Třinecký Vrána: Měli jsme mít tři body, ale i za ty dva jsme vděční

Co se stalo v závěru druhé třetiny, kdy jste dostali dva góly během šestnácti vteřin?

Ty góly padly po našich chybách, nebylo to tím, že by nás Kometa přehrála. Hosté ale získali sebevědomí a třetí třetina byla vyrovnanější. Škoda, že jsme nebyli schopni dát z těch šancí ještě jeden gól.

Navíc Brno v závěru vyrovnalo.

Bohužel devět vteřin před koncem jsme u naší branky nechali samotného protihráče (Vincoura). Celkově jsme ale měli více ze hry. Bohužel máme jen dva body.

Takže je to ztráta?

I za ty dva body jsme po takové době, co jsme nehráli, vděčni, ale měli jsme mít tři. Ten bod navíc by se nám určitě v závěrečném součtu hodil.

První a druhý gól jste dali po tečích. Byl to záměr, abyste více chodili před branku Brna a tečovali tam střely obránců?

Trenéři nám nemuseli zdůrazňovat, abychom se více tlačili před brankáře. Je to součást hry, někdo tam jít musí a gólmanovi clonit. Teď to vyšlo.

Pauza byla dlouhá, ale nečekal jste, že herní rozdíl bude ve váš prospěch výraznější, když Brno nemělo možnost trénovat na ledě?

Tak bych se na to nedíval. Kometa má výborné hráče. Ti starší jsou zkušení a mladší zase byli hladoví po hokeji. Takže jsem tam nějaký rozdíl nečekal.

Už v pondělí hrajete v Karlových Varech a ve středu v Liberci. Jste na tak nahuštěný program připraveni?

Uvidíme, jak se s tím srovnáme. To si řekneme za dva týdny. Rozpis zápasů je ale bláznivý. Opravdu hrajeme ob den. Asi je lepší víc hrát než trénovat, ale uvidíme. Asi budeme za ty dva týdny všichni pobouchaní. Doufám, že vydržíme zdraví a budeme schopni nadcházející zápasy odehrát v potřebném tempu.