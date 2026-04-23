Třineckému gólu ofsajd nepředcházel, říká extraliga. Ukázala záběry z modré čáry

„Přestože z televizních záběrů mohla akce působit sporně, záběry z kamery na modré čáře ve WERK areně v systému brankového videorozhodčího, které mají k dispozici i realizační týmy, jasně potvrzují, že třinecký Tomáš Kundrátek při přechodu do útočného pásma nebyl v postavení mimo hru a rozhodnutí čárového rozhodčího z ledu bylo správné,“ stojí v prohlášení APK.
Z opakovaných záběrů České televize byla situace velmi těsná, nicméně se zdálo, že Kundrátek už byl krátce před nahrávkou od Michala Kovařčíka v útočném pásmu.
„Pardubice neměly tyto záběry k dispozici, ty by se objevily až při opakování celého momentu pro videorozhodčí. Byl by to od nich risk, který nechtěly podstoupit,“ vysvětloval komentátor Robert Záruba s ohledem na trenérskou výzvu.
Třinec snížil z ofsajdu, proč si Pešán nevzal výzvu? Nechtěl jsem riskovat, říkal
Po ní hostující střídačka skutečně nesáhla. „Nemám šanci tu situaci vidět,“ potvrdil pardubický trenér Filip Pešán po zápase.
„Shora jsem dostal informaci, že to ofsajd nejspíš byl, ale že si kolega není úplně jistý, jestli by se prokázal. A já jsem nechtěl riskovat dvě minuty před koncem třetí třetiny, že půjdeme, nedejbůh, ještě do čtyř, takže jsem se rozhodl trenérskou výzvu nevyužít,“ přidal.
Čtvrteční vyjádření APK mu dává za pravdu, risk by totiž Východočechům nevyšel: „Případná trenérská výzva realizačního týmu Pardubic by v tomto případě byla neúspěšná a tým by obdržel menší trest za zdržování hry.“
Spadlo ze mě prokletí, slavil Daňo. Nájezdy jsou loterie, chtěli jsme využít momentum
Dynamo by tak čelilo nepříjemné situaci, kromě snížení soupeře na rozdíl jediné branky by muselo hrát oslabení.
Nakonec ale přece jenom inkasovalo, když Ocelářům vyšel risk při hře bez brankáře a Andrej Nestrašil poslal duel do prodloužení.
A Třinec nejenže dotáhl třígólové manko, ale nakonec i oslavil první úspěch v sérii, o výhře rozhodl Marko Daňo.