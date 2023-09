Moták porazil „svoji“ Moru. Zase mě to dojalo, pravil třinecký kouč v Olomouci

„Ještě v autobuse jsem si myslel, že to tady pro mě už žádný speciální náboj mít nebude,“ líčil. „Ale pak ta atmosféra, ti stejní lidé, co tu pořád ten hokej dělají… zase mě to dojalo a pohltilo.“

Loni s Olomoucí prohrál tři ze čtyř vzájemných zápasů. V úterý ale bral tři body Třinec za výhru 4:3 a Morávka ve třetím domácím zápase sezony poprvé v plechárně nebodovala. Pět minut před koncem přitom hosté vedli 4:1, jenže pak snížil Kucsera, a když minutu před koncem šťastnou tečí snížil Kusko, třineckým příznivcům se jistě vybavilo nedělní derby s Vítkovicemi.

Motákovi Oceláři tehdy ještě v poslední minutě vedli o dva góly, nakonec však brali výhru až v prodloužení. „Trošku se nám to vybavilo. Možná jsme to měli i v hlavě, takže jsem rád, že jsme to udrželi, ale hokej je hra, nemůžete si to prostě nalajnovat a říct si: tak, teď gól nedostaneme,“ řekl Moták.

Sirota má na víc, Chmielewski musí makat

Olomoučané podali sympatický výkon, stejně jako v neděli proti našlapaným Pardubicím. „Víme, že dokážeme se silnými týmy zahrát, ale teď z těch zápasů máme nula bodů. Tropíme chyby v obraně, to nás stojí výsledky,“ konstatoval trenér Olomouce Jan Tomajko. „V první třetině jsme prohráli snad každý souboj o puk,“ vybavoval si trenér.

V pátek navíc jeho kluky čeká výjezd na Spartu a v neděli na led Vítkovic. Hanákům by v těchto zápasech tuze pomohl gólový příspěvek Arona Chmielewskiho, jenž na Hanou v létě přestoupil právě z Třince, kde strávil devět let. V přípravě pálil excelentně, měl bilanci 6+2, navíc první přáteláky kvůli nemoci nehrál. V extralize ovšem i po pátém kole střelecky mlčí.

„V úterý měl nějaké příležitosti, já věřím, že to přijde. Musí být trpělivý a makat,“ tuší Tomajko.

Zkušený třinecký útočník Petr Vrána (20) drží puk před obráncem Olomouce Alexem Rašnerem.

První dva extraligové body si připsal obránce Jakub Sirota, taktéž letní posila, jenž přestoupil z americké univerzitní ligy. I od něj čekají trenéři víc. „Musí si na to trošku zvyknout, je to jiný hokej, než na který byl posledních pár let zvyklý. Pořád se zlepšuje, ale myslíme si, že má na víc a že svůj potenciál ještě neukázal,“ přemítal Tomajko.

„Rychlostně rozdíl v soutěžích nevidím. Ale je pravda, že tu jsou tvrdší souboje a rozvážnější hráči. Nelítají všude jak zbláznění,“ reagoval Sirota.

Hanákům bude v pátek i v neděli pravděpodobně chybět útočník Jan Bambula, který se zranil ve třetím kole a s týmem ještě na ledě netrénoval. „Ale moc by chtěl. Říkal mi to, když jsme se zdravili před zimákem,“ usmál se jeho bývalý trenér Moták. I proto opět nečeká Olomouc nic jednoduchého.