardubice neměly tyto záběry k dispozici, ty by se objevily až při opakování celého momentu pro videorozhodčí. Byl by to od nich risk, který nechtěly podstoupit,“ vysvětloval komentátor Robert Záruba s ohledem na trenérskou výzvu.

Třinec snížil z ofsajdu, proč si Pešán nevzal výzvu? Nechtěl jsem riskovat, říkal

Po ní hostující střídačka skutečně nesáhla. „Nemám šanci tu situaci vidět,“ potvrdil pardubický trenér Filip Pešán po zápase.

„Shora jsem dostal informaci, že to ofsajd nejspíš byl, ale že si kolega není úplně jistý, jestli by se prokázal. A já jsem nechtěl riskovat dvě minuty před koncem třetí třetiny, že půjdeme, nedejbůh, ještě do čtyř, takže jsem se rozhodl trenérskou výzvu nevyužít,“ přidal.

Čtvrteční vyjádření APK mu dává za pravdu, risk by totiž Východočechům nevyšel: „Případná trenérská výzva realizačního týmu Pardubic by v tomto případě byla neúspěšná a tým by obdržel menší trest za zdržování hry.“

Spadlo ze mě prokletí, slavil Daňo. Nájezdy jsou loterie, chtěli jsme využít momentum

Dynamo by tak čelilo nepříjemné situaci, kromě snížení soupeře na rozdíl jediné branky by muselo hrát oslabení.

Nakonec ale přece jenom inkasovalo, když Ocelářům vyšel risk při hře bez brankáře a Andrej Nestrašil poslal duel do prodloužení.

A Třinec nejenže dotáhl třígólové manko, ale nakonec i oslavil první úspěch v sérii, o výhře rozhodl Marko Daňo.

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
2:1
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Zemřel hokejista Příplata. Mladému obránci Karlových Varů bylo 19 let

Ve věku 19 let zemřel hokejista Ondřej Příplata.

Karlovy Vary informovaly o tragické zprávě. Ve věku nedožitých dvaceti let náhle zemřel hokejista Ondřej Příplata. Mladý obránce působil v klubu od dětství.

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou základní část i většinu play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartovala v sobotu...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Je extraliga uzavřená? Baráž ideální není. Bývalý šéf svazu Tomáš Král vysvětluje

Premium
Tomáš Král

Stalo se za prezidenta svazu Tomáše Krále, že extraligu začaly řídit samy kluby prostřednictvím Asociace profesionálních klubů (APK). Soutěž dostaly před čtyřmi lety pod podmínkou, že nikdy nedojde k...

Kdo z NHL dorazí na MS? Finové vyhlíží hvězdu, Kanada staví našlapaný útok

Aleksander Barkov (16) z Floridy před utažským gólmanem Karlem Vejmelkou

Základní část NHL je u konce. A v zámoří začínají pomalu prosakovat informace o hokejistech, kteří posílí národní týmy na nadcházejícím světovém šampionátu. Zvučné jméno očekávají Finové, měli by se...

23. dubna 2026  11:12

Kladno oznámilo odchody. Končí dlouholeté stálice i nejlepší kanonýr

U puku Tristen Robins z Kladna, za ním Jakub Sirota ze Sparty. Ve střehu...

Barvy hokejistů Kladna už nebudou v příští extraligové sezoně hájit obránce Jan Piskáček a trio útočníků Antonín Melka, Jakub Strnad a Tristen Robins. Středočeši o jejich odchodu informovali v...

23. dubna 2026  10:23

Vladař s Philadelphií míří za postupem, Dostál se radoval na ledě Edmontonu

Owen Tippett slaví gól ve třetím utkání série proti Pittsburghu s českým...

Třetí start v letošním play off NHL, třetí výhra. Gólman Daniel Vladař přispěl k výhře 5:2 nad Pittsburghem, Philadelphia vede v série už 3:0 na zápasy. Naopak srovnáno na 1:1 je mezi Edmontonem a...

23. dubna 2026  7:12,  aktualizováno  8:37

Jihlava v baráži povstala. Ujčík: Budeme se rvát dál a děj se vůle boží!

Jihlavský útočník Tomáš Jiránek slaví gól do litvínovské brány.

Minimálně ještě jeden barážový tanec... Úleva se odkládá, hokejový Litvínov v baráži o extraligu poprvé zakopl a Jihlava přerušila černou sedmnáctizápasovou sérii porážek prvoligistů - středeční...

23. dubna 2026  8:20

POHLED: Potkají se Pasta a Lord Stanley? Střelci Bruins se tenčí šance na vítězství

Premium
David Pastrňák v dresu Boston Bruins

Čas kvapí naprosto nemilosrdně, což se ukazuje rovněž na příběhu Davida Pastrňáka. Ještě nedávno zcela bezstarostný „lucky boy“ se stal dvojnásobným tátou, za měsíc oslaví třicetiny. V NHL dokončuje...

23. dubna 2026

