Bratry Kovařčíky oslavy nikdy neomrzí. Rozloučili se titulem a teď? Finsko...

Dodal, že oslavy je nikdy neomrzí. „Je to neskutečné, že se nám povedlo vyhrát extraligu třikrát v řadě. Nemohu tomu uvěřit. Je to velká věc. Ještě dlouho se o tom bude mluvit.“

Nějakou dobu se už ale probírá odchod Kovařčíků z Třince, kam zamířili coby dorostenci z Nového Jičína. Do elitního týmu Ocelářů poprvé nakoukli rok po sobě, Ondřej v sezoně 2014 až 2015 a Michal tu následující.

Opravdu v Třinci končí?

„Na nějaký čas asi ano,“ odpověděl pětadvacetiletý Michal.

S o rok starším bratrem se shodl, že se o to více toužili loučit dalším titulem. „To, že odejdeme, jsme měli v hlavách celou sezonu, od její poloviny jsme to i věděli. Nic než výhru jsme si nepřáli. Ale tehdy byla hodně daleko. Teď je tady!“ Jméno klubu zatím neprozradili. „Dozvíte se to 1. května,“ usmál se Ondřej Kovařčík.

Budou hrát nadále spolu v jednom mužstvu?

„Asi ano,“ připustil Ondřej.

„Jsme paket. Držíme spolu, takže věříme, že to vyjde,“ doplnil Michal. Pod dalšími otázkami přece jen trochu podlehli a přiznali, že míří do Finska, do stejného klubu...

„Ale nebylo pro nás důležité, abychom zůstali spolu. Nebyla to naše priorita, i když jsme si říkali, že by bylo super, kdyby to vyšlo. Byli jsme připraveni na to, že se rozdělíme, ale nakonec se vše sešlo tak, že budeme nadále spolu,“ řekli bratři.

Nebudou jediní, kteří mužstvo opustí. Na odchodu jsou i obránci Tomáš Kundrátek a David Musil i trenér Václav Varaďa, který odchod oznámil už dříve.

Brali třinečtí hokejisté finále jako rozlučku s trenérem, který byl s nimi pětkrát ve finále extraligy?

„Když jsme se během sezony dozvěděli, že pan Varaďa skončí, týden dva byly takové všelijaké, emoce se tam míchaly,“ uvedl Ondřej Kovařčík. „Ale na našich výkonech, na naší hře to znát nebylo. Šlapali jsme dál, jako by měl trenér pokračovat. Respekt mu zůstal. Nikdo se nechoval tak, že by mu řekl: Ty končíš, kašlu na to. Všichni makali na sto procent a za těžkou práci jsme odměněni.“

Václav Varaďa po finále obrovské emoce neskrýval. Nejprve schoval tvář do dlaní, ale slzy neudržel.

„Tak dojatého jsme ho už viděli i dříve. Po každém titulu to z něj spadne, ty nervy, to řvaní a všechno. To si pak konečně vydechne a emoce přijdou,“ řekl Ondřej.

„Za tou jeho tvrdou tváří se skrývá dobré srdce, v jádru je to hodně citlivý člověk, což se opět ukázalo. Tlak na něj byl obrovský, chtěl ukončit své zdejší působení titulem. Jsme moc rádi, že se to povedlo,“ uvedl Michal.

Ukáže trenér Varaďa měkké srdce někdy i během sezony?

„Nikdy,“ důrazně odpověděl Michal Kovařčík.

„Jen když má dcery na zimáku, je znát, že má citlivé srdíčko. Ale na nás nikdy,“ dodal Ondřej.