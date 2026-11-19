„Snažil jsem se odtáhnout olomoucké obránce a Kocháček (Koch) si najel z druhé vlny a výborně vystřelil na brankářův beton. Po mé střele gólmanovi puk propadl, takže jsem rád, že jsem mohl mužstvu pomoci,“ komentoval třinecký útočník Marko Daňo svou vítěznou trefu.
|
Třinec si výhrou nad Olomoucí upevnil vedení, Hradec převálcoval Kometu
Dodal, že věděli, že to nebude stejné utkání jako předtím v Olomouci, kdy Oceláři vyhráli 9:0. „Ten náš předchozí vzájemný zápas byl úlet, takové výsledky jsou v extralize výjimečné. Je v ní strašně těžké prosadit se do útoku,“ upozornil třinecký útočník Matěj Kubiesa.
„Soupeři přijeli nabuzení, neměli co ztratit, bojují o každý bod, takže do utkání vletěli, byli nepříjemní svým forčekinkem i v našem obranném pásmu. Byli jsme všude o krok pozadu, ale bereme tři body a za to jsme vděční,“ uvedl Daňo. „Ukázala se naše síla, že i v nepodařených zápasech dokážeme na konci zabrat a otočit nepříznivý stav.“
To podle Matěje Kubiesy, který vstřelil gól na 2:1, svědčí o charakteru třineckého týmu. „Že i když nám hra nejde, jak bychom si představovali, tak jsme schopni zápasy zvrátit. Nicméně náš výkon nebyl dneska úplně ideální,“ uznal Kubiesa, který se do sestavy vrátil po zranění, kvůli němuž vynechal i reprezentační duely v rámci Euro Hockey Tour.
„Dát hned gól je pro mě super povzbuzení, hned se mi do zápasu skočilo lépe, než kdybych byl třeba u nějakého obdrženého gólu.“
Oceláři litovali první třetiny, v jejímž závěru nevyužili pětiminutovou přesilovku, když rozhodčí po faulu na Oscara Flynna vyloučili Daniela Herčíka na pět minut a do konce utkání. „Zvýšit na tři jedna, mohl být vývoj utkání jiný,“ připustil třinecký asistent trenéra Vladimír Dravecký.
„Mužstvu jsme pak dali trochu impulz změnami v sestavě, což se povedlo, a stav jsme otočili. Třetí třetina byla velmi dobrá, tlačili jsme se do brány, clonili brankáři. To v prvních dvou třetinách chybělo.“