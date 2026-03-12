Tipsport extraliga 2025/26

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Jiří Seidl
  12:24
Obránce třineckých hokejistů Marian Adámek byl jednou z hlavních postav vypjatého závěru druhého utkání předkola play off extraligy, v němž Oceláři porazili Olomouc 3:2 v prodloužení. Třinec díky tomu vede v sérii 2:0 na zápasy a ve čtvrtek od 17 hodin má první příležitost posunout se do čtvrtfinále.
Adámek nahrával na vítězný gól Ondřeji Kovařčíkovi. Ještě předtím ale atakoval útočícího Jakuba Orsavu, který v brankovišti srazil gólmana Marka Mazance. Sudí nejprve u videa v souvislosti s posunutou brankou řešili, zda puk po dorážce Jiřího Ondruška přešel brankovou čáru.

Teprve po trenérské výzvě Ocelářů, že soupeř bránil jejich brankáři ve hře, gól odvolali. „Orsy se mi tam natlačil a ze začátku jsem se ho trošku dotkl, ale když jsem viděl, že ho nemám, pouštěl jsem ho,“ popsal Adámek.

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

„Rozhodčí situaci posoudili dobře, protihráč neměl snahu vyhnout se Mazimu. Trošku jsem se lekl, když nejprve uznali gól. Naštěstí jsme si mohli vzít challenge,“ doplnil.

Nepomohlo by, kdyby rozhodčí v extralize verdikty, které zkoumají u videa vysvětlovali divákům mikrofonem jako v NHL?
Bylo by to fajn, protože by lidé na zimáku hned věděli, o co jde. Pro všechny by to bylo čitelnější.

Nad Olomoucí vedete 2:0 na zápasy. Jak náročné bude urvat potřebnou třetí výhru ve čtvrtek, případně v pátek na jejím ledě?
Víme, jaké to tam je, vždycky těžké. Musíme hrát pořád naši hru, přistoupit k utkání pokorně. Nevymýšlet, hrát systémově správně a věřit, že někdo z nás rozhodne.

Olomoucký brankář Matěj Machovský sleduje puk po střele třineckého Matěje...
Bitka mezi olomoucký Jiřím Ondruškem (vlevo) a třineckým Milošem Romanem během...

Na ledě jsou velké emoce, šarvátky. Může jich být ještě více po tom, co Olomoučané cítí křivdu, když jim rozhodčí v úterý neuznali vítězný gól?
Je to play off a to k tomu patří. My se nesmíme nechat vyprovokovat, my se musíme soustředit na sebe. Herně to od nás není vůbec špatné, jen se strašně nadřeme na góly. Musíme vydržet.

Může vám psychicky pomoci, že jste druhé utkání urvali, byť si Olomoučané už mysleli, že sérii srovnali na 1:1?
Druhý bod jsme si doufám za ten výkon zasloužili. Byli jsme zase aktivní, měli jsme hodně šancí. Ale víme, že ještě není konec, takže do Olomouce jedeme s pokorou.

Výbornou obranu Olomoučanů jste očekávali, ale neříkali jste si, že by zápasy mohly být snadnější, než jsou?
To ne. Extraliga je poslední roky strašně vyrovnaná. My k zápasům přistupujeme s velkou pokorou. Víme, v čem je jejich síla, mají velké obránce a hrajou hodně fyzicky, takže musíme být trpěliví a musejí nám pořád jezdit nohy.

Předkolo

Třinec
2:0
Olomouc
Karlovy Vary
2:0
Vítkovice
Sparta
1:1
Kladno
Kometa
1:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Hradec

Dosáhne Třinec na postup? Nevymýšlet, hrát systémově a věřit, velí zadák Adámek

Colorado vytočil trest pro hvězdu. Že zranil gólmana? To je mi jedno, vztekal se trenér

Nathan MacKinnon sráží Connora Ingrama v brankovišti Edmontonu.

Měl to být mimo jiné souboj dvou nejlepších hokejistů současnosti. Connor McDavid proti Nathanu MacKinnonovi. A také byl, jen trval necelé dvě třetiny. Pak lídr Colorada zamířil do kabiny, od...

11. března 2026  15:14

Kapitán plzeňské senzace Jeřábek: Jsme poctiví kluci, ve čtyřce jsme zaslouženě

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Dokázali to. Výhrou v posledním kole základní části si hokejisté Škody pojistili nejen účast ve čtvrtfinále, kam půjdou z parádní druhé příčky, ale i účast v Lize mistrů. Vyřazovací boje indiáni na...

11. března 2026

