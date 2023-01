Hokejový festival ve fotbalové aréně pokračuje. Nedomanský VIP hostem

Po pátečním extraligovém utkání Třince s Brnem, v němž Oceláři spláchli Kometu 6:1, následuje v sobotu soutěžní partie Trenčína se Zvolenem a v neděli hlavní mač Slovanu s Košicemi.

Pestrý program doplní zítřejší exhibiční klání veteránů Slovanu a pražské Sparty, v němž se představí Miroslav Šatan či Jiří Hrdina, nebo řada koncertů a ceremonií.

Slavnostní buly o víkendu vhodí hokejové celebrity Václav Nedomanský nebo Mariánové Hossa a Gáborík.

Na útulném stadionu s kapacitou 22 500 míst, otevřeném v roce 2019, vznikla vpravdě působivá scéna, jež vyniká zvlášť večer pod barevným osvětlením.

Hlavně ať neprší!

Akce na čerstvém vzduchu, tolik populární v zámoří, stále mají jedinečné kouzlo, třebaže už nejsou zcela vzácné. V čerstvém povětří se ozývá křupání ledu, dunění mantinelů a práskání holí do puku.

Přihlížející leckdy „překousnou“ horší výhled na plochu. Páni hokejisté zase předem počítají s nižší kvalitou ledu.

Nejzákeřnějším škůdcem „Open Air“ podniků bývá počasí, zejména tuhý mráz, případně vydatné srážky. I proto leckdo navečer v Bratislavě s obavami sledoval temnou oblohu a odháněl mraky, aby se vypršely kdekoli jinde.

Modlitby byly na nebesích vyslyšeny jen částečně. Hned po pěti minutách přišly první kapky.

Hokejisté Třinec vytváří jednu z mnoha útočných akcí ve Winter Classic.

Hlavním ambasadorem festivalu se stal osmasedmdesátiletý Nedomanský, někdejší český kanonýr a hvězda Slovanu. Na cestě z Kalifornie ho zdržela letecká kalamita v USA, takže dorazil s denním zpožděním. Obvykle pečlivě zvažuje, zda mu daná událost stojí za trmácení přes Atlantický oceán. Na pozvánku klubu, v němž za 12 sezon v československé lize nasázel rekordních 369 gólů, nicméně kývl.

„Od chvíle, kdy jsem vkročil do kabiny, jsem žil jenom pro kolektiv, o čemž svědčí skutečnost, že jsem byl kapitánem Slovanu v době, kdy mezi národy panovalo určité napětí,“ řekl Nedomanský kdysi pro MF DNES.

„V mužstvu mě uznávali, i když jsem občas chodil na zápasy ze školy, kterou jsem souběžně studoval, třeba jen hodinu před začátkem.“

Nedomanského za jeho mimořádné počiny uvedli do čtyř síní slávy české, slovenské, mezinárodní federace IIHF i zámořské Hockey Hall of Fame v Torontu.

„Narodil jsem se v Hodoníně, ale jako kluci jsme se chodili koupat do řeky Moravy. Ještě o kousek dál je Holíč, která už dnes leží za hranicí. Když mě pak přijímali do slovenské síně slávy, napsali, že jsem si do ní přes hranici doplaval.“

Invaze z Třince i Brna

Včerejší extraligová show vyvolala mocný příliv návštěvníků z Třince a Brna, čili z měst, která si přivlastnila posledních pět českých titulů. Příznivci Ocelářů se nasoukali do šestnácti autobusů.

Fanoušky i sponzory soupeře přivezl speciální Kometa Expres, což se stalo počtvrté v historii.

„Kdybychom vypravili druhý vlak, zaplnili bychom ho taky,“ řekl majitel klubu Libor Zábranský, s nímž se během přesunu i poté na tribuně vyfotily desítky dětí, dam i chlapů v modrobílých úborech.

Patrika Martince čeká na lavičce Brna těžký úkol - najít zpět ztracenou formu Komety.

Ač teplota neklesla pod nulu, nejen zimomřivci bez okolků nasadili kulichy, které na běžných stadionech nejsou potřeba. Využili je i trenéři a brněnský gólman Furch.

Oba tábory vytasily originální chorea. Kluboví nadšenci je připravili pro sváteční příležitost, jaká se jen tak nenaskytne. Zejména třinečtí Slováci Daňo, Dravecký, Hudáček a Marinčin ovšem zařídili, aby při zpáteční jízdě bylo v autobusech o dost veseleji než ve vagónech.