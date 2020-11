Třinečtí hokejisté se vypořádali i s honem na Zadinu. Jdou po něm, vědí

„Vždy je nepříjemné, když vám takoví hráči vypadnou ze hry, je to zásah do týmu, ale vypořádali jsme se s tím dobře,“ řekl třinecký trenér Marek Zadina.

Jeho syn Filip dostal desetiminutový trest, když vzteky praštil holí do mantinelu, Stránský zřejmě za řeči poté, co ho sudí vyloučili za vysokou hůl. „Oba po odpískání neudrželi emoce, takže to bylo oprávněné,“ uznal trenér Zadina.

Výbuchu Filipa Zadiny předcházela šarvátka s libereckým obráncem Hanouskem, který byl za to, že ho trefil hokejkou do obličeje, vyloučený za vysokou hůl. Zadina za hrubost. Do jejich sporu se připletl Chmielewski, který do libereckého protivníka vrazil, načež ho sudí potrestal za napadení.

„Když Filip dostal krosček do obličeje, nemohl jsem ho nechat bez pomoci,“ vysvětloval Aron Chmielewski, proč se šel zastat Zadiny.

500 zápasů po pátku odehrál v lize za Třinec Erik Hrňa

Ten měl zrovna v pátek jednadvacáté narozeniny, leč soupeři na něj žádné ohledy nebrali. Pořádně do něj šili a neustále ho naháněli.

„Má to těžké. Soupeři vědí, kdo to je, jak je šikovný, kolik puků vybojuje. Jdou po něm,“ podotkl Chmielewski, který po Zadinově přihrávce dával první gól svého týmu.

„Je vidět, že ten dneska narozeninový chlapec má výborné ruce a je rychlý. V zámoří toho spoustu pochytil a je pochopitelné, že mu soupeři věnují zvýšenou pozornost,“ řekl třinecký obránce Jan Jaroměřský. „Je pro nás důležitý stejně jako každý hráč, co dře.“

Jaroměřský pořádnou dělovkou ve 45. minutě dával vítězný, pátý gól. „Mám z toho radost, ale je jedno, kdo vstřelí branku. Podstatné je, že jsme vyhráli, k čemuž přispěli i kluci, kteří zblokovali spoustu střel,“ dodal Jaroměřský.

Těší ho, že Oceláři obratem ze stavu 0:2 znovu potvrdili svou sílu. A popáté z dosavadních dvanácti zápasů nastříleli šest a více branek.

„Hlavně, když jich nedostaneme sedm...,“ podotkl Jan Jaroměřský. „Ale samozřejmě se nám lépe dýchá, když jsme takto produktivní. Nejdůležitější je však vítězství, byť by to bylo jedna nula.“

Duel s Libercem byl pro Oceláře první z šestizápasové série ve Werk Areně. „Výhoda hrát doma by byla, kdyby nás dopředu hnali diváci. Ale věřím, že ty zápasy zvládneme i bez nich, když nemusíme nikam cestovat,“ řekl Jan Jaroměřský.