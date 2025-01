Už s Kladnem to byla rána a teď znovu. Hudáčka bolí i prohra s Libercem

Dvakrát jste prohrávali o dva góly a vždy vyrovnali. Mrzí prohra o to více?

Jasně. Škoda toho posledního gólu hostů, ale padlo jich hodně, takže jen na ten jeden se dívat nemůžeme. Každý, který jsme dostali, nás mrzí, ale už to nevrátíme.

Rozhodnout mohl v 54. minutě Marko Daňo, jenže neproměnil trestné střílení, načež Liberečtí vyrovnali.

Každé neproměněné šance je škoda, ale my se musíme podívat i na to, že jsme dostali hodně gólů. Nepamatuji, kdy jich bylo tolik. V tom to dneska bylo z naší strany špatné. Ale zase jsme i dost branek vstřelili, i když tři body nemáme.

Nepodlehli jste dojmu, že obrana funguje, když jste v předchozích třech domácích zápasech dostali jen dva góly?

To si nemyslím. Spíše tam byla vidět taková lehkost ze soupeřovy strany. Neměli co ztratit, pěkně si nahrávali a ukázali, že i oni mají střelce. Hlavně si musíme lépe rozebrat protihráče v našem pásmu. Dnes jsme několikrát zaspali a oni toho využili.

Podepsalo se na výsledku, že se potkaly dva trápící se týmy?

Těžko říct. Góly byly pěkné... Ale po velkých chybách. Osobně jsem očekával, že moc branek nebude. Aspoň pro diváka to bylo zajímavé, i když se zlým koncem pro nás.

Diváci několikrát pískali. Vnímal jste to?

Oni si za hokej zaplatili, takže tady mohou v uvozovkách dělat, co chtějí. My jsme na ledě od toho, abychom hráli tak, aby nám fandili. Skalní nám fandí, někteří pískají. Někdy je to oprávněné, jindy potřebujeme pomoct. Ale takový je sport. Žijeme v demokracii. Bereme to.

Potyčka mezi Lukáš Dernerem z Liberce a Patrikem Hrehorčákem z Třince.

Máte za sebou třetí zápas doma těsně za sebou. Hodně jste si od toho slibovali, ale máte jen tři body. Navíc se vám nepodařilo odskočit Kladnu ani Liberci. Je to velká komplikace?

Už s Kladnem (1:2) to byla rána a dneska znovu, i když třetí třetina byla z naší strany super. Nezbývá nám nic jiného než vyhrát čtvrtý domácí zápas, co teď máme v řadě v pátek s Plzní, a pak sbírat body venku.