Tipsport extraliga 2025/26

Jeden gól z milionu. Flynn kuriózně rozhodl: S Olomoucí to bude pokaždé boj

Jiří Seidl
  21:28
Trefil se po deseti zápasech, poprvé od 16. ledna. Dal jediný gól v utkání, velmi kuriózní. Oscar Flynn ukončil střelecké trápení a pomohl třineckým hokejistům k úspěšnému vstupu do předkola extraligového play off. Oceláři doma přetlačili Olomouc 1:0. „Bylo to těžké. Věděli jsme, že nemůžeme ztrácet puky, protože proti nám je kvalitní mužstvo a dokáže toho využít,“ líčil šestadvacetiletý útočník.
Puk skončil v síti poté, co si vaši nahrávku srazil do branky Jakub Orsava.
Byl to velmi šťastný gól, asi jeden z milionu, jenže tu sérii nerozhodne nějaká krásná trefa, ale přesně něco takového, upracovaného a šťastného.

Přihrával jste před branku?
Puk měl jít krosem na Kundrce (obránce Tomáše Kundrátka) a skončil v síti, takže tím lépe.

Vítězná trefa Oscara Flynna:

Dal jste gól po deseti zápasech. Je to pro vás úleva?
Chvilku jsem ani nevěděl, že je puk v bráně, takže to bylo takové překvapivé, ale jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu. Pak už jsme Olomouc k ničemu nepustili.

Jak jste prožíval minulé zápasy, kdy jste se nemohl prosadit?
Samozřejmě by bylo fajn dávat góly, ale stříleli je víc jiní kluci. Je jedno, kdo je dá, hlavní je, že padají.

Kladno v prodloužení zdolalo Spartu. Na úvod předkola slaví i Třinec, Vary a Kometa

Soupeře jste celkově přestříleli 46:20, převahu jste měli od začátku. Bylo důležité, že jste hráli pořád stejně?
Stoprocentně. Ten zápas nemusíme vyhrát v prvních dvou minutách, takže jsme byli trpěliví a nakonec padnul takový šťastný gól. Každý z kluků ale odvedl parádní práci a do ničeho extra jsme se nepouštěli, drželi jsme systém a šli do každého souboje naplno.

Ukázal první zápas, že série s Olomoucí bude hodně náročná, že to nebude jako utkání prvního kola extraligy, kdy jste ji rozmetali 8:2?
To ano. Je to výborné mužstvo, hrají pospolu, rozhodně nemůžeme čekat nějaký takový výsledek jako z prvního kola. Každé utkání bude boj.

Co musíte změnit, aby další duely měly hladší průběh?
Měli jsme nějaké šance, které jsme mohli využít, ale jejich gólman je chytil. Musíme být přesnější a víc se tlačit do brány.

Váš spoluhráč Libor Hudáček říkal, že budete muset rozbít olomoucký beton. Dá se říct, že jste ho první výhrou aspoň trochu narušili?
Ne, protivníci se z té porážky zase vyspí a do příštího zápasu půjdou naplno. Bude to stejně těžké.

