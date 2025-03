Z (bez)naděje postrachem. Úvod jim ujel, ale žijí dál. Teď má silné trio unikátní šanci

Nakonec si mohly postupně odfajfkovat klíčová políčka: vyhnutí se baráži, poté i postup mezi nejlepší dvanáctku.

Beznadějné období zvládly každý trochu jinak.

Třinec reagoval na krizi ještě před Vánoci, kdy angažoval reprezentanty Martina Janduse s Ondřejem Kovařčíkem, ke kterým se v lednu přidal prověřený Tomáš Marcinko. Stratég Zdeněk Moták musel nasadit mód play off trochu dřív, než asi čekal, ale zase se ukázalo, jak dokáže být účinný.

Oceláři se připravují na další zápas s dobrou náladou, jak předvádí útočník David Cienciala a trenér Zdeněk Moták.

V druhé polovině sezony měl jeho výběr nejlepší defenzivu ze všech. Stačí se podívat na postupný vývoj. V první půlce ročníku Oceláři inkasovali sedmdesát gólů, v té druhé už jich dostali o sedmnáct méně.

A posledních deset kol? Tuhou obranu soupeři překonali jen čtrnáctkrát! Proto závěrečný skok až na desáté místo.

Liberec zase trpělivě čekal na návraty zraněných opor. Ocital se pod tlakem, včetně kouče Filipa Pešána.

„Myšlenky na rezignaci v hlavě určitě mám. Kdyby to pomohlo, udělal bych to. Tým se ale musí zvednout příchodem nebo jinou změnou než mým odchodem,“ mínil zkraje ledna a sáhl k méně viditelnému, leč důležitému rozhodnutí.

Liberecký trenér Filip Pešán hlasitě gestikuluje.

Po dohodě vzal roli kapitána Tomášovi Filippimu a nového lídra udělal z Radima Šimka. Od té doby odstartovala vítězná šňůra uzdravených Bílých Tygrů, kteří se vytáhli na jedenáctou příčku.

A Vítkovice? Ty do struktury nejen áčka, ale celkově klubu řízly vůbec nejzásadněji. Šestnáct kol před koncem propustily kouče Vlastimila Wojnara a angažovaly velikánské eso: Václava Varaďu.

Nový kouč i sportovní ředitel v jednom s pomocí nově příchozích – brankáře Dominika Hrachoviny a šikuly Martina Hanzla – pošoupl Ostravany na dvanáctou pozici.

„Pan Varaďa je výborný trenér, změnil naši hru. Díky vítězné sérii začalo naše sebevědomí stoupat. S tímto hokejem můžeme být hodně nebezpeční,“ varuje vítkovický forvard Jan Eberle.

Kouč Václav Varaďa na střídačce Vítkovic bedlivě sleduje zápas proti Litvínovu.

Kompletní trio tak ukázalo patrné zlepšení a do play off v pátek vstoupí v solidní formě. Proto může úplně v klidu lépe nasazená mužstva vyřazovat. A nikdo by se asi nedivil.

Je to unikát, který předkolo nezažilo. Zároveň trochu výhoda jindy kritizovaného formátu, jaký soutěži letos výjimečně dopřává větší šmrnc.

Liberec v posledním kole na ledě Českých Budějovic pošetřil klíčové hráče, především kvůli tomu nakonec vstupuje do série s Jihočechy pouze s vyrovnanou bilancí dvou výher a dvou porážek.

Vítkovice se vydávají na dalekou cestu do Karlových Varů. Pokud se Varaďovi a spol. podaří eliminovat efektivní dvojku Ondřej Beránek, Jiří Černoch, mohou pomýšlet na postup.

Litvínovský Matěj Pekař se kácí k zemi před třineckou bránou po kontaktu s Patrikem Kochem.

A to samé platí i pro Třinec, ačkoliv o něm může každý pochybovat asi vůbec nejméně. Když si Oceláři pohlídají bratry Kašovy, pakliže zraněný Ondřej vůbec nastoupí, čtvrtfinále se výrazně přiblíží.

„Do předkola půjdeme s pokorou, respektem k soupeři. Chceme být úspěšní s tím, co umíme. Budeme hrát náš poctivý hokej, který jsme v poslední době předváděli,“ hlásí třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Tak přemýšlí nebezpečný triumvirát. Postrach, který i přes celkově nevýrazné výkony dostává jedinečnou druhou šanci.