Godla předvedl gesto fair play. Ukázal charakter, těšilo kouče soupeře

Nebyli jeho spoluhráči naštvaní, že odmítl vyloučení Marcinka?

„To nevím. Ale i kdyby šel Tomáš na trestnou lavici, tak by domácí hráli ve čtyřech proti třem, a to je také velká přesilovka. To už asi bylo jedno,“ odpověděl Godla.

„Spíše šlo o to, že kdybychom dostali gól v pěti na tři, tak by měli ještě další šanci v pěti proti čtyřem – to by byl problém. Naštěstí se to nestalo a ubránili jsme se. Možná nás to dostalo i zpátky do zápasu.“

Někteří trenéři nemají rádi, když hráči zasahují do verdiktů rozhodčích. „Zatím mi nikdo nic neřekl, takže nevím. Možná zítra, uvidíme,“ řekl Godla.

Bát se ale nemusí.

„Především musím říct, že Denis odvedl fantastický výkon. Podržel mužstvo hlavně v oslabeních, která nebyla jednoduchá. A hlavně nás mrzí, jakým způsobem, po našich chybách, jsme se nechali vylučovat,“ podotkl litvínovský kouč Karel Mlejnek.

„A jeho gesto? Otázka je, zda chtěl chytat ve třech proti pěti, anebo čtyřem... Ale to si dělám srandu,“ dodal.

Třinecký asistent trenéra Vladimír Országh uznal, že Godlovo odvolání trestu se za takového stavu a situace nevidí často.

„Denise znám, je to charakterní člověk. Neviděl jsem, jak situace vznikla, ale když to odvolal, tak asi o faul nešlo,“ uvedl bývalý trenér Litvínova. „Je to o charakteru a ten Denis ukázal. V dalším průběhu zápasu se mu to vrátilo v podobě tyček.“ Ty Oceláři trefili dvě.

Věřil Godla v nějakou karmu? „To nevím. Udělal jsem to, co jsem považoval za vhodné a nakonec se to možná i vyplatilo,“ řekl.

„Godliče znám. Předvedl skvělý výkon a bylo to od něj velké gesto. Mohl říct, že ho hráč praštil přes prsty, nebo přes vyrážečku,“ prohlásil Marko Daňo. „Až se potkáme, tak bude mít u mě nějaké pivko.“

Na to se Denis Godla už těší. „Doufám, že něco pošle, když už to říkal, anebo se potkáme v reprezentaci, či se sejdeme po sezoně až bude čas. Vždy, když se vidíme, tak si máme, co říct,“ uvedl brankář.