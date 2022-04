Třinec to na Boleslav v sezoně uměl. Vše je teď smazáno, varuje Varaďa

Hokejoví Oceláři Třinec v základní části extraligy ztratili s Mladou Boleslaví jediný bod, když vyhráli doma 5:0 a 7:3 a venku 3:0 a 3:2 v prodloužení. Třinecký trenér Václav Varaďa ale odmítá, že by to před semifinále, které startuje v sobotu ve Werk Aréně, hrálo nějakou roli. „Loni jsme s nimi v základní části nehráli moc dobře, ale v play off jsme přes ně postoupili. Vše je smazáno. Jedeme od nuly,“ prohlásil Varaďa.