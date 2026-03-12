Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Adámek nahrával na vítězný gól Ondřeji Kovařčíkovi. Ještě předtím ale atakoval útočícího Jakuba Orsavu, který v brankovišti srazil gólmana Marka Mazance. Sudí nejprve u videa v souvislosti s posunutou brankou řešili, zda puk po dorážce Jiřího Ondruška přešel brankovou čáru.
Teprve po trenérské výzvě Ocelářů, že soupeř bránil jejich brankáři ve hře, gól odvolali. „Orsy se mi tam natlačil a ze začátku jsem se ho trošku dotkl, ale když jsem viděl, že ho nemám, pouštěl jsem ho,“ popsal Adámek.
„Rozhodčí situaci posoudili dobře, protihráč neměl snahu vyhnout se Mazimu. Trošku jsem se lekl, když nejprve uznali gól. Naštěstí jsme si mohli vzít challenge,“ doplnil.
Nepomohlo by, kdyby rozhodčí v extralize verdikty, které zkoumají u videa vysvětlovali divákům mikrofonem jako v NHL?
Bylo by to fajn, protože by lidé na zimáku hned věděli, o co jde. Pro všechny by to bylo čitelnější.
Nad Olomoucí vedete 2:0 na zápasy. Jak náročné bude urvat potřebnou třetí výhru ve čtvrtek, případně v pátek na jejím ledě?
Víme, jaké to tam je, vždycky těžké. Musíme hrát pořád naši hru, přistoupit k utkání pokorně. Nevymýšlet, hrát systémově správně a věřit, že někdo z nás rozhodne.
Na ledě jsou velké emoce, šarvátky. Může jich být ještě více po tom, co Olomoučané cítí křivdu, když jim rozhodčí v úterý neuznali vítězný gól?
Je to play off a to k tomu patří. My se nesmíme nechat vyprovokovat, my se musíme soustředit na sebe. Herně to od nás není vůbec špatné, jen se strašně nadřeme na góly. Musíme vydržet.
Může vám psychicky pomoci, že jste druhé utkání urvali, byť si Olomoučané už mysleli, že sérii srovnali na 1:1?
Druhý bod jsme si doufám za ten výkon zasloužili. Byli jsme zase aktivní, měli jsme hodně šancí. Ale víme, že ještě není konec, takže do Olomouce jedeme s pokorou.
Výbornou obranu Olomoučanů jste očekávali, ale neříkali jste si, že by zápasy mohly být snadnější, než jsou?
To ne. Extraliga je poslední roky strašně vyrovnaná. My k zápasům přistupujeme s velkou pokorou. Víme, v čem je jejich síla, mají velké obránce a hrajou hodně fyzicky, takže musíme být trpěliví a musejí nám pořád jezdit nohy.